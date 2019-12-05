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Гороскоп на 6 грудня 2019: Левів та Раків чекає приємна звістка
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 6 грудня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
У п'ятницю день почнеться зі споглядальної, а закінчиться активною діяльністю. Дізнайтесь, що ж зорі підготували для вас сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 6 грудня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Вам слід бути насторожі не тільки на роботі, але і в сімейному житті. Ви можете наразитися на ризик помилкових обіцянок або поганих інвестицій. Не будьте сьогодні тим, хто підставляє своє плече; вам і самому знадобиться належний захист1
Телець
Сьогодні ідеальний день для того, щоб застосувати все, чому ви навчилися за останні кілька днів. Ваша інтуїція досягла свого піку, і ви будете максимально збалансовані з вашими цілями і внутрішнім світом. Тепер все, що вам залишилося, – діяти!
Близнюки
Ви отримаєте негативну реакцію на шляху до своєї мрії. Дороги не можуть бути ідеально вимощені, але це допоможе вам стати ще сильнішим. Це також допоможе вам вивчити деякі речі, яким ви свого часу не приділили достатньої уваги.
Рак
Схоже, ваші плани – настільки велика кількість всіляких справ, що основною проблемою сьогодні може стати одвічне "з чого почати?". Починайте з того, що ближче до вас географічно, менше часу на переміщення витратите. Впоравшися з усіма планами, не забудьте перевірити пошту.
Лев
Левам варто обговорювати важливі деталі і шукати корисні відомості в першій половині дня. Є шанс дізнатися не тільки стандартну інформацію, але й інтригуючі деталі, про які не пишуть в довідниках і популярних посібниках.
Діва
Сьогодні для Дів зростає ймовірність випадкових знахідок. Везіння може мати загадкове коріння. Сумнівна інформація фінансового характеру. Стосовно грошових надходжень і привабливих пропозицій не завадить проявити підозрілість, перевірити їх мотив і джерело.
Терези
Терези мають підвищену чутливість. День підсилює сприйнятливість до окремих нюансів, які можуть дати привід для спогадів і асоціацій. Незвичайна інтригуюча атмосфера або тонка доленосна деталь буде супроводжувати ваш відпочинок, творчий процес, листування, побачення.
Скорпіон
Сьогодні товариськість Скорпіонів здатна обернутися приємними дивідендами. Можливо, йому вдасться блиснути знаннями перед оточуючими або ж зав'язати багатообіцяюче знайомство. Іншими словами, Скорпіону сьогодні не варто стримувати свій потік красномовства.
Стрілець
Сьогодні Стрільці мають проявити терпіння і розуміння до людини, якій необхідна допомога Стрільців, їх підтримка або порада. Витративши на це свого часу, ви не пошкодуєте, навпаки, сьогодні вам до душі відчути себе в ролі наставника.
Козеріг
Зорі гороскопу радять Козерогам виділити час на знайомство з методиками кар'єрного, професійного чи особистісного зросту. Книги на цю тему неважко знайти де завгодно: від газетного кіоску до інтернету. Навіть якщо Козероги зазвичай ставляться скептично до такої літератури, сьогодні їм варто її вивчити.
Водолій
Водолію варто вирушити у творчий політ. Йому достатньо лише захотіти, щоб стати генератором нестандартних ідей! Для цього Водолію не обов'язково бути художником або письменником: в будь-якій справі, де потрібен креативний підхід, він зуміє проявити себе на відмінно.
Риби
Для Риб – день рішучих дій! Щоб виграти бій, в нього спочатку треба вступити, і це вдалий час для того, щоб почати битву, якщо вона вже назріла. Зорі гороскопу наділяють Риб цілеспрямованістю, відвагою, умінням давати відсіч і жорстко стояти на своєму.
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