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Гороскоп на 3 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп для вас на сьогодні, 3 серпня 2020 року, – у нашій статті на Радіо МАКСИМУМ. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки та планети приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Початок тижня для більшості знаків Зодіаку буде легким і дуже продуктивним, але комусь доведеться докласти чимало зусиль, щоб отримати бажане. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 3 серпня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
В Овнів понеділок буде значно легшим, аніж здається. Головне сьогодні не падати духом та не заганяти себе списком з сотні справ. Спробуйте спланувати день так, щоб мати час і для виконання важливих завдань і для відпочинку. Це дозволить набратись натхнення.
Телець
У Тельців старт робочого тижня буде дуже активним, але у позитивному значенні цього слова. Вам вдасться впоратись з майже усім запланованим, але для цього варто менше зважати на дрібний негатив, а також більше думати про себе. Трішки турботи про власне "я" не завадить.
Близнюки
Близнюки сьогодні спробують підкорити вершини, які потребують більше зусиль, аніж докладено на цей момент. Не варто стрибати з завдання до завдання, від однієї думки і до іншої. Це лише розпорошує ваші сили і зовсім не дозволяє наблизитись до бажаного результату.
Рак
Ракам можна готуватись до розслабленого понеділка, коли все йтиме, мов по маслу. Звісно ж, це не означає, що можна просто покластись на випадок, але й напружуватись сьогодні не доведеться.
Лев
Леви в понеділок відчують несподіваний прилив сил, тому важливо правильно ним скористатись. Це зовсім не означає, що потрібно знайти собі мільйон вигаданих завдань. Краще доцільно розподілити енергію на цілі, які готові себе виправдати найближчим часом.
Діва
Старт нового тижня для Дів буде доволі красномовним, адже сьогодні вам випаде шанс добряче відсіяти людей, які не бажають вам успіхів. Не варто піддаватись на маніпуляції, а також нехтувати власними бажаннями.
Терези
Терези знову намагаються відновити рівновагу, але заганяють себе у ситуацію, коли виникає брак відпочинку. Нормально робити перерви та не працювати цілодобово, інша ж річ - плутати відпочинок з приступами ліні. Виправляйте ситуацію.
Скорпіон
Скорпіони зі своєю короною вже навіть не помічають, як позбавляються важливих людей і можливостей. Пора змінити ситуацію та трішки опуститись на землю, аби побачити трішки більше, аніж вдається зараз. Це піде на користь всім.
Стрілець
Стрільців очікує легкий та позитивний понеділок, адже більшість справ вдаватимуться без зусиль. Тому важливо знайти час і для себе та своїх близьких. Настав період, коли самореалізація опиниться на перших місцях серед пріоритетів.
Козеріг
Козерогам понеділок принесе чимало тем для роздумів, але не варто виносити їх на обговорення. Інколи ви видаєте надто багато зайвої інформації, яку можуть використати проти вас. Тому краще присвятіть час аналізу власних справ без чиєїсь думки.
Водолій
Водолії в понеділок отримають шанс покращити своє життя, але далеко не всі зможуть його побачити. Не забувайте, що кожного дня є стільки можливостей змінити своє майбутнє, що смішно покладатись лише на долю. Все у ваших руках.
Риби
Рибам зараз життєво необхідно набратись сміливості та енергії, щоб нарешті почати рухатись до цілей. Якщо ви відкладали якусь справу "на понеділок", то цей день настав. Пора припинити шукати причини, аби відмовлятись від себе і своїх мрій.
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