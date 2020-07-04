Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гороскоп на 5 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 147
Актуальний гороскоп на сьогодні, 5 липня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні день сприятливий для виникнення оригінальних, але непрактичних чи нездійсненних в принципі ідей, або небажання їх застосовувати. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Місячний календар стрижок на липень 2020: дні, коли стригти волосся
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 5 липня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогодні взагалі негармонійний день для будь-якого виду розумової діяльності. Ламання засобів комунікації, електроніки, оргтехніки, а ще несподівані візити та дзвінки. Слід дотримуватися особливої обережності при користуванні приладами та транспортними засобами.
Телець
Тільці, сьогодні на порядку денному – розпорошеність розуму, імпульсивне прийняття рішень, ігнорування досвіду партнерів і співробітників. Це все робить цей день несприятливим для вас.
Близнюки
Близнюки, можуть виникати несподівані проблеми та неприємні обставини. Невідповідний день для зміни місця роботи або вступу на посаду. Будуть затримки при підписанні документів і угод, а також в отриманні інформації або знань.
Рак
Раки, сьогодні в фінансах очікується період нестабільності, оскільки вимушені витрати можуть значно перевищити доходи, тому вам доведеться тугіше затягнути пояс і навчитися заощаджувати.
Лев
Леви, особливих змін в особистому житті не передбачається. Для зав'язування нових стосунків час не найкращий, так що краще відкласти пошук партнера для життя до кращих часів.
Діва
Діви, сьогодні варто переглянути свої амбіції та, можливо, в чомусь їх стримати. Ненадовго, зрозуміло. Можливо ви бажаєте занадто багато і, що характерно, всього та відразу.
Терези
Терези, сьогодні уникайте спонтанних дій, вони не принесуть вам нічого, крім неприємностей. Нехай краще вас вважатимуть нерішучим, ніж дурним. І взагалі не думайте про те, хто і що про вас говорить.
Скорпіон
Скорпіони, сьогодні мають бути незаплановані витрати. Вдома будуть панувати мир і спокій, настрій і самопочуття будуть на висоті. Справи призначені на сьогодні, пройдуть на рідкість вдало.
Стрілець
Стрільці, сьогодні на вашу увагу претендуватимуть всі, починаючи від найближчих родичів, і закінчуючи випадковими знайомими. Комусь явно доведеться відмовити, постарайтеся це зробити тактовно.
Козеріг
Козероги, сьогодні ви, ймовірно, будете всім незадоволені. Не без підстав, звичайно, але вам від цього краще не стане, та й не зміниться нічого. День обіцяє бути неприємним.
Водолій
Водолії, сьогодні вдалий час для зміни іміджу і пошуку нового стилю. Робота над собою увінчається успіхом, а її результати приємно здивують як вас самих, так і навколишніх. Привабливість ваша не залишиться непоміченою протилежною статтю.
Риби
Риби, якщо ви хочете зберегти нормальні стосунки з коханою людиною, не варто втрачати голову і занадто захоплюватися легковажним фліртом. До того ж, кохана людина в цей період може проявляти зайві ревнощі, помисливість і образливість. Так що не варто посилювати ситуацію.
До теми: Магнітні бурі у липні 2020: календар небезпечних дат в Україні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
11:52Нові пісні липня: плейлист популярної музики для гарного настрою
-
11:22Яєчня в авокадо: швидкий рецепт смачного і корисного сніданку
-
10:53Відома блогерка розбурхала гарячими фото на пляжі (18+)
-
10:24Чому не варто пробивати вуха під час пандемії: епічне відео
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 5 липня
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
09:27Погода в Україні 5 липня: точний прогноз на сьогодні
-
08:54Смартфони Xiaomi отримають одну з унікальних фішок Google Pixel
-
08:3210 порад, які допоможуть вам не переїдати
-
08:17Унікальний електромобіль за 150 тисяч євро виставили на продаж
- 04 липня
-
21:53Джорджіо Армані став спеціальним послом відповідального туризму
-
21:21Рятувальники Малібу: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес похизувалися кубиками пресу (18+)
-
21:005 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44Чоловіки проти Жінок: кого люди більш схильні вважати геніальними
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:18Вигідне вкладення грошей: експерти розповіли, який смартфон найменше знецінився
-
19:47Популярний паркетник Audi Q5 може отримати "заряджену" версію
-
19:19Блогерка показала, як "зламати" котів за допомогою лотків з-під яєць
-
18:50МастерШеф Професіонали 2 сезон 19 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу
-
18:23Чому змінювати свою думку – нормально: 5 простих і логічних причин
-
18:00Гороскоп на 5 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:43Мобільні відеографи оцінять: на Kickstarter став хітом продажів кишеньковий стабілізатор
-
17:127 простих і приємних способів швидко прокинутися зранку
-
16:44Вона неймовірна: модель з синдромом Дауна знялась для Vogue та Gucci
-
16:18Motorola створить смартфон з чотирма камерами
-
11:52Нові пісні липня: плейлист популярної музики для гарного настрою
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 5 липня
-
08:3210 порад, які допоможуть вам не переїдати
- 04 липня
-
21:21Рятувальники Малібу: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес похизувалися кубиками пресу (18+)
-
18:23Чому змінювати свою думку – нормально: 5 простих і логічних причин
-
15:10Названі способи раз і назавжди позбутися печії
-
12:43Три причини, чому буває нудно на роботі
-
09:54Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 4 липня
-
08:33Audi створили перший в світі електромобіль з трьома моторами
- 03 липня
-
21:32Методом проб і помилок: учені назвали 3 умови, які гарантують жіночий оргазм
-
18:03ТОП 10 хітів, які очолювали чарти Billboard у 90-х: ностальгійна добірка
-
15:05Здаю круті місця: Притула розкрив ідеальний маршрут для мандрів Заходом України
-
12:00День без поліетилену: поради, чим замінити пластик у повсякденному житті
-
11:32Курс валют в Україні на 3 липня: гривня впала в ціні, а долар і євро – подорожчали
-
09:05Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 3 липня
-
07:13Погода в Україні 3 липня: де пройдуть дощі
- 02 липня
-
21:50Правило 6 хвилин, яке допоможе покращити сексуальне життя
-
19:29Вчений провів експеримент з медичною маскою і без неї: різниця колосальна
-
17:30Лабрадор Melovina і болонка Каменських: добірка зіркових песиків до Дня собак
-
15:39Як могли б виглядати голлівудські зірки, якби були звичайними людьми: фотодобірка
-
12:52Курс валют в Україні: прогноз, що буде далі після скандальної заяви глави НБУ
-
11:11Порція натхнення: 5 книг, які зарядять вас силою та енергією
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 2 липня
-
07:14Погода в Україні 2 липня: точний прогноз на сьогодні
- 01 липня
-
21:22Позбавляє безсоння та зміцнює імунітет: вагомі причини займатися сексом щодня