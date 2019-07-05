На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 6 липня 2019: у Дів і Скорпіонів будуть непередбачувані витрати
-
- 28
Актуальний гороскоп на сьогодні, 6 липня 2019 року, – у нашій статті. Дізнавайтесь астрологічний прогноз та будьте в курсі того, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні зірки радять акуратніше витрачати кошти, вибирати довговічні і корисні речі. Щоб отримати хороший результат, не обов'язково виходити за рамки розумного. День дозволяє поєднати консерватизм і новаторство, здоровий глузд і оригінальність. Це відповідний момент для покупок, обміну, пошуку оптимальних дизайнерських рішень у повсякденному житті. Не варто забувати про правильне харчування.
Читайте також: Гороскоп на червень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 6 липня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
День дозволить Овнам уникнути рутини, зневіри і нудьги, зробити акцент на веселощах, творчості, відпочинку або креативній частині справ. Це період удачі, енергії, душевного підйому, везіння у грі. Вам буде нескладно знайти застосування своїм талантам, розвинути їх або зробити їм рекламу. Слушна нагода для літніх розваг та спілкуванню з дітьми.
Телець
Будьте обережні: вас може здолати азарт, бажання виграшу в казино або в карти. Ідіть тільки на розумний ризик. Пам'ятайте, що ризик і необачність – різні речі!
Близнюки
Амбіційність, агресивність, невірна оцінка ситуації або необачні обіцянки можуть привести до ускладнень в роботі або особистому житті. Згаяний час зараз дуже важко буде надолужити в майбутньому. Вечір проведіть у гостях. Ймовірна цікава, гарна зустріч. Відмінний вечір для гармонійних подружніх відносин, веселощів та розкутості.
Рак
Сьогодні зірки радять Ракам задіяти свої найбільш виграшні сторони, або приховані таланти, яким не знаходиться застосування в рутинній повсякденності. Можна блиснути артистичним даром або почуттям гумору. Вдалий день для прояву щедрості стосовно до дітей і коханих.
Лев
Існує ймовірність появи алергічних реакцій і проблем з травленням. Уникайте гострої їжі, відмовтеся від жирного і солодкого. Ці прості поради вбережуть вас від неприємних відчуттів.
Діва
В першу половину дня можливий успіх у професійній діяльності. У комерційних справах слід уникати активних дій і невиправданого ризику. Друга половина дня сприятлива для гармонійних подружніх відносин. Всією сім'єю вирушайте в басейн або на стадіон. Вибираючи, яким видом спорту зайнятися, пам'ятайте, що професіонала з вас не вийде, а тому не старайтеся занадто.
Терези
Сьогодні Терезам краще відмовитися від будь-якої форми офіціозу і віддати перевагу невимушеній атмосфері. День сприяє творчості, веселощам, розвагам, а також участі в різних світських заходах: тусовках, вечірках, рекламних акціях. Це не дуже вдалий час для інтимного любовного побачення, краще запросити об'єкт симпатій на концерт, виставку, в театр або в гості до друзів.
Скорпіон
Домашні посиденьки в цей вихідний день вас ніяк не надихають. Тільки не це! Захочеться простору, повітря, нових вражень! Усе! Досить ховатися по закутках. Пора в люди! Сміливо нагадуйте всім про своє існування. Головне – даремно не хвилюватися.
Стрілець
Сьогодні не розслабляйтеся і не відволікайтеся на другорядні деталі. Хороший день для укладення шлюбу, для побачення з коханою людиною, для нового знайомства, яке може перерости в тривалі серйозні стосунки.
Козеріг
Типовим Козерогам сьогодні доведеться вибирати між успіхом і комфортом. Якщо хочете справити враження, не варто поводитися надто скромно, проявляти сором'язливість, приховувати свої таланти, досягнення і регалії. Сьогодні вас прикрасять в чужих очах обдарованість, сміливість, гордість, сила духу, благородство, емоційна щедрість і вміння бачити у всьому позитивну сторону.
Водолій
Настрій начальства сприятиме просуванню по службових сходинках. Але найважливіше, що всі похвали і заохочення будуть заслуженими. Можете розраховувати на підтримку оточення і високопоставлених людей.
Риби
Сьогодні негативні тенденції будуть виражатися в емоційній скутості і зниженні настрою. Батьки-Риби можуть зіткнутися з різким протистоянням дітей. Можливо, згадаються старі образи. У другій половині дня ситуація може різко змінитися через несподівані події або звістку. У цей день бажано усамітнитися.
І ще: Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 липня 2019 для знаків Зодіаку
-
21:13Камера Samsung Galaxy A50 знімає на рівні торішніх флагманів: експерти
-
21:036 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50Доступний продукт, який сприяє збільшенню м'язів
-
20:43Лікарі розповіли, як часто потрібно прати постільну білизну
-
20:315 вагомих причин НЕ купувати смартфон з AMOLED-екраном
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:31Пляжі Києва: найкращі водойми і відкриті басейни, де можна купатися влітку
-
20:22Купа цукерок з нічого: як зробити домашній рахат-лукум
-
20:13Мандрівникам пропонують 10 тисяч доларів за жахливу відпустку
-
19:54Цей американський будиночок був зачинений понад 50 років
-
19:43Головні флагмани Xiaomi зійшлися в тесті швидкості роботи: епічний двобій
-
19:24Екс-холостяк Нікіта Добринін показав гаряче фото у ліжку
-
18:55ТОП-5 небанальних сніданків з яєць
-
18:43Попит на гіперкар Aston Martin Valkyrie у шість разів перевищив тираж
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:31Huawei готує смартфон з підекранною камерою
-
18:10Гороскоп на 6 липня 2019: у Дів і Скорпіонів будуть непередбачувані витрати
-
17:54Коли найкраще їсти сир: поради вчених
-
17:41Ніколь Кідман розповіла, чому ніколи не засмагає
-
17:24Дівчина перевіряла на собі автозасмагу і дуже про це пошкодувала
-
17:14Шалена швидкість: американець з'їв 71 хот-дог за 10 хвилин
-
17:00ТЕСТ: Чи знаєш ти столиці світу краще за українських політиків?
-
16:52Фото цього 105-кілограмового коропа шокує вас
-
16:43Дональд Трамп пообіцяв встановити американський прапор на Марсі
-
16:22Ярмоленко повернувся на тренування після важкої травми
-
20:315 вагомих причин НЕ купувати смартфон з AMOLED-екраном
-
20:31Пляжі Києва: найкращі водойми і відкриті басейни, де можна купатися влітку
-
17:00ТЕСТ: Чи знаєш ти столиці світу краще за українських політиків?
-
14:00Вроцлав – місто дахів та мостів: як впіймати гнома та полюбити Польщу за 5 днів
-
11:00Пози для літньої фотосесії: ТОП ідей для зйомки на природі чи на морі
-
07:16Погода в Україні 5 липня: на заході очікуються короткочасні зливи
- 04 липня
-
22:05Як зробити секс незабутнім: поради, якими варто скористатися
-
19:01Піца домашня: рецепти, як смачно і правильно приготувати піцу
-
16:21Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Чорногорію
-
15:20Вилкове – українська Венеція: чим вас вразить унікальне місто в дельті Дунаю
-
13:57Святослав Вакарчук прокоментував закон про "дематюкацію"
-
13:20Чорнобиль сьогодні: з'явилися вражаючі фото покинутої церкви в зоні відчуження
-
11:00Правда чи вигадка? Перевір, як добре ти знаєш американські закони
-
08:50Telegram потішить користувачів новою опцією: перші деталі
-
07:18Погода в Україні 4 липня: у північних областях прогнозуються дощі
- 03 липня
-
21:15Вона зверху: п'ять причин, чому ця поза – найкраща
-
19:05У Facebook та Instagram стався збій: чому соцмережі не працюють
-
18:17Круті побутові лайфхаки на кожен день, які спростять вам життя
-
15:32Лайся красиво: колоритні українські матюки на всі випадки життя
-
13:50Дематюкація мови: реакція мережі на законпроект Богомолець про заборону матюків
-
11:00День без поліетилену: поради, чим замінити пластик у повсякденному житті
-
07:17Погода в Україні 3 липня: на півдні відчутно посилиться спека
- 02 липня
-
22:525 секс-фішок, які здебільшого можливі лише у порно
-
19:14Якщо дуже хочеться: чим можна сміливо підкріпитися ввечері
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася гаряча італійка Карла Бруні (18+)