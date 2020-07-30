Гороскоп на 31 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 31 липня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

У четвер Овнам і Тельцям вдасться втілити у життя те, що ви давно не наважувалися. Натомість Ракам і Скорпіонам зорі рекомендують бути обережними зі своїми бажаннями. Дізнайтесь, що ж саме для вас підготували зорі сьогодні!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 31 липня 2020

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Головне, що буде турбувати Овна сьогодні, це пошуки справедливості. Не обов'язково, що він буде шукати справедливість вселенську. Швидше, Овна буде хвилювати питання справедливого ставлення оточуючих до нього самого. І справа тут навіть не в самолюбстві. Просто захочеться справедливості, і крапка!

Сьогодні Телець може демонструвати безкомпромісність, люто обрушившися на тих, хто зважиться ставити йому палки в колеса або ризикне відкрито заперечити. Втім, не менш затято Телець здатний захищати своїх друзів або всіх несправедливо скривджених. З одного боку, такий категоричний настрій дозволить йому сьогодні розбити в пух і прах своїх опонентів, з іншого ж, до вечора Телець може з подивом виявити, що нажив собі кілька нових ворогів або нових друзів.

Всі думки і плани Близнюків будуть відрізнятися дивовижною ясністю і чіткістю. Дуже непогано було б присвятити цей день вирішенню будь-яких конкретних питань і проблем: особливо якщо ті давно назріли. Ось тільки не варто покладатися на чиюсь допомогу. Завтра Близнюкам варто братися лише за ті справи, де все залежить тільки від них самих!

Що-що, а інформаційний голод Раку сьогодні не грозить! Він ризикує з головою зануритися в атмосферу інтриг, чуток і пліток. Рак може навіть і сам не помітити, як стане рознощиком який-небудь не дуже достовірної інформації. Постарайтеся при цьому хоча б не скочуватися до огульної критики.

Сьогодні Лев може випадково образити когось, навіть абсолютно того не бажаючи. Зорі схиляють його до того, щоб спочатку говорити, а потім вже думати, до яких наслідків це призведе. Так що під впливом емоцій Лев здатний випадково розбовтати чужу таємницю або висловити співрозмовнику безсторонню правду прямо в обличчя.

А от в душі у Діви прокинеться активний теоретик, проте розбудити практика у нього не вийде. Весь день Діва ризикує провести в нескінченних роздумах на тему, що, як і в якому порядку їй слід робити. Думок цих буде багато, і всі вони будуть на подив хороші.

Сьогодні навколишні можуть втягнути Терезів в суперечку, безглузде обговорення або конфлікт. Можливо, Терези навіть відчують, що хтось харчується їх емоціями, енергетичний вампір! Зорі гороскопу радять їм сьогодні в некомфортній ситуації просто піти в сторону.

Сьогодні спроби звалити на Скорпіона будь-які справи, що не входять в коло його прямих обов'язків, ні до чого не приведуть. Та й до обов'язків своїх Скорпіон буде схильний ставитися не надто відповідально. Зате сьогодні у Скорпіона настільки загостряться таланти дипломата, що ця ситуація навряд чи йому зашкодить.

Сьогодні Стрілець і делікатність будуть як ніколи один від одного далекі! День наділяє його прямолінійним бажанням висловлювати все, що Стрілець вважає за потрібне, оточуючим прямо в обличчя. Його логіка при цьому буде проста: я знаю як краще, моя думка правильна. У справах, де оточуючі не плутаються у Стрільця під ногами, він здатний сьогодні зробити неможливе!

Всі думки і плани Козерога будуть відрізнятися надзвичайною глибиною і яскравістю. І неважливо, чи ці ідеї коли-небудь втіляться в реальність. Ну і що? Помріяти, врешті-решт, теж буває корисно. Цей день обіцяє подарувати чимало щасливих хвилин тим Козерогам, які володіють творчою фантазією.

Зорі гороскопу радять Водолію приготуватися до того, що йому доведеться відстоювати свої інтереси. Може йтися про судовий розгляд, про грошову суперечку або звинуваченнях на його адресу. Тим часом, сьогодні Водолію навряд чи вдасться вийти переможцем зі спірної ситуації і довести оточуючим свою правоту.

Сьогодні в душі у Риб буде вирувати якщо не котел, то, як мінімум, казанок з протиріччями. З одного боку, їм захочеться бути стриманими, з іншого ж навряд чи це вийде. Якщо Риби не хочуть, щоб у котла в їх душі зірвало кришку, то їм не варто намагатися заганяти свої емоції вглиб.

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