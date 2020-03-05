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Гороскоп на 6 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 6 березня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
У п'ятницю майже у всіх знаків Зодіаку очікується хороший та продуктивний день, але комусь з них доведеться нарешті розставити усі крапки над "і". Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Вихідні і свята у березні 2020: календар робочих і вихідних днів в Україні
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 6 березня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Замість того, щоб зануритися в справи, Овнам варто подивитися на ситуацію в цілому. Чи не забувають вони про мету, до якої йдуть? Чи тримають в голові стратегію просування? Коли художник пише картину, він має відійти на кілька кроків, щоб окинути її одним поглядом.
Телець
Сьогодні Тельцям буде дуже важко зосередитися! Протягом усього дня вони будуть доволі неуважні і схильні відволікатися з будь-якого приводу. Можливо, голова Тельця буде забита купою дрібних турбот, а може бути, приємними думками про майбутню відпустку.
Близнюки
Близнюки раптом відчують в собі лідерські задатки. І не без підстав, день дійсно схиляє їх до того, щоб приймати рішення і брати на себе відповідальність за них. З одного боку, це зробить Близнюків хорошою мішенню для випадів недоброзичливців. З іншого ж, якщо рішення їх будуть продуманими і зваженими, у них є шанс сьогодні показати чудовий результат.
Рак
Сьогодні Рак має гнути свою лінію і йти вперед, попри перешкоди! Можливо, на своєму шляху він зустріне чийсь опір або навіть відкриту протидію. Однак зорі гороскопу кажуть, що якщо Рак сьогодні не опустить руки, то рано чи пізно досягне своєї мети.
Лев
Сьогодні Леву потрібен потужний стимул для того, щоб нормально виконувати заплановані справи. Без цього він здатний лінуватися весь день. Стимулом же, що допомагає Леву сьогодні мобілізуватися, може стати що завгодно: аврал, обіцянка прибутку, допитливість або будь-яка інша зацікавленість.
Діва
Дів сьогодні очікує сонячний весняний день, якщо їхній настрій не буде змінюватись надто швидко. Спробуйте не брати близько до серця все, що трапляється навколо. Спершу турбуйтесь про себе, а вже тоді допомагайте іншим.
Терези
Сьогодні Терези протягом дня можуть періодично витати в хмарах, проте ситуація буде повертати їх з небес на землю. Від Терезів вимагають не тільки швидко і чітко виконувати свої звичайні обов'язки, а й стежити за мінливою обстановкою і за реакцією оточуючих.
Скорпіон
Сьогодні Скорпіону корисна хороша трудотерапія, навіть попри те, що сам він може мати іншу думку з цього приводу. Його активність і енергія, на жаль, не на висоті, однак, взявшись за роботу, він швидко це виправить.
Стрілець
Стільцям варто більше уваги присвячувати саморозвитку та стосункам, якщо вони хочуть хоч щось змінити у своєму житті на краще. Ваше красномовство не викликає питань, а от дії не надто помітні.
Козеріг
Сьогодні Козерогам не варто сподіватися тільки на себе, їм може знадобитися чиясь порада або допомога. Можливо, Козероги будуть занадто завалені справами, і їм доведеться передоручити частину справ комусь. Якщо ж вони не знають, що робити, не треба соромитися звернутися за консультацією.
Водолій
Сьогодні ситуація в цілому обіцяє складатися для Водолія чудово, причому без особливих зусиль з його боку! Що ж, життя не математика. У ньому є такі фактори, як везіння, успішність, і сьогодні Водолій має шанс в цьому переконатися.
Риби
Риб очікує дуже швидкоплинний день, тому варто зосередитись на роботі та ключових проблемах. Невдовзі вони зникнуть, тому менше піддавайтесь тривозі та не перенапружуйтесь.
До теми: Магнітні бурі у березні 2020: коли українцям слід бути обачними
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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