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Гороскоп на 5 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 5 січня 2022 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
У середу, 5 січня, зорі та планети прогнозують день спонтанних покупок та незапланованих зустрічей. Дізнайтеся, що ж саме для вас підготували зорі в актуальному гороскопі на Радіо MAXIMUM!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 5 січня 2022
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, не накопичуйте негативні емоції: постійна напруга та придушення почуттів може призвести до порушень сну та головного болю. Тому якщо щось погане проникає у вашу голову – женіть геть.
Телець
Тельці, зараз у вашому особистому житті дасть про себе знати ваша природна впертість. Ви почнете відкидати будь-які прохання партнера, чим, зрозуміло, викличете його невдоволення.
Близнюки
Близнюки, у професійній діяльності, ймовірно, ви займатиметеся не лише своїми прямими обов'язками. Не бійтеся авантюр. Хоч вам і не властиво робити бездумні вчинки, все ж цього разу спробуйте ризикнути.
Рак
Раки, щодо здоров'я у цей період, то вам необхідно пам'ятати, що вам необхідно менше переживати та намагатися не брати все близько до серця. Відволічіться на приємне: послухайте спокійну музику, подивіться хороший фільм, ведіть активний спосіб життя.
Лев
Леви, якщо ви хочете уникнути конфліктів і зберегти взаємну повагу зі своєю другою половинкою – трохи менше сперечайтеся, не ображайте свого обранця недовірою і поступайтеся йому хоча б у малому.
Діва
Діви, вас залучать у якийсь громадський захід. Навантаження на роботі в цей період буде небагато, терміни терплять – протягом робочого дня у вас, напевно, знайдеться час, щоб поєднати виконання кількох завдань.
Терези
Терези, вам рекомендується зайнятися профілактикою захворювань очей. Менше часу проводьте за екраном телевізора або комп'ютера. Не читайте лежачи або при поганому освітленні. Якщо ваша робота пов'язана із зоровим навантаженням, робіть перерви через кожні 30 хвилин. Пропийте відповідний вітамінний комплекс.
Скорпіон
Скорпіони, самотні представники цього знаку зодіаку зможуть знайти своє кохання далеко від дому. Це може бути ділова або розважальна подорож. Більше довіряйте собі – власним смакам та інтуїції, не надто покладайтеся на думку навколишніх.
Стрілець
Стрільці, у цей період не виключені сварки із колегами. Не варто в цей час суворо критикувати навколишніх або відпускати на їх адресу іронічні зауваження. Робочу ситуацію така поведінка не змінить, а ось напруженості у взаєминах додасть напевно.
Козеріг
Козороги, фінансова ситуація у цей період напевно порадує вас. Зірки радять вкладати гроші у розвиток власної справи, позичати, спонсорувати проєкти.
Водолій
Водолії, намагайтеся зараз не бути надто чутливими. Не звертайте увагу на тих, хто намагається вибити вас із колії. Прямуйте у керунку своєї мети.
Риби
Риби, у цей день варто піклуватися у першу чергу про себе. Якщо вам потрібно взяти паузу чи бути наодинці, то неодмінно зробіть так, щоб отримати бажане. Вам потрібно поновити запаси енергії для майбутніх звершень.
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