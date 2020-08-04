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Гороскоп на 5 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на день українською

Актуальний гороскоп для вас на сьогодні, 5 серпня 2020 року, – у нашій статті на Радіо МАКСИМУМ. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки та планети приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Екватор тижня принесе представникам деяких знаків Зодіаку порцію крутих емоцій та вражень, а от декому доведеться попітніти, щоб досягнути бажаного. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 5 серпня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

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В Овнів у середу відкриється нове джерело енергії, тому важливо скерувати її у правильне русло. Спробуйте не брати водночас сотню справ, а визначити найбільш пріоритетні. Це дозволить і бути продуктивним, і отримати шанс на відпочинок після активного дня.

Телець

Гороскоп на 5 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415393

У Тельців новий день тижня буде сонячним та легким, якщо вони не будуть звертати увагу на дрібний негатив. зараз важливо правильно використовувати свою енергію, а також не падати духом. Думайте про позитивне та не бійтесь розширювати свій світогляд.

Близнюки

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Близнюки сьогодні знову спробують зробити водночас мільйон різноманітних справ, і це навряд чи принесе хоча б якийсь результат. Спробуйте менше піддаватись перепадам настрою та не шукати собі зайвих проблем. Все буде чудово, якщо ви налаштуєтесь на такі позитивні думки.

Рак

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У Раків екватор тижня мине швидко та легко, тому не варто планувати собі надто багато справ. Знайдіть можливість робити перерви і не відволікатись на нові завдання. Зараз важливо отримати якомога більше натхнення для нових цілей.

Лев

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Левів очікує дуже активний літній день, сповнених несподіванок у різних сферах життя. Не панікуйте та не піддавайтесь негативним емоціям. Саме час навчитись бачити круті можливості всюди. Астрологи радять знайти час для того, щоб потішити себе чимось приємним.

Діва

Гороскоп на 5 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415391

Дівам сьогодні астрологи радять зосередити увагу лише на собі та власному самопочутті. Ви часто нехтуєте своїми бажаннями, щоб допомогти комусь, а це не найкраще позначається на вашому стані справ. Тому пора навчитись відмовляти та турбуватись про себе.

Терези

Гороскоп на 5 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415388

У Терезів новий липневий день не надто відрізнятиметься від попередніх, тому не очікуйте раптових пригод чи сюрпризів долі. Зараз у вас дуже продуктивний період, тому правильно розподіліть час, щоб встигати і працювати, і відпочивати. Звісно ж, не варто забувати і про близьких.

Скорпіон

Гороскоп на 5 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415394

Скорпіони зі своїм его вже не можуть вживатись у просторі, тому пора розширювати своє світосприйняття. Хороший період для того, щоб отримати нові знання, нову інформацію та нові цілі на найближчий період. Тому спробуйте не обмежувати себе своїми ж рамками.

Стрілець

Гороскоп на 5 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415399

Стрільцям пора нарешті взятись за справу, яка буде приносити задоволення. Ви надто багато бідкаєтесь і надто мало робите щось для себе. Пора це змінити, адже зорі склались так, що шкода буде втратити ще один такий шанс.

Козеріг

Гороскоп на 5 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415398

Козероги сьогодні зможуть або звернути гори, або звернутись калачиком, щоб врятуватись від цього жорстокого світу. Вам дуже потрібна душевна рівновага, тому знайдіть час для того, щоб відновитись.

Водолій

Гороскоп на 5 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415395

У Водоліїв екватор тижня буде спокійним та приємним, тому не варто шукати собі проблем на голову. Насолоджуйтесь тим, що маєте, а також дозвольте собі відпочити. Не завжди варто перейматись долею світу.

Риби

Гороскоп на 5 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415397

Рибам сьогодні астрологи не рекомендують робити серйозних покупок, а також приймати надто масштабні рішення щодо фінансів. Спершу потрібно розібратись з усіма справами, які відкладались "на завтра".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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