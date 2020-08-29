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Гороскоп на 30 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 30 серпня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Можливо, ви давно вже збиралися відпочити за містом, на природі? Сьогодні ідеальний день для цього. Втім, не обмежуйте своїх бажань і прагнень. Дізнайтесь, що ж саме для вас підготували зорі сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 30 серпня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогодні до вас раптом прийде усвідомлення того, що є стримувальним аспектом у всіх ваших справах. Будьте розбірливі в засобах і методах досягнення бажаного. Тому що занадто кардинальні способи дії можуть викликати зворотну реакцію, наприклад, ваш бос замість того, щоб визнати вашу геніальність, вважатиме за краще засунути вас на задній план.
Телець
Тельці, займіться нині справами земними, нагальними. У вільний час з дітьми, робота в саду або на грядках, прибирання в будинку – ось де докладені зусилля виявляться найбільш ефективними та, що найголовніше, доставлять справжнє задоволення.
Близнюки
Близнюки, все, за що б ви в цей день не взялися, виявиться перспективним і дасть згодом відмінний результат. Так що, якщо у вас є давній намір, творча ідея, яку ви ніяк не наважувалися озвучити та реалізувати, то більше не відкладайте і дайте їй життя саме сьогодні.
Рак
Раки, проживіть нинішній день з легким серцем, безтурботно. Нехай він стане моментом вашого тріумфу. Навіть якщо ваше "сьогодні" абсолютно непримітне і звичайне, зробити його цікавим і особливим цілком у ваших силах.
Лев
Леви, ви людина харизматична, впевнена в собі та в силах впливати на людей, залучати їх на свій бік. Скориставшись цим сьогодні, ви проживете день сонячний, насичений, будете мати можливість перебувати в центрі уваги та турбот. І головне – цей день зробить вас краще, гармонійніше, мудріше.
Діва
Діви, цей день точно не буде нудним або рутинним. Пані Фортуна явно припасла для вас сюрприз. Який сюрприз - позитивний чи негативний - поки незрозуміло. Однак бажано приготуватися і до того, що ці зміни можуть стати відчутною перешкодою сьогоднішнім справам.
Терези
Терези, нинішній негатив – лише епізод, який скоро залишиться в минулому. Зате прорив, доконаний завдяки цьому, виявиться значним і символізуватиме звільнення від деяких гнітючих, деструктивних моментів, які досі мали великий вплив на вас.
Скорпіон
Скорпіони, сьогодні вам здасться, що ви розв'язали серйозну проблему. Або навіть кілька проблем. На ділі ж виявиться, що ваші сьогоднішні дії так само стосуються розв'язання проблем, як перемир'я до тривалого миру. Одним словом, будьте готові до того, що в майбутньому вам доведеться зіткнутися з ними знову.
Стрілець
Стрільці, нинішня рутина та затишшя виявиться для вас не марним. Воно дасть можливість спокійно, без поспіху обміркувати свої перспективи та можливості, а також ймовірні ризики. І може бути, саме завдяки сьогоднішньому дню вам в результаті вдасться знайти найбільш вірне та ефективне вирішення актуальних завдань.
Козеріг
Козероги, спокуси сьогодні можуть виявитися сильнішими за вас. І змусять вас наробити дурниць, відійшовши від правил або зробивши непрощенну необачність. Бог знає, що саме здолає вас в цей день, – заздрість, ревнощі, марнославство або жадібність! Все одно це виявиться абсолютно несподівано. Ви нічого не доб'єтеся, піддавшись самокритиці або звинувативши у своїх проблемах когось іншого.
Водолій
Водолій, стосунки з людьми в цей день будуть пофарбовані відтінком приємного хвилювання і, може бути, це стане для вас справжнім сюрпризом, якого ви навіть не очікували від долі.
Риби
Риби, подумайте про причини та джерела того, що змусило вас відчувати сьогодні деструктивні емоції. Це допоможе на ще глибшому рівні осягнути незбагненну таємницю під назвою "я".
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