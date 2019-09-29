30 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 30 вересня, віряни вшановують пам'ять Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 30 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. З давніх-давен цей день був улюбленим жіночим святом. Близько до серця приймалася історія матері, яка втратила трьох дочок.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 30 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Віра, Надія, Любов, Софія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день перекладача

Всеукраїнський день бібліотек

1452 – У друкарні Йогана Ґутенберґа вийшла у світ перша в Європі друкована книга, Біблія.

1614 – Між козацькою старшиною і комісарами Речі Посполитої підписано угоду, якою обмежувалися козацькі права і реєстрове козацтво зобов'язувалося нести сторожову службу і жити лише в Запоріжжі.

1791 – у Відні відбулася прем'єра останньої опери Моцарта "Чарівна флейта".

1876 – Журнал "Київська старовина" вперше опублікував біографію Григорія Сковороди.

1895 – Мадагаскар став протекторатом Французької республіки.

1919 – Рада народних міністрів УНР на чолі з соціал-демократом Ісаком Мазепою ухвалила законопроєкт про скасування станів в Україні.

1929 – Британська служба "Бі-бі-сі" уперше провела телетрансляцію.

1929 – У Франкфурті-на-Майні німецький авіаконструктор Фрітц фон Опель зробив політ на планері з ракетними двигунами. За 75 секунд польоту він подолав відстань 3 км.

1944 – Засновано агентство Франс Пресс (АФП), одне з провідних інформаційних агентств світу.

1946 – оголошено перші вироки нацистським злочинцям на Нюрнберзькому трибуналі.

1954 – Став до ладу перший атомний підводний човен "Наутілус" (США).

1992 – Міністерство юстиції України зареєструвало Асоціацію дослідників українського голоду-геноциду 1932-1933 років в Україні.

1992 – Відправлено у відставку прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна.

1994 – Рада співробітництва країн Перської затоки оголосила про припинення економічного бойкоту Ізраїлю (тривав 46 років).

2007 – в Україні відбулися дострокові парламентські вибори, після яких було утворено коаліцію фракціями БЮТ і НУНС.

#BREAKING China to exempt 16 categories of US products from tariffs pic.twitter.com/WQgZWNOZJH — AFP news agency (@AFP) September 11, 2019

ХТО НАРОДИВСЯ 30 ВЕРЕСНЯ

11149 – Чанд Бардай, індійський поет, автор епічної поеми "Прітхвірадж-расо".

1207 – Джалаледдін Румі, класик перської поезії, філософ-суфій.

1700 – Станіслав Конарський, польський письменник, реформатор освіти, поет, драматург.

1715 – Етьєн Бонно де Кондильяк, абат, французький філософ. Рідний брат філософа, історика і дипломата Маблі та двоюрідний брат філософа-енциклопедиста, фізика, математика д'Аламбера.

1728 – Мартин Почобут-Одляницький, білоруський і литовський просвітник, астроном, математик, ректор Головної Віленської школи.

1835 – Заревич Федір Іванович, український письменник, журналіст.

1841 – Михайло Драгоманов, український громадсько-політичний діяч, історик, публіцист, літературознавець, фольклорист, економіст, філософ.

1859 – Альфред Єнсен, шведський історик, слов'янознавець, перекладач, симпатик українського національного відродження.

1871 – Кузневич Григорій Микитович, український скульптор-монументаліст.

1893 – Гунькевич Дмитро Миколайович, український письменник-драматург.

1899 – Гендрік Марсман, нідерландський поет, письменник і перекладач.

1899 – Панів Андрій Степанович, український поет, журналіст, перекладач.

1905 – Невілл Френсіс Мотт, британський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 1977 року.

1918 – Любомир Мацюк, український співак, диригент.

1920 – Чжан Айлін, китайська письменниця, сценарист.

1924 – Когінов Юрій Іванович, російський журналіст, письменник.

1924 – Трумен Капоте, американський письменник.

1928 – Елі Візель, єврейський, французький та американський письменник, журналіст, громадський діяч. Лауреат Нобелівської премії миру.

1934 – Шкода Вадим Григорович, український поет, що пише російською мовою.

1948 – Бурбела Віктор Анастасійович, український літературознавець, поет, вчений секретар Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України.

1950 – Дубровіна Любов Андріївна, український джерелознавець, книгознавець, документознавець, архівознавець, історик бібліотечної справи.

1951 – Баррі Джеймс Маршалл, австралійський мікробіолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 2005 року.

1964 – Моніка Беллуччі, італійська акторка, модель.

1971 – Дмитро Ярош, український громадський і політичний діяч, націоналіст.

1977 – Пилип Іллєнко, український актор, продюсер, політик

1980 – Мартіна Хінгіс, швейцарська тенісистка.

1981 – Сесілія Ахерн, ірландська письменниця, автор багатьох любовних романів.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо журавлі 30 вересня відлітають у теплі краї, то на Покров вдарить мороз, а якщо ні, то похолодає вже до кінця жовтня.

Якщо ранок в цей день похмурий, то найближчим часом погода буде хорошою.

Якщо 30 вересня тепло і ясно, то саме час відправлятися на рибалку, тому що клювання сьогодні буде відмінним.

Білки линяють – до швидкого похолодання.

Суха погода протягом усього дня – до пізньої зими, дощ – до ранньої весни.

Якщо жінка в цей день добре поплаче, то весь рік їй не доведеться сліз лити.

30 вересня підходить для зняття вроків, а також для лікування жіночих недуг.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна багато веселитися, а потрібно плакати у цей день. Якщо лити сльози сьогодні, то весь рік не знатимеш горя. Це своєрідний оберіг від негараздів.

Вінчання, заручини та весілля 30 вересня не проводять – погана прикмета.

Жінкам не слід сьогодні займатися домашніми справами.

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