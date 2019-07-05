Гороскоп на 6 липня 2019: у Дів і Скорпіонів будуть непередбачувані витрати

Актуальний гороскоп на сьогодні, 6 липня 2019 року, – у нашій статті. Дізнавайтесь астрологічний прогноз та будьте в курсі того, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні зірки радять акуратніше витрачати кошти, вибирати довговічні і корисні речі. Щоб отримати хороший результат, не обов'язково виходити за рамки розумного. День дозволяє поєднати консерватизм і новаторство, здоровий глузд і оригінальність. Це відповідний момент для покупок, обміну, пошуку оптимальних дизайнерських рішень у повсякденному житті. Не варто забувати про правильне харчування.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 6 липня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

День дозволить Овнам уникнути рутини, зневіри і нудьги, зробити акцент на веселощах, творчості, відпочинку або креативній частині справ. Це період удачі, енергії, душевного підйому, везіння у грі. Вам буде нескладно знайти застосування своїм талантам, розвинути їх або зробити їм рекламу. Слушна нагода для літніх розваг та спілкуванню з дітьми.

Будьте обережні: вас може здолати азарт, бажання виграшу в казино або в карти. Ідіть тільки на розумний ризик. Пам'ятайте, що ризик і необачність – різні речі!

Амбіційність, агресивність, невірна оцінка ситуації або необачні обіцянки можуть привести до ускладнень в роботі або особистому житті. Згаяний час зараз дуже важко буде надолужити в майбутньому. Вечір проведіть у гостях. Ймовірна цікава, гарна зустріч. Відмінний вечір для гармонійних подружніх відносин, веселощів та розкутості.

Сьогодні зірки радять Ракам задіяти свої найбільш виграшні сторони, або приховані таланти, яким не знаходиться застосування в рутинній повсякденності. Можна блиснути артистичним даром або почуттям гумору. Вдалий день для прояву щедрості стосовно до дітей і коханих.

Існує ймовірність появи алергічних реакцій і проблем з травленням. Уникайте гострої їжі, відмовтеся від жирного і солодкого. Ці прості поради вбережуть вас від неприємних відчуттів.

В першу половину дня можливий успіх у професійній діяльності. У комерційних справах слід уникати активних дій і невиправданого ризику. Друга половина дня сприятлива для гармонійних подружніх відносин. Всією сім'єю вирушайте в басейн або на стадіон. Вибираючи, яким видом спорту зайнятися, пам'ятайте, що професіонала з вас не вийде, а тому не старайтеся занадто.

Сьогодні Терезам краще відмовитися від будь-якої форми офіціозу і віддати перевагу невимушеній атмосфері. День сприяє творчості, веселощам, розвагам, а також участі в різних світських заходах: тусовках, вечірках, рекламних акціях. Це не дуже вдалий час для інтимного любовного побачення, краще запросити об'єкт симпатій на концерт, виставку, в театр або в гості до друзів.

Домашні посиденьки в цей вихідний день вас ніяк не надихають. Тільки не це! Захочеться простору, повітря, нових вражень! Усе! Досить ховатися по закутках. Пора в люди! Сміливо нагадуйте всім про своє існування. Головне – даремно не хвилюватися.

Сьогодні не розслабляйтеся і не відволікайтеся на другорядні деталі. Хороший день для укладення шлюбу, для побачення з коханою людиною, для нового знайомства, яке може перерости в тривалі серйозні стосунки.

Типовим Козерогам сьогодні доведеться вибирати між успіхом і комфортом. Якщо хочете справити враження, не варто поводитися надто скромно, проявляти сором'язливість, приховувати свої таланти, досягнення і регалії. Сьогодні вас прикрасять в чужих очах обдарованість, сміливість, гордість, сила духу, благородство, емоційна щедрість і вміння бачити у всьому позитивну сторону.

Настрій начальства сприятиме просуванню по службових сходинках. Але найважливіше, що всі похвали і заохочення будуть заслуженими. Можете розраховувати на підтримку оточення і високопоставлених людей.

Сьогодні негативні тенденції будуть виражатися в емоційній скутості і зниженні настрою. Батьки-Риби можуть зіткнутися з різким протистоянням дітей. Можливо, згадаються старі образи. У другій половині дня ситуація може різко змінитися через несподівані події або звістку. У цей день бажано усамітнитися.

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