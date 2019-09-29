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Вибір матері День вчителя

30 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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30 вересня – понеділок

Сьогодні, 30 вересня, віряни вшановують пам'ять Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 30 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. З давніх-давен цей день був улюбленим жіночим святом. Близько до серця приймалася історія матері, яка втратила трьох дочок.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 30 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Віра, Надія, Любов, Софія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день перекладача
  • Всеукраїнський день бібліотек
  • 1452 – У друкарні Йогана Ґутенберґа вийшла у світ перша в Європі друкована книга, Біблія.
  • 1614 – Між козацькою старшиною і комісарами Речі Посполитої підписано угоду, якою обмежувалися козацькі права і реєстрове козацтво зобов'язувалося нести сторожову службу і жити лише в Запоріжжі.
  • 1791 – у Відні відбулася прем'єра останньої опери Моцарта "Чарівна флейта".
  • 1876 – Журнал "Київська старовина" вперше опублікував біографію Григорія Сковороди.
  • 1895 – Мадагаскар став протекторатом Французької республіки.
  • 1919 – Рада народних міністрів УНР на чолі з соціал-демократом Ісаком Мазепою ухвалила законопроєкт про скасування станів в Україні.
  • 1929 – Британська служба "Бі-бі-сі" уперше провела телетрансляцію.
  • 1929 – У Франкфурті-на-Майні німецький авіаконструктор Фрітц фон Опель зробив політ на планері з ракетними двигунами. За 75 секунд польоту він подолав відстань 3 км.
  • 1944 – Засновано агентство Франс Пресс (АФП), одне з провідних інформаційних агентств світу.
  • 1946 – оголошено перші вироки нацистським злочинцям на Нюрнберзькому трибуналі.
  • 1954 – Став до ладу перший атомний підводний човен "Наутілус" (США).
  • 1992 – Міністерство юстиції України зареєструвало Асоціацію дослідників українського голоду-геноциду 1932-1933 років в Україні.
  • 1992 – Відправлено у відставку прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна.
  • 1994 – Рада співробітництва країн Перської затоки оголосила про припинення економічного бойкоту Ізраїлю (тривав 46 років).
  • 2007 – в Україні відбулися дострокові парламентські вибори, після яких було утворено коаліцію фракціями БЮТ і НУНС.

ХТО НАРОДИВСЯ 30 ВЕРЕСНЯ

  • 11149 – Чанд Бардай, індійський поет, автор епічної поеми "Прітхвірадж-расо".
  • 1207 – Джалаледдін Румі, класик перської поезії, філософ-суфій.
  • 1700 – Станіслав Конарський, польський письменник, реформатор освіти, поет, драматург.
  • 1715 – Етьєн Бонно де Кондильяк, абат, французький філософ. Рідний брат філософа, історика і дипломата Маблі та двоюрідний брат філософа-енциклопедиста, фізика, математика д'Аламбера.
  • 1728 – Мартин Почобут-Одляницький, білоруський і литовський просвітник, астроном, математик, ректор Головної Віленської школи.
  • 1835 – Заревич Федір Іванович, український письменник, журналіст.
  • 1841 – Михайло Драгоманов, український громадсько-політичний діяч, історик, публіцист, літературознавець, фольклорист, економіст, філософ.
  • 1859 – Альфред Єнсен, шведський історик, слов'янознавець, перекладач, симпатик українського національного відродження.
  • 1871 – Кузневич Григорій Микитович, український скульптор-монументаліст.
  • 1893 – Гунькевич Дмитро Миколайович, український письменник-драматург.
  • 1899 – Гендрік Марсман, нідерландський поет, письменник і перекладач.
  • 1899 – Панів Андрій Степанович, український поет, журналіст, перекладач.
  • 1905 – Невілл Френсіс Мотт, британський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 1977 року.
  • 1918 – Любомир Мацюк, український співак, диригент.
  • 1920 – Чжан Айлін, китайська письменниця, сценарист.
  • 1924 – Когінов Юрій Іванович, російський журналіст, письменник.
  • 1924 – Трумен Капоте, американський письменник.
  • 1928 – Елі Візель, єврейський, французький та американський письменник, журналіст, громадський діяч. Лауреат Нобелівської премії миру.
  • 1934 – Шкода Вадим Григорович, український поет, що пише російською мовою.
  • 1948 – Бурбела Віктор Анастасійович, український літературознавець, поет, вчений секретар Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України.
  • 1950 – Дубровіна Любов Андріївна, український джерелознавець, книгознавець, документознавець, архівознавець, історик бібліотечної справи.
  • 1951 – Баррі Джеймс Маршалл, австралійський мікробіолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 2005 року.
  • 1964 – Моніка Беллуччі, італійська акторка, модель.
  • 1971 – Дмитро Ярош, український громадський і політичний діяч, націоналіст.
  • 1977 – Пилип Іллєнко, український актор, продюсер, політик
  • 1980 – Мартіна Хінгіс, швейцарська тенісистка.
  • 1981 – Сесілія Ахерн, ірландська письменниця, автор багатьох любовних романів.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо журавлі 30 вересня відлітають у теплі краї, то на Покров вдарить мороз, а якщо ні, то похолодає вже до кінця жовтня.
  • Якщо ранок в цей день похмурий, то найближчим часом погода буде хорошою.
  • Якщо 30 вересня тепло і ясно, то саме час відправлятися на рибалку, тому що клювання сьогодні буде відмінним.
  • Білки линяють – до швидкого похолодання.
  • Суха погода протягом усього дня – до пізньої зими, дощ – до ранньої весни.
  • Якщо жінка в цей день добре поплаче, то весь рік їй не доведеться сліз лити.
  • 30 вересня підходить для зняття вроків, а також для лікування жіночих недуг.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна багато веселитися, а потрібно плакати у цей день. Якщо лити сльози сьогодні, то весь рік не знатимеш горя. Це своєрідний оберіг від негараздів.
  • Вінчання, заручини та весілля 30 вересня не проводять – погана прикмета.
  • Жінкам не слід сьогодні займатися домашніми справами.

Читайте також: Магнітні бурі у вересні 2019: календар небезпечних дат в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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