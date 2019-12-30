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Гороскоп на 31 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 31 грудня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Дізнайтесь, що ж зорі підготували для вас сьогодні!
І ще: Вихідні у грудні 2019 в Україні: коли будуть вихідні дні і державні свята
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 31 грудня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогодні все буде відбуватися так, щоб у ваших справах намітилося серйозне зрушення. Очікування позаду, тому сконцентруйтеся на тому, що перед вами стоять цілі й ще раз проаналізуйте, чи все враховано для того, щоб можна було розраховувати на динаміку і прогрес.
Телець
Тільці, у вас є сили та внутрішній опір змінюватися попри мінливі обставини. Досягти поставлених цілей вам можуть спокійне ставлення до фінансів, віра в себе та внутрішня гармонія.
Близнюки
Близнюки, зорі та планети рекомендують вам приготуватися до всякого роду несподіванок, бути готовими до відсічі будь-якої хвилини. Розвиток подій залежатиме від вашої реакції.
Рак
Раки, якщо сьогодні ви виявите готовність поставитися до будь-яких подій цього дня з інтересом, цікавістю і позитивом, то можете розраховувати на велику удачу. Закон бумерангу працює!
Лев
Леви, очікуйте невизначене вирішення ситуації. Вам можуть перешкодити негативні емоції, які ви перестанете контролювати. Не допускайте суперечок і сварок з навколишніми. Проведіть цей день у мирі та злагоді.
Діва
Діви, ще зовсім недавно у вас були серйозні складності з фінансами. Ви пережили великі фінансові втрати та вам довелося докласти зусиль для того, щоб повернути колишній матеріальний достаток. Пам'ятайте про це перш ніж наважитеся позичити у борг.
Терези
Терези, чи сподіваєтеся ви, що розвиток ситуації не зажадає від вас прийняття рішучих заходів, усе владнається без вашої безпосередньої участі? Таке трапляється вкрай рідко, адже зазвичай все залежить виключно від вас.
Скорпіон
Скорпіони, найближчим часом ви будете незадоволені поточним перебігом справ і вашим становищем в робочому колективі. Остерігайтеся, будьте пильні: таким чином легко стати заздрісником до чужих досягнень!
Стрілець
Стрільці, ваша справа вимагає чималих витрат сил та часу, що зміцнює вашу майстерність. Отримуйте радість від поточних занять й все буде добре!
Козеріг
Козероги, якщо сьогодні ви вирішите весь день пролежати на улюбленому дивані, то розраховувати на якісь зміни вам не доведеться. Безперспективними будуть метушня та даремна трата енергії.
Водолій
Водолії, вас чекають безхмарні, теплі відносини, мінімум проблем, підприємливість та радості життя. На подієвому рівні для вас підготовлена відпустка.
Риби
Риби, робота приносить вам радість, ви виконуєте її з ентузіазмом та успіхом. Вас чекає тепла, дружня атмосфера в колективі, хороші відносини з начальством, колегами, діловими партнерами.
До теми: Магнітні бурі у грудні 2019: календар небезпечних дат в Україні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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