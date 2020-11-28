Гороскоп на 29 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 29 листопада 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні посилюються інтелектуальні здібності, логіка та пам'ять. На це витрачається багато енергії. Вдалий час для обробки інформації та творчих відряджень.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 29 листопада 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овни, як відомо, не спробуєш – не пізнаєш. У цей день цей вислів повинен стати вашим девізом. Завдяки вашій великодушності, підтримці прогресивних тенденцій на виробництві та у справах ви отримуєте підтримку співробітників та вдячність начальства.

Тельці, сьогодні зросте ваша особиста ініціатива в сімейних справах і це принесе удачу. Гарний час для зустрічей і справ вдома, для поліпшення домашньої атмосфери – зробіть її ще красивішою. Цей день принесе вам і ділове процвітання.

Близнюки, сьогодні цілком може бути несподіваний конфлікт чи конфліктна ситуація з конкурентами. Ці сварки краще залагодити миром, ніж за допомогою будь-яких жорстких методів. Якщо ви проявите такт і терпіння, то досягнете набагато більшого, ніж якщо зважитеся на пряме протистояння.

Раки, сьогодні любовні стосунки можуть почати розвиватися найнесподіванішим для вас чином, тому вам варто бути готовими до всього. Не втрачайте голову, коли у животі пурхають метелики, а у серце працює вдвічі швидше.

Леви, сьогодні у робочій сфері на вас покладаються великі, часто непомірні обов'язки. У комерційних справах можна очікувати відчутні витрати та втрати, часто через власну нестриманість та нереалістичність бажань.

Діви, сьогодні зростає ваш авторитет, ви можете розраховувати на премію та увагу до вас як до працівника. Хороший період для самоосвіти, підвищення кваліфікації. Ваша участь в суспільно-політичному житті надалі зіграє вам на руку. Приділіть увагу і кошти благодійності, допомагайте нужденним, і це також повернеться сторицею.

Терези, сьогодні ви можете забути про призначену зустріч. Ваша ухильність або нечесність може спровокувати сварку з родичами. Подумайте, наскільки для вас важливі ці взаємини, й відштовхуючись від висновків, дійте!

Скорпіони, сьогодні виникають труднощі в контактах з державними структурами. Догматичний підхід до розв'язання ділових проблем не сприяє успіху. Обережність, скритність і занижена оцінка стану справ позначиться сприятливо. Ви відчуваєте неможливість творчого самовираження, введення прогресивних методів і ідей. Припиніть на цей період ділову та комерційну активність. Вам здасться, що деякі люди та обставини просто випробовують ваше терпіння, витривалість і стриманість.

Стрільці, сьогодні психологічна чутливість і загострене сприйняття прекрасного може вплинути й на ділову сферу. Ви повинні уникати схильності до емоцій та нереалістичних проєктів, оскільки можливі фінансові помилки та прорахунки, а також завуальований обман і шахрайство, інтриги та наклеп. День в принципі сприятливий для таємних справ або роботи на самоті, але пам'ятайте, що й ваші недоброзичливці знаходять деяку силу.

Козероги, сьогодні на вас чекає гармонія у відносинах, у зв'язках із партнерами. Хороший день для поїздок і подорожей, але більше пов'язаних з відпочинком, ніж c бізнесом. Можливий істотний дохід від шоу-бізнесу, торгівлі предметами мистецтва і розкоші.

Водолії, ви сповнені амбіцій, відчуваєте зростання відповідальності за стан справ, здатні приборкати себе, організувати співробітників і заслужити прихильність начальства. Життя пред'являє до оплати багато боргів, але цей період також сприяє визнанню ваших заслуг і просуванню по службових сходах.

Риби, сьогодні ви легко знайомитеся і входите в контакт з будь-якими людьми. У спілкуванні активність, в навчанні проявляються кращі якості, з'являється помітність у своєму середовищі. Ви людина, яка намагається звернути на себе увагу оточення. Можливі непорозуміння з родичами, сусідами, колегами.

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