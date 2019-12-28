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Гороскоп на 29 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на день українською

Актуальний гороскоп на сьогодні, 29 грудня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Дізнайтесь, що ж зорі підготували для вас сьогодні!

І ще: Вихідні у грудні 2019 в Україні: коли будуть вихідні дні і державні свята

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 29 грудня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 29 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366225
Овни, тільки планомірність та методичність здатні в цей день принести відчутні плоди. Випустіть на волю свого внутрішнього трудоголіка й нехай він зробить усе на відмінно, адже він вміє це!

Телець

Гороскоп на 29 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366224
Тільці, задумайтесь сьогодні про вічне. Віра, релігія, шукання істини та сенсу – все це занадто часто відходить на задній план, адже перекривається буденними проблемами та справами.

Близнюки

Гороскоп на 29 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366231
Близнюки, якщо ви опинилися в застої, то це тільки ваша проблема, ви ж знаєте про це? Тому зберіться з думками, проаналізуйте ситуацію й подумайте, з якого боку краще взятися за справу, щоб вийти зі "сплячки".

Рак

Гороскоп на 29 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366230
Раки, сьогодні може трапитися, що у вашому житті з'явиться жінка, яка володіє якимись особливими здібностями та здатна наблизити вас до духовності та головної мети. Не пручайтеся її впливу!

Лев

Гороскоп на 29 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366227
Леви, не відкладайте важливі справи до нових віників, оскільки через зволікання можете втратити відмінні можливості. А ви ж знаєте, що потрібно негайно хапатися за гарячі пропозиції, щоб вони не втекли від вас.

Діва

Гороскоп на 29 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366233
Діви, нинішній день витратьте на пошук сенсу, на перегляд своєї системи цінностей. Нехай зовнішній лиск, статус, амбіції не відведуть вас в сторону і не стануть домінантою всіх ваших думок та вчинків.

Терези

Гороскоп на 29 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366232
Терези, ваша емпатія до навколишнього світу буде настільки високою, що в деяких ситуаціях навіть потрібно буде приховувати її, щоб не нашкодити самому собі. Але це не повинно змусити вас навмисне не помічати нічого навколо або закритися від зовнішнього світу.

Скорпіон

Гороскоп на 29 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366228
Скорпіони, сьогодні у вас може виникнути відчуття, що ви загрузли в суперечностях, що справа не рухається, що вас ніхто не цінує. Будьте розсудливі та не перекладайте провину за свої невдачі на чужі плечі. Не забувайте, що кожен сам робить себе і власний успіх.

Стрілець

Гороскоп на 29 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366234
Стрільці, постарайтеся прожити цей день так, щоб назавтра ви не мали й тіні сорому, розчарування, докорів сумління при згадці про нього. І тоді згодом можна буде сміливо розповідати байки про ваші пригоди!

Козеріг

Гороскоп на 29 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366226
Козероги, цей день буде особливим. Ви все відчуватимете дуже тонко. Не виключено навіть, що побачите віщий сон. Не забудьте подивитися тлумачення сну, коли прокинетеся.

Водолій

Гороскоп на 29 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366223
Водолії, сьогодні робіть все так, як задумали. Ні в якому разі не дозволяйте нікому втручатися у свої плани. Адже ви точно краще за будь-кого знаєте, що вам потрібно та якими методами цього досягти.

Риби

Гороскоп на 29 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366229
Риби, до того, чим в цей день займатиметеся, ставтеся уважно та трепетно, немов би з материнською турботою. Будьте терплячі й до поставлених цілей йдіть спокійно, крок за кроком, не намагайтеся досягти їх наскоком і єдиним титанічним зусиллям.

До теми: Магнітні бурі у грудні 2019: календар небезпечних дат в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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