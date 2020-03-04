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Гороскоп на 5 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 5 березня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Четвер буде успішним днем для Овнів і Скорпіонів, тож можете сміливо братися за нові починання. Натомість Левам і Близнюкам слід потурбуватися про власне здоров'я. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Вихідні і свята у березні 2020: календар робочих і вихідних днів в Україні
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 5 березня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні Овнам щаститиме у всіх починаннях. Складатиметься враження, що ви у цей день витягнули щасливий лотерейний білет, який дозволяє вам здійснювати всі найзаповітніші мрії. Але будьте готовими до того, що шалений успіх у цей день може буквально закрутити вам голову, тож іноді не забувайте добряче помислити перед тим, як погоджуватися на чергову авантюру!
Телець
Четвер для Тельців буде легким лише у тому випадку, якщо ви у першій половині дня позакриваєте всі наявні "хвости". Якщо ж цього не зробити, будьте готовими до того, що вихідні ви проведете за виконанням робочих питань. Вечір зорі рекомендують присвятити цілком і повністю собі, тож вимикайте всілякі гаджети й відпочивайте на повну.
Близнюки
Зорі рекомендують Близнюкам присвятити цей день саморозвитку. Можете взятися за прочитання хорошої мотиваційної літератури або переглянути якийсь крутий фільм, що надихне вас на нові звершення. Вечір бажано присвятити коханій людині, адже ви надто багато працюєте і недостатньо часу присвячуєте особистому життю.
Рак
Сьогодні Ракам казково щаститиме. Ви не лише успішно закриватимете всі робочі "хвости", а й матимете достатньо часу для нових починань. Головне – не перенапружуватися, аби ввечері не почуватися, наче витиснутий лимон. До слова, другу половину дня зорі рекомендують провести на свіжому повітрі. Повірте, прогулянки ще нікому не нашкодили!
Лев
Цілий тиждень Левів супроводжують суцільні стреси, тож спробуйте трішки зупинитися та розслабитися. Пам'ятайте про те, що не все ви можете зробити самотужки, тож не соромтесь звернутися по допомогу до рідних і близьких. Ідеальним буде вихідний у цей день, адже саме так ви зможете відновити всі сили та налаштуватися на нові починання.
Діва
Зорі наполегливо рекомендують Дівам отримувати максимум задоволення від того, чим ви займаєтесь. Немає значення, чи мовиться про звичайне, на перший погляд, готування їжі, чи про час, присвячений творчості. До слова, четвер ідеально підійде для походу в театр або в кіно, тож потурбуйтесь про квиточки та хорошу компанію.
Терези
Зорі рекомендують Терезам присвятити цей день лише собі та своїй коханій половинці. Якщо не вдасться взяти спільний вихідний – засмучуватися не слід. Можете організувати ідеальну романтичну вечерю. Особливо цінно буде, якщо ви приготуєте щось смачненьке та потурбуєтесь про відповідний настрій. Цей вечір ви запам'ятаєте надовго!
Скорпіон
Зорі рекомендують Скорпіонам братися за нові починання сьогодні. Цей день буде настільки вдалим для вас, що ви й не встигнете збагнути, як усі ваші плани та мрії почнуть втілюватися. Головне – докласти трішечки зусиль та зробити перший крок назустріч чомусь новому!
Стрілець
Стрільці у цей день можуть дещо розслабитися. Ваш керівник перестане цілий день стежити за вашою діяльністю, що дозволить трішки попрацювати у своє задоволення. Головне – не залипнути у соцмережах, адже це може не вельми позитивно вплинути на вашу продуктивність.
Козеріг
Четвер для Козерогів буде не надто складним, тож не варто брати на себе надто багато завдань та обов'язків у цей день. Спробуйте трішки розслабитися та виконувати рівно стільки, скільки потрібно саме зараз. Решта справ може почекати. А от вільний час присвятіть відпочинку, адже він вам надзвичайно необхідний!
Водолій
Сьогодні Водолії зможуть насолодитися романтичною атмосферою, яка буквально витатиме у повітрі цілісінький день. Будьте готовими до сніданку в ліжко, а також приємних сюрпризів. На роботі вас не сильно навантажуватимуть, що дозволить видихнути з полегкістю напередодні вихідних.
Риби
Четвер для Риб буде легким лише за однієї умови: ви не повинні створювати для себе нових неприємностей і конфліктних ситуацій. Налаштуйтесь на позитив і будьте вдячними за те, що у вас є. Пам'ятайте про люблячу сім'ю, яка завжди вас підтримає!
До теми: Магнітні бурі у березні 2020: коли українцям слід бути обачними
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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