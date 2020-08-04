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Гороскоп на 5 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп для вас на сьогодні, 5 серпня 2020 року, – у нашій статті на Радіо МАКСИМУМ. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки та планети приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Екватор тижня принесе представникам деяких знаків Зодіаку порцію крутих емоцій та вражень, а от декому доведеться попітніти, щоб досягнути бажаного. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 5 серпня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
В Овнів у середу відкриється нове джерело енергії, тому важливо скерувати її у правильне русло. Спробуйте не брати водночас сотню справ, а визначити найбільш пріоритетні. Це дозволить і бути продуктивним, і отримати шанс на відпочинок після активного дня.
Телець
У Тельців новий день тижня буде сонячним та легким, якщо вони не будуть звертати увагу на дрібний негатив. зараз важливо правильно використовувати свою енергію, а також не падати духом. Думайте про позитивне та не бійтесь розширювати свій світогляд.
Близнюки
Близнюки сьогодні знову спробують зробити водночас мільйон різноманітних справ, і це навряд чи принесе хоча б якийсь результат. Спробуйте менше піддаватись перепадам настрою та не шукати собі зайвих проблем. Все буде чудово, якщо ви налаштуєтесь на такі позитивні думки.
Рак
У Раків екватор тижня мине швидко та легко, тому не варто планувати собі надто багато справ. Знайдіть можливість робити перерви і не відволікатись на нові завдання. Зараз важливо отримати якомога більше натхнення для нових цілей.
Лев
Левів очікує дуже активний літній день, сповнених несподіванок у різних сферах життя. Не панікуйте та не піддавайтесь негативним емоціям. Саме час навчитись бачити круті можливості всюди. Астрологи радять знайти час для того, щоб потішити себе чимось приємним.
Діва
Дівам сьогодні астрологи радять зосередити увагу лише на собі та власному самопочутті. Ви часто нехтуєте своїми бажаннями, щоб допомогти комусь, а це не найкраще позначається на вашому стані справ. Тому пора навчитись відмовляти та турбуватись про себе.
Терези
У Терезів новий липневий день не надто відрізнятиметься від попередніх, тому не очікуйте раптових пригод чи сюрпризів долі. Зараз у вас дуже продуктивний період, тому правильно розподіліть час, щоб встигати і працювати, і відпочивати. Звісно ж, не варто забувати і про близьких.
Скорпіон
Скорпіони зі своїм его вже не можуть вживатись у просторі, тому пора розширювати своє світосприйняття. Хороший період для того, щоб отримати нові знання, нову інформацію та нові цілі на найближчий період. Тому спробуйте не обмежувати себе своїми ж рамками.
Стрілець
Стрільцям пора нарешті взятись за справу, яка буде приносити задоволення. Ви надто багато бідкаєтесь і надто мало робите щось для себе. Пора це змінити, адже зорі склались так, що шкода буде втратити ще один такий шанс.
Козеріг
Козероги сьогодні зможуть або звернути гори, або звернутись калачиком, щоб врятуватись від цього жорстокого світу. Вам дуже потрібна душевна рівновага, тому знайдіть час для того, щоб відновитись.
Водолій
У Водоліїв екватор тижня буде спокійним та приємним, тому не варто шукати собі проблем на голову. Насолоджуйтесь тим, що маєте, а також дозвольте собі відпочити. Не завжди варто перейматись долею світу.
Риби
Рибам сьогодні астрологи не рекомендують робити серйозних покупок, а також приймати надто масштабні рішення щодо фінансів. Спершу потрібно розібратись з усіма справами, які відкладались "на завтра".
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