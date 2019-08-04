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Гороскоп на 5 серпня 2019: Леви та Раки насолодяться відпочинком
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 5 серпня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Початок тижня для більшості знаків Зодіаку буде легким і невимушеним: на роботі не дійматиме бос, вдома – рідні, а друзі будуть налаштовувати вас на позитив, який вам однозначно знадобиться. Дізнайтесь, що ж для вас підготували зорі на цей день.
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До вашої уваги прогноз на цей день українською мовою!
Гороскоп на сьогодні, 5 серпня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Ви будете здивовані, але сьогодні зорі рекомендують вам добряче відпочити. Втім, це зовсім не означає, що потрібно цілісінький день провести вдома, закутавшись в улюблену ковдру. Насолодіться прогулянкою рідним (або не зовсім) містом, налаштуйтесь на позитив і спробуйте черпати натхнення з усього, що вас оточує. Це дозволить вам отримати необхідну енергію, яка однозначно не буде зайвою протягом цілого тижня!
Телець
Тельці, ви – справжні молодці, але це зовсім не означає, що потрібно себе "завалювати" роботою і обов'язками. Не забувайте, що тиждень лише починається, а це означає, що ви повинні плавно набирати обертів, аби до п'ятниці не розклеїтися. Для того, щоб не думати про роботу, спробуйте ввечері відкласти смартфон, повністю поринувши в нове чтиво ;)
Близнюки
Для Близнюків цей день буде настільки легким, що ви навіть не встигнете оком моргнути, а він уже візьме і закінчиться. Однак, це зовсім не означає, що ви нічого не встигнете. Навпаки, зорі віщують настільки приголомшливу продуктивність, що ви зумієте позакривати всі свої "хвости" до того, як годинник просигналізує вам, що потрібно нарешті йти додому. Вечір бажано провести з рідними та близькими людьми, які надихнуть вас на нові звершення.
Рак
Понеділок буде легким і невимушеним для майже усіх Раків, а це означає, що ви не зчуєтесь, як робочий будень відійде в небуття. Воно й добре, адже попереду на вас чекає затишний вечір, який ви однозначно повинні провести зі своєю коханою людиною. Спробуйте сьогодні просто поспілкуватися, відклавши вбік усі гаджети, які супроводжують вас ледь не цілодобово. Не повірите, але такий підхід допоможе вам неабияк зблизитися!
Лев
Сьогодні Левам варто налаштуватися лише на позитив. Тільки так ви зможете досягати всього, що запланували. Втім, це зовсім не означає, що слід відімкнути холодний розум. Він вам знадобиться для того, щоб прийняти рішення, які будуть мати вплив на ваш подальший кар'єрний ріст. Головне – не розслаблятися та почати працювати з перших же хвилин, а всілякі розваги зорі рекомендують відкласти на завтра!
Діва
У цей день на Дів очікує неабиякий успіх. Цілком імовірно, що вас нарешті підвищать на роботі або вручать премію, на яку ви, як ніхто інший, заслуговуєте. Однак, це не причина зазнаватися. Пам'ятайте, що все, що відбувається з вами, – залежить лише від вас. Якщо ж ви почнете давати слабину – будьте готовими до того, що бос може передумати!
Терези
Терезам сьогодні варто приділити увагу власному здоров'ю. Якщо вас щось турбує – сходіть нарешті до лікаря. Якщо ж очевидних проблем зі здоров'ям нема – спробуйте просто відпочити та не перенавантажувати себе роботою і обов'язками у цей день. Головне правило на сьогодні – бережіть себе та своїх близьких! Його й варто дотримуватися.
Скорпіон
Скорпіони у цей день будуть заклопотані з ніг по голову, але це будуть, однозначно, приємні клопоти. Головне – не забивайте собі голову тими завданнями, які ви не можете виконати. Решта піде, як по маслу. Ввечері ж зорі рекомендують забути про роботу та приділити трішки часу коханій людині. Не зайвою буде романтична прогулянка або похід до кінотеатру.
Стрілець
Стрільці почнуть свій тиждень з купи клопотів, яка волочиться з ними ще з минулого тижня. Що це означає? А означає це те, що вам потрібно нарешті навчитися керувати особистим часом і виконувати всі завдання та обов'язки тоді, коли вони з'являються перед вами, щоб потім не потрібно було жертвувати можливістю відпочити з рідними та близькими. Якщо ж до вечора вам вдасться впоратися з усіма "хвостами" – не лінуйтесь подзвонити друзям. Кличте їх і влаштовуйте гучну вечірку!
Козеріг
Для Козерогів цей день буде надзвичайно сприятливим: за що б ви не бралися – все буде увінчуватися успіхом і позитивними рішеннями. Втім, не варто повністю покладатися на прогноз зірок, адже серед "фартових" моментів можуть ховатися й підступні проблеми, які потім вилізуть вам боком. Головне у цей день – чітко розуміти, що ви робите та чому приймаєте те, чи інше рішення.
Водолій
Любі Водолії, спробуйте сьогодні не напружуватися та отримувати задоволення від власного життя. Ви зауважите, наскільки яскравим і барвистим воно може бути, якщо не забивати собі голову всілякими побутовими проблемами та дрібницями. Також не забудьте про відповідальність перед своїми колегами, які цілком і повністю на вас покладаються, адже ви – незамінна складова свого чудового колективу!
Риби
Зорі віщують Рибам легкий і затишний день, який вони проведуть в сімейному колі. Спробуйте сьогодні не дратуватися через дурниці та відволікатися кожної миті, коли вони з'являються на вашому шляху. І пам'ятайте про те, що ваш настрій, передовсім, залежить від того, як ви себе налаштуєте з самого ранку, тому спробуйте сьогодні встати з "тієї ноги".
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