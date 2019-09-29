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Гороскоп на 30 вересня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 30 вересня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Понеділок – слушний час, щоб вдало розпочати черговий робочий тиждень. Дізнайтесь, що ж зорі та планети пророкують сьогодні саме вам!
І ще: 30 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 30 вересня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, ваші мрії досить скромні, тож перетворіть їх на цілі й чимшвидше виконуйте заплановане. Хочете вирушити у мандри? Купуйте квитки. Хочете придбати якусь річ? Витрачайте гроші. Дійте!
Телець
Тельці, пам'ятайте, що ваш душевний спокій понад усе. Не дозволяйте подіям, які складаються не за планом, впливати на ваш емоційний стан. Якщо ви можете щось змінити – змініть! Якщо ж ні, то не переймайтеся.
Близнюки
Близнюки, нехай панівною думкою сьогодні для вас стане думка про щастя. Точніше, про способи його досягнення. А ще про те, що потрібно користуватися будь-якою нагодою для цього. У вашому розпорядженні весь світ!
Рак
Раки, приводів відчути радість та гармонію сьогодні буде чимало. І, в першу чергу, в особистих взаєминах. А щоб це було саме так, поставтеся з довірою до своєї інтуїції та будьте емоційно відкриті.
Лев
Леви, найбільше задоволення вам доставить залагодження старого конфлікту. Якщо у вашому житті було щось подібне, то сьогоднішній день – слушний момент для ліквідації проблеми. Не пропустіть його.
Діва
Діви, подумайте про те, чого б вам хотілося найбільше на світі, і добудьте це для себе. А може бути, вам до душі проведення часу з друзями? Не відмовляйте собі й в цьому.
Терези
Терези, у цей день ви раптом відчуєте, що всі труднощі позаду. Або, принаймні, ось-ось залишаться позаду. І усвідомлюєте, що попереду світлий період успіхів і удач.
Скорпіон
Скорпіони, ваші відчуття сьогодні будуть майже ті самі, які людина відчуває на свіжому повітрі під сонячними променями, коли виходить з приміщення, в якому перебувала довго-довго. Якщо вам захочеться стрибати від радості, зробіть це, не соромлячись!
Стрілець
Стрільці, сьогоднішній день – час великої удачі. Сьогодні ви не залежите від зовнішніх обставин. Все у ваших руках. Відчуйте себе легко і переконайте самого себе в тому, що ви всесильні.
Козеріг
Козероги, намагайтеся сьогодні трохи більше часу проводити з тими, хто вам по-справжньому близький і дорогий, – з сім'єю або друзями. Ви можете передати їм частинку свого потенціалу і зробити їх більш щасливими.
Водолій
Водолії, все, за що беретеся, ви повинні робити із задоволенням і так, ніби у вас не може що-небудь вийти погано – невміло або непрофесійно. Ви дійсно майстер своє справи!
Риби
Риби, здається, у вас щодо цього дня були не дуже хороші передчуття. Можливо, ви бачили поганий сон або що-небудь ще. Не варто намагатися бачити в цьому щось особливе. Швидше за все, справа просто в втоми або в складних відносинах з оточенням.
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