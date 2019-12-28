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Гороскоп на 29 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 29 грудня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Дізнайтесь, що ж зорі підготували для вас сьогодні!
І ще: Вихідні у грудні 2019 в Україні: коли будуть вихідні дні і державні свята
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 29 грудня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, тільки планомірність та методичність здатні в цей день принести відчутні плоди. Випустіть на волю свого внутрішнього трудоголіка й нехай він зробить усе на відмінно, адже він вміє це!
Телець
Тільці, задумайтесь сьогодні про вічне. Віра, релігія, шукання істини та сенсу – все це занадто часто відходить на задній план, адже перекривається буденними проблемами та справами.
Близнюки
Близнюки, якщо ви опинилися в застої, то це тільки ваша проблема, ви ж знаєте про це? Тому зберіться з думками, проаналізуйте ситуацію й подумайте, з якого боку краще взятися за справу, щоб вийти зі "сплячки".
Рак
Раки, сьогодні може трапитися, що у вашому житті з'явиться жінка, яка володіє якимись особливими здібностями та здатна наблизити вас до духовності та головної мети. Не пручайтеся її впливу!
Лев
Леви, не відкладайте важливі справи до нових віників, оскільки через зволікання можете втратити відмінні можливості. А ви ж знаєте, що потрібно негайно хапатися за гарячі пропозиції, щоб вони не втекли від вас.
Діва
Діви, нинішній день витратьте на пошук сенсу, на перегляд своєї системи цінностей. Нехай зовнішній лиск, статус, амбіції не відведуть вас в сторону і не стануть домінантою всіх ваших думок та вчинків.
Терези
Терези, ваша емпатія до навколишнього світу буде настільки високою, що в деяких ситуаціях навіть потрібно буде приховувати її, щоб не нашкодити самому собі. Але це не повинно змусити вас навмисне не помічати нічого навколо або закритися від зовнішнього світу.
Скорпіон
Скорпіони, сьогодні у вас може виникнути відчуття, що ви загрузли в суперечностях, що справа не рухається, що вас ніхто не цінує. Будьте розсудливі та не перекладайте провину за свої невдачі на чужі плечі. Не забувайте, що кожен сам робить себе і власний успіх.
Стрілець
Стрільці, постарайтеся прожити цей день так, щоб назавтра ви не мали й тіні сорому, розчарування, докорів сумління при згадці про нього. І тоді згодом можна буде сміливо розповідати байки про ваші пригоди!
Козеріг
Козероги, цей день буде особливим. Ви все відчуватимете дуже тонко. Не виключено навіть, що побачите віщий сон. Не забудьте подивитися тлумачення сну, коли прокинетеся.
Водолій
Водолії, сьогодні робіть все так, як задумали. Ні в якому разі не дозволяйте нікому втручатися у свої плани. Адже ви точно краще за будь-кого знаєте, що вам потрібно та якими методами цього досягти.
Риби
Риби, до того, чим в цей день займатиметеся, ставтеся уважно та трепетно, немов би з материнською турботою. Будьте терплячі й до поставлених цілей йдіть спокійно, крок за кроком, не намагайтеся досягти їх наскоком і єдиним титанічним зусиллям.
До теми: Магнітні бурі у грудні 2019: календар небезпечних дат в Україні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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