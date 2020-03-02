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Гороскоп на 3 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 3 березня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Риби сьогодні будуть мати певну проблему з комунікацією з іншими людьми, а Близнюкам варто покладатися виключно на себе. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Вихідні і свята у березні 2020: календар робочих і вихідних днів в Україні
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 3 березня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогодні ви неуважні й багато в чому необ'єктивні, тому можете прийняти неправильне рішення. Захистіть себе від непотрібних витрат і збитків – залиште свою думку при собі, щоб уникнути неприємностей і розбіжностей. Сьогодні варто дотримуватися цієї стратегії.
Телець
Тільці, ви занадто чутливі до впливу ззовні та до думок інших людей. Краще зупинити ділове спілкування та активність, адже плітки та пусті балачки заважають працювати. Не оминете і неприємних візитів.
Близнюки
Близнюки, сьогодні можливе отримання неприємної звістки, спотвореної або непотрібної інформації. Цей день не підходить для заяви щодо своїх прав, пошуку допомоги та фінансової підтримки.
Рак
Раки, сподівайтеся на краще, але не забувайте про страховку. Можливо, вам вдасться зробити багато, не маючи надійної опори, однак варто постелити соломки, щоб не хвилюватися, боячись впасти.
Лев
Леви, сьогодні ви будете мати можливість та сили вплинути на життя інших людей. Скористайтеся цією здатністю мудро та розважливо. Пам'ятайте, що ви можете гори звернути, якщо зажадаєте цього!
Діва
Діви, сьогодні день навряд чи буде багатий на події. Настрій може зовсім опуститися до нуля, якщо тільки ви не зустрінете людину, спілкування з якою змусить вас забути про неприємності. Тоді ваш настрій покращиться.
Терези
Терези, в цей день спортивні тренування повинні бути не дуже інтенсивними. Завжди піклуйтеся про своє здоров'я та не намагайтеся зробити те, що взагалі не у ваших силах.
Скорпіон
Скорпіони, сьогодні ви можете забути про призначену зустріч. Ваша ухильність або нечесність може спровокувати сварку з родичами. Краще намагайтеся робити все чесно та дотримуватися обіцянок.
Стрілець
Стрільці, сьогодні не треба дозволяти собі розкіш потрапляти під вплив першої-ліпшої ідеї, вона навряд чи того варта. Ідей багато – хороших мало, а шкода. Не розпорошуйте свої сили на непотрібне.
Козеріг
Козероги, цей день можна грамотно використовувати для роботи, будь-якого виду розумової діяльності, наукової роботи, придбання засобів інформації та зв'язку. У вашому гороскопі багато розмов та вдалі поїздки.
Водолій
Водолії, сьогодні невимушеність у спілкуванні та поява цінних творчих та ділових ідей допомагає знаходити власні шляхи розвитку. Хороший день для складання та підписання договорів, важливих документів, а також для переговорів, обговорення, зав'язування потрібних зв'язків, отримання правдивої інформації та корисних знань, для виступів і рекламних заходів.
Риби
Риби, сьогодні можуть виникнути труднощі в діловому та світському спілкуванні. При контактах з потрібними людьми ви можете відчувати дискомфорт. Потрібно або ж розслабитися, або скасувати зустрічі.
До теми: Магнітні бурі у березні 2020: коли українцям слід бути обачними
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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