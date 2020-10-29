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Гороскоп на 30 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 30 жовтня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні гороскоп не надто сприяє відповідальним починанням. День обіцяє бути для вас нелегким і суперечливим: з одного боку, він абсолютно не схиляє до організованості, з іншого ж – здатний штовхнути вас на радикальні і не зовсім обдумані кроки. Дізнайтесь, що ж саме для вас підготували зорі сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 30 жовтня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні поведінка Овна багато в чому залежить від того, як будуть розвиватися події. Зорі наділяють його запасами прихованої енергії, проте звільнитися ця енергія здатна лише в авральному режимі. Тому якщо сьогоднішній день не поставить перед Овном ніяких надзавдань, типу авралу на роботі або порятунку світу, в його гороскопі будуть переважати апатія і лінь.
Телець
Сьогодні в житті Тельця можливі будь-які випадковості, в тому числі і такі, які припадуть Тельцю не до душі. Запізнення, згоріла яєчня, стрілка на колготках, якась суперечка... Все це і багато іншого може очікувати Тельця в цей непередбачуваний день. Щоб звести непорозуміння до мінімуму, зорі гороскопу радять Тельцю менше витати в хмарах і зосередитися на тому, що його оточує.
Близнюки
Сьогодні зорі гороскопу радять Близнюкам зануритися у фантастичний світ віртуальної реальності! Щоб почати подорож в Матрицю, Близнюкам достатньо відкрити цікаву книгу або купити квиток на фільм. Яскрава уява, якою наділяє Близнюків сьогоднішній день, зробить все інше: Близнюки отримають справжнє задоволення, споглядаючи неіснуючі, але такі реальні, світи.
Рак
Сьогодні зорі гороскопу не радять Раку братися за будь-які справи, де він змушений покладатися на інших, свідомо чи мимоволі навколишні здатні його підвести. Це стосується будь-яких завдань і питань, які Раку сьогодні доведеться вирішувати, чи то робочі або особисті.
Лев
Сьогодні Лев ризикує стати об'єктом нападок і причіпок з боку оточуючих. Це стосується далеких знайомих і колег, однак не виключено, що навіть від коханої людини або найкращих друзів Леву сьогодні доведеться вислухати свою порцію критики. Можливо, хтось з оточуючих буде незадоволений його словами, зовнішнім виглядом або продуктивністю роботи.
Діва
Сьогодні день для Діви обіцяє бути дуже вдалим: вона буде без зусиль знаходити спільну мову з оточуючими, і їй варто скористатися цим в своїх інтересах. Можливо, Діва давно хотіла поговорити з кимось щиро або запропонувати якусь ідею: якщо так, то кращого моменту для того, щоб це зробити, годі й шукати.
Терези
Сьогодні відмінною рисою в гороскопі Терезів може стати нестача впевненості в собі і нескінченні коливання. Через такий настрій Терезам сьогодні буде складно прийняти будь-яке рішення, навіть якщо від них буде потрібно всього лише вибрати одну сукню з двох.
Скорпіон
Сьогодні ситуація може змусити Скорпіона відмовитися від якихось своїх планів. Може йтися про що завгодно: про плани на вечір, на відпустку, на побачення, на ремонт... Якщо це станеться, зорі гороскопу радять Скорпіону змиритися. Поступившись чимось сьогодні, Скорпіон не пошкодує: з часом це може наблизити його до мети і забезпечити успіх.
Стрілець
Сьогодні в гороскопі Стрільця буде переважати внутрішня рівновага і бажання поділитися з оточуючими своїм позитивом. Завдяки цьому, Стрілець буде схильний проявляти підвищену турботу про тих, хто з ним поруч. Сьогодні він може взяти когось під свою опіку, допомогти справою або дружньою порадою, вислухати.
Козеріг
Сьогодні Козеріг може з подивом виявити, що оточуючі намагаються таємно або явно маніпулювати ним! Друзі, колеги і навіть кохана людина навряд чи упустять можливість трохи покомандувати Козерогом, нехай навіть з благих спонукань. Самому ж Козерогові буде важче звичайного опиратися впливу ззовні.
Водолій
Сьогодні день буде схиляти Водолія до бурхливої діяльності, але йому треба стримуватися, щоб не наламати дров! Саме сьогодні Водолію найлегше впасти в оману і зробити яку-небудь прикру помилку. Більш того, через свою неуважність Водолій може помилитися навіть на порожньому місці.
Риби
Зорі гороскопу радять Рибам присвятити якомога більше часу собі і всьому, що їм подобається, будь то хобі, фітнес, спа-салон, їжа або шопінг. День обіцяє порадувати Риб приємною атмосферою, дозволяючи відчути гармонію зі світом і собою. А от в оточенні великої кількості людей Риби будуть відчувати себе не в своїй тарілці.
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