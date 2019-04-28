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Гороскоп на 29 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 29 квітня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні постарайтеся завершити всі нагальні справи та виконати важливі доручення у першій половині дня, а якщо бачите, що швидко не впораєтеся, то відкладіть усе до завтра. Зорі радять провести цей день у душевній гармонії – уникайте сварок та конфліктів.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 29 квітня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, для того, щоб залишатися у хорошому психічно-емоційному стані вам потрібні ресурси: затишний вечір у колі друзів, кілька хвилин у тиші та на самоті, смачна кава та смаколик, нова книжка чи новий одяг тощо. Не відмовляйте собі у таких задоволеннях!
Телець
Тельці, незабаром у вашому житті відбудуться заплановані суттєві зміни – нова робота, романтичні стосунки, переїзд, до прикладу. Сьогодні варто все добре обдумати, зважити всі за та проти, аби бути певними у своєму рішенні на всі 100%.
Близнюки
Близнюки, зорі віщують вам приємні переживання – велика покупка, очікування гостей, отримання важливих документів тощо. Не переживайте з цього приводу, усе буде якнайкраще!
Рак
Раки, в цей день ви не повинні залишатися наодинці. Можливі конфлікти з сім'єю, проте підтримка друзів чи коханої людини допоможе вам пережити ці неприємні моменти.
Лев
Леви, зорі та планети радять вам приділити більше уваги спілкуванню з людьми, які вас оточують – колеги, рідні, друзі. Зауважте, що це має бути не просто розмова на кілька фраз, а справжня душевна бесіда про важливе для обох сторін.
Діва
Діви, сьогодні сприятливий день для духовних практик. Приміром, займіться йогою, почніть медитувати, очистьте карму. Це все буде дуже корисно для вашого психічного стану.
Терези
Терези, зорі радять вам провести сьогоднішній день активно – займіться спортом, прогуляйтеся парком, поїдьте на пікнік, підіть на екскурсію, приміром. Сьогодні заохочується будь-яка активність, тому не сидіть на місці!
Скорпіон
Скорпіони, сьогодні доля здивує вас. Ви заслуговуєте на приємні сюрпризи й будьте вдячні за них. Проте не сприймайте їх як належне – кожен бонус потрібно заслужити працею чи зробленим добром.
Стрілець
Стрільці, цей день буде дуже типовим та шаблонним. Дім-робота-дім. Ви далі мусите виконувати свої обов'язки та старанно працювати. Пам'ятайте, що відсутність негативу – вже позитив.
Козеріг
Козероги, ви сьогодні не можете достатньо адекватно сприймати нову інформацію. Припиніть хвилюватися, нервуватися та сумніватися. Сприймайте ці дані, як факт, який вже неможливо змінити.
Водолій
Водолії, щось або хтось захопив ваші думки. Ви не можете сконцентруватися на роботі – це поселилося у вашому розумі. Ви повинні визначитись: це просто нав'язлива ідея чи це важливо для вашого майбутнього. Далі дійте так, як велить ваша раціональна частина.
Риби
Риби, сьогодні ви можете відчувати негативний вплив ззовні. Мета "доброзичливців" – вивести вас з рівноваги. Ваше завдання – не піддаватися провокаціям. Зберігайте спокій і день швидко мине.
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