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Гороскоп на 6 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 6 травня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Минулого тижня більшість представників різних знаків Зодіаку активно відпочивали: хтось їздив до рідних у села, хтось копав картоплю по святах, а хтось переглядав останні серії "Гри престолів". Воно й не дивно, адже останні сім днів пройшли під егідою максимальних вихідних. Утім, зорі рекомендують почати новий робочий тиждень так, аби закрити не лише старі хвости, а й не допустити появі нових. Дізнайтесь, що ж на вас чекає у понеділок?
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 6 травня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Якщо вчора Овнам було надзвичайно складно сконцентруватися на роботі, адже їх абсолютно все-все відволікало, то сьогодні зорі віщують представникам цього знаку Зодіаку максимальну продуктивність. На роботі вам буде вдаватися все, за що б ви не бралися, а результат виконаних завдань потішить не лише вас, а й ваше керівництво.
Телець
Тельцям не варто у понеділок братися за нові справи. Цілком імовірно, що у вас все буде валитися у цей день з рук. Зорі рекомендують сьогодні віддати перевагу тим завданням і дорученням, виконання яких ви відкладали "на завтра". Підозрюємо, що вони допоможуть вам розпочати те, що ви давно мріяли. Крім того, ввечері варто приділити трішки часу собі: прийміть ванну або перегляньте улюблений серіал. Спробуйте бодай на кілька годин забути про роботу!
Близнюки
На Близнюків чекає максимально лінивий понеділок. Складається таке враження, що ваше керівництво зовсім забуло про те, що пора приступати до роботи. Цілком імовірно, що у цей день на вас чекають веселі зустрічі з друзями, яких ви вже дуже давно не бачили, тому зорі не рекомендують відмовлятися від цих здибанок. Невідомо, коли випаде знову нагода посидіти у кав'ярні з тими, хто з вами на одній хвилі.
Рак
Попри те, що Раки буквально засипають себе різноманітними завданнями, їм вдається все поєднувати. Цей же день пройде під егідою: "Зробив діло – гуляй сміло!", тому зорі наполегливо рекомендують не лінуватися і виконати все, що від вас необхідно, і лише тоді проводити час на свій розсуд. Таким чином ви зможете самодисциплінуватися, адже іноді це необхідно робити!
Лев
Минулий тиждень у Левів нагадував сцени з фільму "День бабака", але ви з гідністю впоралися з завданнями, які підкинула вам доля. У понеділок зорі рекомендують зробити всю нагальну роботу, аби можна було з чистою совістю відпочити. Не забувайте, що попереду на вас чекають значно легші дні, тому спробуйте не перевантажувати себе негативними емоціями та переживаннями! Все йде, як по маслу.
Діва
У понеділок Діви поводитимуться максимально стримано, і це не дивно, адже минулого тижня ваша експресія лилась через край. Спробуйте у цей день покладатися лише на холодний розум. Цілком імовірно, що саме він допоможе вам уникнути всіляких негараздів, які можуть виникнути як удома, так і на роботі!
Терези
Минулого тижня Терези плідно працювали, а це означає, що цього не варто закидати себе різноманітною роботою. Пам'ятайте, що "від роботи дохнуть коні", та й ви не вельми "безсмертне поні". Якщо ж у вас буде бажання взяти на себе кілька завдань "поверху", то не соромтесь попросити за це додаткову винагороду. Іноді саме сміливість допомагає нам отримувати бажаний результат!
Скорпіон
Зорі віщують Скорпіонам тимчасовий, але заслужений релакс. Ви марили відпусткою останні кілька місяців, тому можете зі спокійною душею пакувати валізи. Зорі наполегливо рекомендують на час відпустки не зловживати гаджетами, щоби не відволікатися від краси природи та шуму морських хвиль. Відпочивайте так, аби наступні кілька місяців вам хотілося працювати ще краще, ніж зазвичай!
Стрілець
Початок нового тижня буде надзвичайно складним для Стрільців. Є шанси, що саме у понеділок на вас очікує ціла низка невдач, але не варто засмучуватися, адже таким чином доля перевіряє вас на міцність. Якщо ви з гідністю пройдете всі ці випробування – будьте впевнені, що вас винагородять!
Козеріг
У понеділок зорі рекомендують Козерогам серйозно зайнятися своєю фізичною формою. Ні, вам зовсім не потрібно бігти до спортзалу. Цілком достатньо буде зробити ранкову зарядку, а також відмовитися від поїздки на громадському транспорті на користь пішої прогулянки. Не забувайте, що свята минули, але всілякі смаколики ще довго будуть про себе нагадувати "тепленьким сальцем" на боках, яке ви сміливо наїдали за ці дні!
Водолій
Ризикуйте, ризикуйте і ще раз ризикуйте. Водоліям пора перестати зважувати всі "За" та "Проти". Спробуйте погодитися на авантюру, яка однозначно принесе вам неабияке задоволення. Якщо ж ви не прислухаєтесь до порад зірок, то пиняйте на себе, адже все завжди у ваших руках. Не забувайте про це!
Риби
Новий тиждень для Риб буде максимально спокійним. Складається таке враження, що чорна смуга відступає, а на заміну їй приходить радість та задоволення життям. Спробуйте у цей день налагодити спілкування з тими, з ким ви завжди сперечалися. Цілком імовірно, що все не так страшно, як ви собі думаєте!
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