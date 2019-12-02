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Гороскоп на 3 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 3 грудня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
З початком зими розпочинається й новий етап у житті, тож дізнайтесь, що зорі підготували для вас саме сьогодні!
І ще: Вихідні у грудні 2019 в Україні: коли будуть вихідні дні і державні свята
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 3 грудня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогодні вам потрібно докласти максимум зусиль й акумулювати усі ваші сили, щоб не впасти у зимову сплячку, наче ведмідь у барлозі. Це буде важко, але ви повинні впоратися. Зима – це не вирок!
Телець
Тільці, сьогоднішній день буде щедрим на дрібні випробування вашої сили волі та сили духу. До прикладу, вам доведеться відмовитися від зайвого печива й стриматися, щоб не спричинити грандіозну сварку.
Близнюки
Близнюки, порада дня – ви здатні контролювати своє життя, тому робіть це. Отримуйте задоволення від результату того, як плануєте свої дні та майбутнє.
Рак
Раки, для того, щоб сьогоднішній день був продуктивним, потрібно менше відволікатися на сторонні речі та розмови. Якщо ви зайвий раз не зайдете у Фейсбук, то нічого катастрофічного не станеться.
Лев
Леви, не виправдовуйте свою лінь, адже це звичайне бажання якісного відпочинку. Дозвольте собі нічого не робити (навіть не заходьте у соцмережі) й помітите, як вам цього не вистачало.
Діва
Діви, сьогоднішні події можуть засмутити вас, якщо ви будете дивитися на світ через сірі окуляри. Озбройтеся оптимізмом, дещицею гумору й жодні негаразди не зіпсують вам настрій.
Терези
Терези, сьогодні вам доведеться увімкнути вашу харизму на максимум! Підкорюйте людей своїм запалом, заворожуйте навколишніх божевільними ідеями – повірте у себе, ви здатні на це!
Скорпіон
Скорпіони, девіз дня для вас – якщо сильно захотіти, можна в космос полетіти! Не погоджуйтеся на пропозиції, якщо вони вас не цікавлять. Не працюйте над тим, що не надихає вас. Це шлях в нікуди. Для перспективного майбутнього та сатисфакції у сьогоденні, ви повинні вірити у те, чим займаєтеся.
Стрілець
Стрільці, сьогодні ви будете в оточенні важливих людей. Знайомства, які принесе сьогоднішній день, можуть стати вам у пригоді. Ніколи не знаєш, що буде завтра й що знадобиться, тому не проґавте можливість налагодити потрібні контакти.
Козеріг
Козероги, сьогоднішній день мине для вас швидко та легко. Не створюйте зайвих проблем, не переживайте через дрібниці – просто ловіть момент!
Водолій
Водолії, ваші сьогоднішні турботи – сон, їжа, відпочинок. Не думайте про щось більше, адже це не додасть продуктивності, а лише дратуватиму. Такий день бабака буває корисним, якщо не влаштовувати його занадто часто.
Риби
Риби, прийдешній день несе вам нові емоції. Сьогоднішні події перетворяться на приємні спогади, якщо ви дозволите їм статися. Інколи потрібно ризикнути, щоб отримати несподівані результати.
До теми: Магнітні бурі у грудні 2019: календар небезпечних дат в Україні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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