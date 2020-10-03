Гороскоп на 4 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 4 жовтня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні нервові зриви, самообман, неуважність можуть стати причиною недосягнення важливих результатів або зриву наміченої мети. Дізнайтесь, що ж саме для вас підготували зорі сьогодні!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 4 жовтня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овни, сьогодні ви відчуєте прагнення до змін в особистих стосунках, реорганізації устрою сімейного життя. Характерним стане оновлення особистих зв'язків, пошук нових романтичних партнерів. Ви можете з легкістю піти на зраду, не замислюючись про наслідки.

Тельці, у цей день можна очікувати заохочення від начальства, підвищення на посаді, прихильності впливових осіб, набуття покровителів. Вдало здійснюються звернення в офіційні інстанції. Цей день відзначений певним прогресом і в матеріальному плані.

Близнюки, сьогодні ваше професійне і ділове честолюбство помітно підвищуються: особиста відповідальність, підтримка передових методів та ідей, творче натхнення забезпечують як симпатії співробітників, так і успіх в справах.

Раки, сьогодні від взаємодії з іншими ви більше виграєте, ніж втратите. Отже, нині не варто ображено забиватися у свій кут і намагатися зробити все самому, краще поступитися в деяких питаннях, але заручитися чиєюсь допомогою.

Леви, жіночий персонал або партнери жіночої статі можуть принести додаткові проблеми. У ваші справи втручаються домашні турботи та члени сім'ї. Ви, швидше за все, це розціните як негативний фактор.

Діви, сьогодні сподівайтеся на краще, але не забувайте про страховку. Можливо, вам вдасться зробити багато без надійної опори, однак варто постелити соломки, щоб не хвилюватися, боячись впасти.

Терези, сьогодні не варто очікувати серйозних втрат і неприємностей у сфері бізнесу, проте, навколо вас може організуватися нервова, емоційно нездорова атмосфера, що перешкоджає конструктивному ділового спілкування і розв'язанню ділових проблем.

Скорпіони, сьогодні дуже ймовірно, що день почнеться з конфлікту. Змиріться з тим, що трапилося, і на деякий час відкладіть всі справи, крім найважливіших. Якщо ви давно думаєте про розрив, що стосунки вичерпали себе, можете скористатися цим днем. Не турбуйтеся, навіть негативний досвід збагачує нас і робить сильнішими.

Стрільці, сьогодні ви можете забути про призначену зустріч. Ваша ухильність або нечесність може спровокувати сварку з родичами. Подивіться на свою поведінку зі сторону та проаналізуйте, чи вашому оточенню таке до смаку?!

Козероги, сьогодні у планах виникнення нових перспективних проєктів і ділових відносин. Натхнення, творча праця, здатність до перетворення негативних моментів в роботі піде на користь. День також сприятливий для відпочинку і подорожей.

Водолії, сьогодні ви, можливо, почнете день з розгляду вигідних пропозицій, пов'язаних з кар'єрою. Якщо попадеться щось, що заслуговує на серйозну увагу – вирішуйте сміливо, ваш вибір обіцяє бути вдалим.

Риби, сьогодні день буде найбільш сприятливим для відновлення дружніх взаємин. А ще перевіряйте термін придатності на препаратах, які ви збираєтеся вжити, ні в якому разі не перевищуйте дозування. Також утримайтеся від важкої їжі.

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