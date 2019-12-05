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Гороскоп на 6 грудня 2019: Левів та Раків чекає приємна звістка

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Гороскоп на день

Актуальний гороскоп на сьогодні, 6 грудня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

У п'ятницю день почнеться зі споглядальної, а закінчиться активною діяльністю. Дізнайтесь, що ж зорі підготували для вас сьогодні!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 6 грудня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 6 грудня 2019: Левів та Раків чекає приємна звістка - фото 366225

Вам слід бути насторожі не тільки на роботі, але і в сімейному житті. Ви можете наразитися на ризик помилкових обіцянок або поганих інвестицій. Не будьте сьогодні тим, хто підставляє своє плече; вам і самому знадобиться належний захист1

Телець

Гороскоп на 6 грудня 2019: Левів та Раків чекає приємна звістка - фото 366224

Сьогодні ідеальний день для того, щоб застосувати все, чому ви навчилися за останні кілька днів. Ваша інтуїція досягла свого піку, і ви будете максимально збалансовані з вашими цілями і внутрішнім світом. Тепер все, що вам залишилося, – діяти!

Близнюки

Гороскоп на 6 грудня 2019: Левів та Раків чекає приємна звістка - фото 366231

Ви отримаєте негативну реакцію на шляху до своєї мрії. Дороги не можуть бути ідеально вимощені, але це допоможе вам стати ще сильнішим. Це також допоможе вам вивчити деякі речі, яким ви свого часу не приділили достатньої уваги.

Рак

Гороскоп на 6 грудня 2019: Левів та Раків чекає приємна звістка - фото 366230

Схоже, ваші плани – настільки велика кількість всіляких справ, що основною проблемою сьогодні може стати одвічне "з чого почати?". Починайте з того, що ближче до вас географічно, менше часу на переміщення витратите. Впоравшися з усіма планами, не забудьте перевірити пошту.

Лев

Гороскоп на 6 грудня 2019: Левів та Раків чекає приємна звістка - фото 366227

Левам варто обговорювати важливі деталі і шукати корисні відомості в першій половині дня. Є шанс дізнатися не тільки стандартну інформацію, але й інтригуючі деталі, про які не пишуть в довідниках і популярних посібниках.

Діва

Гороскоп на 6 грудня 2019: Левів та Раків чекає приємна звістка - фото 366233

Сьогодні для Дів зростає ймовірність випадкових знахідок. Везіння може мати загадкове коріння. Сумнівна інформація фінансового характеру. Стосовно грошових надходжень і привабливих пропозицій не завадить проявити підозрілість, перевірити їх мотив і джерело.

Терези

Гороскоп на 6 грудня 2019: Левів та Раків чекає приємна звістка - фото 366232

Терези мають підвищену чутливість. День підсилює сприйнятливість до окремих нюансів, які можуть дати привід для спогадів і асоціацій. Незвичайна інтригуюча атмосфера або тонка доленосна деталь буде супроводжувати ваш відпочинок, творчий процес, листування, побачення.

Скорпіон

Гороскоп на 6 грудня 2019: Левів та Раків чекає приємна звістка - фото 366228

Сьогодні товариськість Скорпіонів здатна обернутися приємними дивідендами. Можливо, йому вдасться блиснути знаннями перед оточуючими або ж зав'язати багатообіцяюче знайомство. Іншими словами, Скорпіону сьогодні не варто стримувати свій потік красномовства.

Стрілець

Гороскоп на 6 грудня 2019: Левів та Раків чекає приємна звістка - фото 366234

Сьогодні Стрільці мають проявити терпіння і розуміння до людини, якій необхідна допомога Стрільців, їх підтримка або порада. Витративши на це свого часу, ви не пошкодуєте, навпаки, сьогодні вам до душі відчути себе в ролі наставника.

Козеріг

Гороскоп на 6 грудня 2019: Левів та Раків чекає приємна звістка - фото 366226

Зорі гороскопу радять Козерогам виділити час на знайомство з методиками кар'єрного, професійного чи особистісного зросту. Книги на цю тему неважко знайти де завгодно: від газетного кіоску до інтернету. Навіть якщо Козероги зазвичай ставляться скептично до такої літератури, сьогодні їм варто її вивчити.

Водолій

Гороскоп на 6 грудня 2019: Левів та Раків чекає приємна звістка - фото 366223

Водолію варто вирушити у творчий політ. Йому достатньо лише захотіти, щоб стати генератором нестандартних ідей! Для цього Водолію не обов'язково бути художником або письменником: в будь-якій справі, де потрібен креативний підхід, він зуміє проявити себе на відмінно.

Риби

Гороскоп на 6 грудня 2019: Левів та Раків чекає приємна звістка - фото 366229

Для Риб – день рішучих дій! Щоб виграти бій, в нього спочатку треба вступити, і це вдалий час для того, щоб почати битву, якщо вона вже назріла. Зорі гороскопу наділяють Риб цілеспрямованістю, відвагою, умінням давати відсіч і жорстко стояти на своєму.

До теми: Нічого не приховаєш: ці знаки Зодіаку бачать людей наскрізь

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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