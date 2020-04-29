Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гороскоп на 30 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 31
Актуальний гороскоп на сьогодні, 30 квітня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Останній день квітня стане справжнім випробуванням для Левів, а також Скорпіонів. Натомість Водолії та Овни зможуть сповна насолоджуватися результатами своїх старань. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Ці знаки Зодіаку ніколи не забудуть своє перше кохання
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 30 квітня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Любі Овни, ви досить багато працювали у першій половині тижня, тож можете з чистою совістю присвятити цей день відпочинку. Спробуйте розслабитися та налаштуватися на позитив, черпаючи енергію для нових звершень у хорошій та якісній літературі або переглядаючи цікавий фільм. Вечір зорі рекомендують присвятити коханій людині, влаштувавши романтичну вечерю при свічках.
Телець
Тільцям слід трішки розслабитися та менше думати про роботу. З карантинним режимом ви геть зовсім забули про особистий простір і заняття, які приносили вам задоволення. Спробуйте відволіктися від усього, що стосується роботи та робочих питань. Ідеальний варіант – вимкнути смартфон і ноутбук у цей день, занурившись у чтиво. Не зайвою буде й прогулянка на балконі.
Близнюки
Близнюки надто багато вимагають від свого життя. Не забувайте про те, що не все кружляє довкола вас, виконуючи забаганки. Спустіться трішки на землю та пригадайте про те, що ви також відповідальні за те, що відбувається з вами. Сьогодні ідеальний час для переосмислення старих форматів і початку чогось нового та незвіданого.
Рак
Раки можуть нарешті видихнути з полегкістю. Квітень для вас був справжнім випробуванням, і ви пройшли його з гідністю. На сьогодні не будуйте жодних планів, а також спробуйте якомога менше часу проводити з гаджетами. Це дозволить вам трішки навести лад у своїй голові, а також звільнити достатньо часу для занять, які приносять задоволення та радість.
Лев
Леви сьогодні ходять по лезу ножа. Будьте обережними у цей день зі своїми словами, адже є ймовірність, що ви вляпаєтесь у не вельми приємну ситуацію через свій темперамент. Спробуйте сьогодні рахувати бодай до п'яти перш ніж випалите щось зі своїх вуст. Вечір бажано провести у невимушений обстановці, яка не відволікатиме вас від насолоди коханою людиною.
Діва
Зорі рекомендують Дівам переглянути своє ставлення до життя. Ви надто часто пливете за течією, що не вельми відповідає вашим внутрішнім переживанням. Спробуйте взяти ситуацію у свої руки та облаштувати своє життя саме так, як цього хочете ви. Перестаньте оглядатися та переживати через те, що про вас скажуть інші. Вони не варті ваших старань та часу.
Терези
Терезам зорі рекомендують трішки розслабитися та відпочити від буденної метушні. У цей день не бажано проводити надто багато часу за роботою або ж на кухні. Хатні справи доручіть іншим, а самі виділіть достатньо часу для переосмислення того, що відбувається довкола вас. Цілком імовірно, що вам є що змінити. Тож не баріться!
Скорпіон
Скорпіони хочуть надто багато, тому й змушені прикладати вдвічі, а й то втричі більше зусиль для реалізації того, що ви задумали. Втім, це зовсім не означає, що з вами щось негаразд. Просто вам потрібно спробувати правильно організувати свій час, аби не лише встигати все по роботі, а й знаходити достатньо часу для тих, кого ви любите та цінуєте. Ввечері на вас очікує приємна та радісна зустріч, яка надихне на нові звершення.
Стрілець
Зорі рекомендують Стрільцям присвятити максимум уваги своєму здоров'ю. Це геть зовсім не означає, що слід бігти до знайомої лікарки та висловлювати свої переживання, пов'язані з симптомами, які вас турбують. Достатньо буде приділяти час сну, відпочинку, а також фізичній активності. Цей букет дозволить вам почуватися відмінно протягом цілого дня.
Козеріг
Козероги вимагають від свого життя надто багато, тому часто дивуються, що щось іде не за планом. Спробуйте трішки розслабитися та пливти за течією. Іноді це дуже корисно та дозволяє не думати про життєві негаразди та труднощі, які кружляють навколо вас. Випишіть собі на листок усі проблеми, з якими ви наразі стикнулися та спробуйте їх вирішувати одну за однією. Так ви не дасте їм нагромаджуватися.
Водолій
Для Водоліїв четвер буде надзвичайно легким, адже вони отримуватимуть задоволення від усього, чим займаються. Зранку на вас очікує романтичний сніданок у ліжко, тож не намагайтесь у цей день спати допізна, але й не прокидайтесь з першими півнями. Зорі рекомендують вечір провести з користю для себе, тож не полінуйтесь взяти до рук улюблену книжку або насолодитися хорошим і якісним кіно.
Риби
Рибам слід якомога менше метушитися. Ви надто багато думаєте та часто звинувачуєте інших у своїх проблемах. Настав час нарешті взяти відповідальність за своє життя та почати щось змінювати, а не очікувати, коли за вас це зробить хтось інший. Переходьте з очікувальної позиції у наступаючу. Вам сподобається!
До теми: Гороскоп на травень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
20:13У Китаї вчитель хімії провів урок разом з котом: відео стало вірусним
-
20:00Життя прекрасне 1, 2 серія: дивитись онлайн новий серіал на СТБ
-
19:57Привітання від Драко Мелфоя: Том Фелтон зареєструвався на Cameo
-
19:43Науковці розповіли, чому не варто ходити до магазину в одноразових рукавицях
-
19:24Яка їжа може викликати безсоння
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:13Футболістам заборонять плювати на поле під час матчів
-
18:55Найбільш наївні знаки Зодіаку, які довіряють всім
-
18:42Науковці розповіли, чому вам постійно хочеться спати: несподівані причини
-
18:24Все ще вогонь: Міс Всесвіт 2012 показала розкішний бюст (фото)
-
18:13Xiaomi оголосила, які смартфони отримають новий додаток камери
-
18:00Гороскоп на 30 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:55Коли в Україні буде пік коронавірусу: прогноз українських науковців
-
17:50Супермама 15 випуск: дивитись онлайн, як учасниці відреагували на сюрприз
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:42Науковці назвали три типи особистостей під час пандемії COVID-19
-
17:24Ідеально для карантину: в мережі захоплюються приладом для попкорну
-
17:12Представлено унікальну Toyota Supra: купити її зможе не кожен
-
16:54У США журналіст провів ефір без штанів і став зіркою (відео)
-
16:425 кроків назустріч здоровому харчуванню, які має зробити кожен
-
16:30Післякарантинна мода: чоловічі стрижки для довгого волосся – ідеї у фото
-
16:25Що таке адаптивний карантин, який запровадять в Україні після 11 травня
-
16:21Купка дурнів: розіграш над котами, який сподобається всім
-
16:12Мюзикл Кішки та фільм від Marvel: названо найзбитковіші фільми 2019 року
-
15:57Підглянули чи украли: у мережі порівняли MIUI 12 та iOS 13
-
17:55Коли в Україні буде пік коронавірусу: прогноз українських науковців
-
16:30Післякарантинна мода: чоловічі стрижки для довгого волосся – ідеї у фото
-
14:00ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш українські народні пісні
-
12:14Захмарна ціна та застарілий дизайн: 5 причин не купувати новий iPhone SE у 2020 році
-
10:45Чи справді уряд заборонив українцям виїжджати на заробітки за кордон: роз'яснення
-
09:21Коронавірус в Україні: останні новини й статистика хворих на 29 квітня
-
07:12Погода в Україні 29 квітня: точний прогноз на сьогодні
- 28 квітня
-
21:16Чек-лист ідеального сексу: 11 пунктів, які зроблять кожну вашу ніч спекотною
-
18:33ТОП-7 нових комедій, які зроблять вечір хорошим
-
16:31Водії можуть перевірити й оплатити штрафи за порушення ПДР онлайн: як це зробити
-
13:33Як Київ буде виходити з карантину: Кличко пояснив, що відкриють на першому етапі
-
12:05ТЕСТ: Яка пісня – гімн твого карантину?
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 28 квітня
-
07:15Погода в Україні 28 квітня: нова порція потепління
- 27 квітня
-
20:33Серіали про музичну індустрію, які перевернуть ваш світ
-
18:38Україна може вийти з карантину швидше, аніж планувалось: заява прем'єра
-
16:30Коли в Україні відновлять рух поїздів, автобусів та авіа: відповідь міністра
-
13:55Чи пов'язані 5G та коронавірус: відповідь експертів
-
11:02Тіна Кароль і Dan Balan представили спільну пісню у фіналі Голосу: романтичне відео
-
09:03Роман Сасанчин – переможець шоу Голос країни 2020: біографія і найкращі виступи
-
07:15Погода в Україні 27 квітня: точний прогноз на сьогодні
- 26 квітня
-
20:52Після карантину влада Сицилії оплатить туристам половину вартості квитків
-
18:50Дівчина тижня: розкута модель Мікі Хамано, яка не звикла приховувати спокусливе тіло (18+)
-
16:35Чорнобильська катастрофа: фото і міфи про зону відчуження
-
13:20Найпопулярніші пісні тижня: плейлист нової музики для крутого настрою