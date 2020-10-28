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Гороскоп на 29 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 29 жовтня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
У четвер Левам і Дівам доведеться добряче попітніти, а Тельцям і Ракам вдасться відпочити після насичених робочих днів. Дізнайтеся, що ж саме для вас підготували зорі сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 29 жовтня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овнам у цей день потрібно буде викластися на максимум. Четвер для вас – своєрідна фінішна пряма, але потрібно ще трішки докласти зусиль, аби обірвати заповітну стрічку. Постарайтеся не надто відволікатися не соцмережі, аби встигнути геть усе цього дня!
Телець
Тельцям варто у четвер присвятити весь свій вільний час відпочинку. Попри те, що ви будете достатньо завантаженими роботою, вам зорі рекомендують розставити пріоритети та провести вечір цілком і повністю для себе. Можете, до прикладу, прийняти ванну або почитати.
Близнюки
Близнюкам зорі рекомендують зосередитися на особистому житті. Ви останнім часом надто зациклені на роботі. І це непогано, але не лише навколо неї крутиться ваша маленька планета. Спробуйте бодай почати ходити на побачення, тож не соромтеся відписати сьогодні тій людині, яка кличе вас на каву. Раптом це початок нових стосунків?
Рак
Четвер для Раків буде надзвичайно легким і приємним. Воно й не дивно, адже ви сьогодні матимете заслужений вихідний. Налаштуйтеся на позитивний лад і спробуйте мінімізувати думки про роботу. У робочі чати та на робочу пошту краще узагалі не заходити цього дня.
Лев
Четвер для Левів буде надзвичайно насиченим. Ви навіть не встигнете збагнути, як робочий день дійде до свого логічного кінця. Але зорі не обіцяють, що сьогодні буде легкий для вас день. Налаштуйтеся на величезну кількість завдань, з якими ви запросто впораєтеся!
Діва
Любі Діви, будьте готовим до того, що на вас у цей день посиплеться шалена кількість завдань від керівництва. Ви з усім впораєтеся. Але є одна важлива умова: потрібно правильно розставляти пріоритети. Тож спробуйте уникати чинників, які відволікають вас від роботи!
Терези
Терезам слід навести лад у своїй голові. Останніми днями вас щось досить сильно гризе, тож потрібно постаратися розібратися зі своїми "тарганами", поки вони не почали керувати вами. Зорі рекомендують виписати на листку все, що вас турбує, а потім спробувати одну за одною усувати проблеми.
Скорпіон
Зорі рекомендують Скорпіонам цього дня трішки менше працювати, якщо вони не хочуть виснажитися з самого початку дня. Вечір бажано провести з коханою людиною. Не зайвою буде романтична вечеря або прогулянка. Вони дозволять зарядитися позитивними емоціями.
Стрілець
На Стрільців цього дня очікує низка приємних несподіванок. Але це не означає, що потрібно половину своєї заробітної плати витратити на лотерейні білети. Після обіду присвятіть кілька годин фізичній активності. Можете зайнятися йогою або ж вибратися на прогулянку на свіжому повітрі.
Козеріг
Козерогам зорі рекомендують розслабитися та спробувати пливти за течією. Намагання керувати усім навколо виснажує вас, тож іноді слід відпустити ситуацію. Не зациклюйтеся на проблемах, які виникають у вашому житті. Ви з усім впораєтеся. Головне – не боятися!
Водолій
У Водоліїв виникне чудова нагода провести день з коханою людиною, тож не проґавте її. Зорі рекомендують цей день провести вдома, дивитися улюблені фільми, ласувати смаколиками та насолоджуватися чудовою компанією. Хіба потрібно щось більше?
Риби
Зорі рекомендують Рибам не надто нервуватися та розслабитися. Цей день не надзвичайно легкий, але це не означає, що потрібно налаштовувати себе на програш ще перед поєдинком. Спробуйте уникати стресів. І ви побачите, наскільки багато хорошого навколо.
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