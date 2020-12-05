Гороскоп на 6 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 6 грудня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні вдалий час для зміни іміджу і пошуку нового стилю. Робота над собою увінчається успіхом, а її результати приємно здивують як вас самих, так і навколишніх.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 6 грудня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овни, привабливість ваша не залишиться непоміченою протилежною статтю, але якщо ви хочете зберегти нормальні стосунки з коханою людиною, не слід втрачати голову і занадто захоплюватися легковажним фліртом. До того ж кохана людина в цей період може проявляти зайві ревнощі та образитися. Так що не варто посилювати ситуацію.

Тельці, сьогодні ви будете на рідкість нетерплячі. Це може викликати масу нікому не потрібних питань про причини такого вашого стану, так що має сенс постаратися нетерпіння приховати від навколишніх.

Близнюки, сьогодні варто переглянути свої амбіції та, можливо, в чомусь їх стримати. Ненадовго, зрозуміло. Можливо ви бажаєте занадто багато і, що характерно, відразу все. А так буває майже ніколи.

Раки, сьогодні ви, звичайно, не хочете нікого образити, але вам навряд чи це вдасться. Постарайтеся, принаймні, щоб це була не надто близька і потрібна вам людина. Не псуйте ті стосунки, які довго будували.

Леви, сьогодні необхідно набратися терпіння і витримки, щоб уникнути конфліктів з близькими та підлеглими. Зросте ймовірність отруєння. Будьте уважні з дітьми та домашніми. Якщо проявите такт – будете задоволені собою.

Діви, сьогодні не будьте занадто серйозні. Сьогодні ви можете перестаратися, впроваджуючи в ряди тих людей, хто оточує вас, свідомість про необхідність суворої дисципліни. І вам з цього приводу влаштують бунт. Не лізьте зі своїм уставом у чужий монастир.

Терези, сьогодні ви можете по простоті душевній допустити промах, якому самі б, можливо, і не надали значення. На жаль, цей промах дуже плачевним чином може позначитися на подальшому перебігу подій.

Скорпіони, сьогодні енергетичний потенціал буде досить високий, вам можна не побоюватися яких-небудь проблем зі здоров'ям, але це зовсім не означає, що про нього можна взагалі не піклуватися. Цілком може статися, що проявивши ініціативу в любові, ви зможете назавжди покінчити зі своєю самотністю і знайдете відданого і люблячого партнера для життя.

Стрільці, сьогодні вам буде досить складно впоратися з власним язиком. Не те щоб він заплітався – навпаки, його доведеться старанно тримати при собі, а то він такого наговорить...

Козероги, сьогодні ваші справи влагоджуються легко та успішно. Широко застосовуйте отримані знання і навички, власний життєвий досвід і мудрість поколінь. Покладіться на друзів і соратників. Добре, якщо ви підтримуєте ідеї благодійності.

Водолії, сьогодні ваше професійне і ділове честолюбство помітно підвищується. Особиста відповідальність, підтримка передових методів і ідей, творче натхнення забезпечують як симпатії співробітників, так і успіх в справах. У цей день можна очікувати заохочення від начальства, підвищення на посаді, прихильності впливових осіб, набуття покровителів.

Риби, сьогодні ви отримуєте підтримку начальства, впливових осіб, офіційних органів. Сміливо займайтеся лекторської, видавничою діяльністю, проведіть рекламну кампанію. Маєте можливість вдало розв'язувати юридичні питання. Укладайте угоди, підписуйте контракти. Цей день сприятливий для капіталовкладень і навіть розумних фінансових спекуляцій.

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