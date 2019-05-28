Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Володимир Зеленський ЗНО

Гороскоп на 29 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

  • 14
Гороскоп на день - фото 1
Гороскоп на день

Актуальний гороскоп на сьогодні, 29 травня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Зірки сьогодні радять представникам деяких знаків Зодіаку зібратися з силами та постаратись тримати емоції при собі. Удача усміхатиметься багатьом, але тільки найкмітливіші зрозуміють, як цим скористатися. Але не потрібно засмучуватись та лінуватись – читайте, що зорі віщують саме вам!

І ще: Гороскоп на травень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 29 травня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 29 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307608

Сьогодні доволі насичений день, однак у вас все вдасться. Ви вмієте правильно розподіляти час та обов'язки, але зараз варто виконати план повністю, щоб згодом мати час для відпочинку.

Телець

Гороскоп на 29 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307600

Тельці відчувають потребу хоча б на 10 хвилин зникнути зі свого традиційного ритму, щоб відпочити. Тому після робочого дня, який мине доволі позитивно, приділіть час собі.

Близнюки

Гороскоп на 29 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307611

Близнюки сьогодні в ударі, адже вам здається, що ви можете навіть гори знести. Тому спрямуйте свою енергію у правильне русло, згодом вам пощастить.

Рак

Гороскоп на 29 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307601

Раки, здається, опинились у зовсім не притаманному для себе ритмі життя. Вашу розміреність та емоційне розслаблення пора замінити та активний рух вперед.

Лев

Гороскоп на 29 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307607

Леви не вміють відпочивати, і це доволі велика проблема. Сьогодні ви матимете насичений день, однак вечір найкраще присвятити собі, а не комусь.

Діва

Гороскоп на 29 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307605

Діви сьогодні почуваються доволі натхненно для буденних справ, тому ідеальний час для того, щоб навести лад у житті та вдома. Не звертайте увагу на дрібні негаразди.

Терези

Гороскоп на 29 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307606

Терезам сьогодні варто зосередити увагу на своїй роботі, адже ваш потенціал вимагає більших вкладень. Сумлінна робота та креативний підхід - ваше гасло у середу.

Скорпіон

Гороскоп на 29 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307610

Скорпіони у середу знову намагатимуться захопити світ, і це навіть трішки вдасться. Але не варто забувати про людський фактор, а також совість.

Стрілець

Гороскоп на 29 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307604

Екватор робочого тижня для Стрільців стане чудовою нагодою зробити всі невідкладні справи та провести вечір максимально розслаблено. Насолоджуйтесь моментами та діліться хорошим настроєм.

Козеріг

Гороскоп на 29 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307603

Козероги відчувають, що ось-ось все має змінитися, але мало що роблять для цього. Зараз ваше життя у ваших руках, тому потрібно йти до своїх мрій.

Водолій

Гороскоп на 29 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307609

Водолії добряче втомились, а середа буде доволі насиченою. Тому вечір цього дня краще провести максимально розслаблено та без зайвих думок.

Риби

Гороскоп на 29 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307602

Риби продовжують йти до своїх цілей, щоправда, вони доволі розмиті і навряд чи несуть за собою щось справді відчутне. Пора змінити пріоритети.

І ще: Магнітні бурі у травні 2019: коли українцям варто бути обачними

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша данка Хелена Крістенсен (18+)
  • Вчора, 16:21
  • 2008
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 764
Радянські мультфільми, які шокують своєю відвертістю (18+)
  • 25 травня, 16:42
  • 653
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл