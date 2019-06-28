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Гороскоп на 29 червня 2019: Тельців і Скорпіонів чекає виснажливий день

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Гороскоп на 29 червня 2019: Тельців і Скорпіонів чекає виснажливий день - фото 1

Актуальний гороскоп на сьогодні, 29 червня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні рекомендується доводити розпочаті справи до кінця: тоді вечір буде сповнений приємним відчуттям виконаного обов'язку. Не варто планувати на цю добу гучні розваги, ризиковані експерименти, тривалі подорожі, активне впровадження нововведень, інтенсивні суперечки та обговорення оригінальних планів. Енергії вистачить лише на знайомі справи, в починаннях з нуля може спостерігатися нестача сил та інтересу. Краще не змінювати в цей день традиційну програму.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 29 червня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 29 червня 2019: Тельців і Скорпіонів чекає виснажливий день - фото 307608

Для Овнів день пов'язаний з суєтою, нервозністю, схильністю до травм і стресів. Якщо ви у невідповідному настрої, навіть позитивні події будуть сприйматися вами негативно. Можливі сімейні сварки, побутові аврали, проблеми у бізнесі. Удвічі уразливі Овни, народжені в середині квітня. В кінці дня фокус уваги може зміститися на матеріальну сторону справ. Не варто давати хід новим проектам.

Телець

Гороскоп на 29 червня 2019: Тельців і Скорпіонів чекає виснажливий день - фото 307600

Тельцям сьогодні не варто придушувати свою емоційність. Не бійтеся зізнаватися в симпатії або любові, а також не намагайтеся замаскувати невдоволення, що спровокували чиїсь слова або вчинки. В цілому субота, швидше за все, пройде досить позитивно. Тим, хто давно хотів приступити до будівництва дачі, слід серйозно зайнятися цим питанням. Вітаються будь-які вилазки на природу, вечірки, турпоходи і пікніки (бажано без алкогольних напоїв).

Близнюки

Гороскоп на 29 червня 2019: Тельців і Скорпіонів чекає виснажливий день - фото 307611

Не виключено, що до вас сьогодні багато хто звернеться за допомогою і консультацією, знаючи, що їхнє прохання не залишиться без відповіді. Не кажіть: "Я постараюся зробити все можливе". Ви повинні робити те, що необхідно.

Рак

Гороскоп на 29 червня 2019: Тельців і Скорпіонів чекає виснажливий день - фото 307601

Сьогодні Ракам легко зробити помилку в останній момент. Зросте ризик травм і запізнілих конфліктів. Можливе загострення болю. Зірки радять уникати зайвих навантажень, приводів для роздратування, небезпечних ситуацій. Варто відмовитися від починань, взяти паузу для обдумування нової пропозиції або власних подальших планів, почекайте з вирішенням фінансових питань.

Лев

Гороскоп на 29 червня 2019: Тельців і Скорпіонів чекає виснажливий день - фото 307607

Леви сьогодні можуть отримати особливе задоволення від самотності. Ймовірно, дасть знати про себе втома від роботи, новин, спілкування з найрізноманітнішими співрозмовниками. Можливо, бажання побути в тиші з'явиться через розбіжності з людьми, яких звикли вважати найближчими. Емоційна рівновага відновиться, якщо прогулятися пішки, відвідати СПА-процедури, басейн або ліниво повалятися на пляжі. День не поганий для покупок і сімейних поїздок.

Діва

Гороскоп на 29 червня 2019: Тельців і Скорпіонів чекає виснажливий день - фото 307605

Багато Дів зможуть більш активно включитися в партнерські відносини, розширити свої зв'язки і коло спілкування. І щоб в повній мірі використовувати можливості цього дня, потрібно обов'язково взятися за розум, вступити на навчання, піти на курси, може, навіть не на одні.

Терези

Гороскоп на 29 червня 2019: Тельців і Скорпіонів чекає виснажливий день - фото 307606

Сьогодні Терезів чекають обнадійливі новини, оригінальні пропозиції. Можливі звістки від друзів, дітей, шанувальників, спонсорів. Непередбачений, але цілком позитивний результат можуть мати складні переговори, проте зірки не радять вам розслаблятися завчасно: ваш опонент або конкурент все ще здатний змусити вас похвилюватися. Варто врахувати і ймовірність відстрочок, які гальмують прогрес.

Скорпіон

Гороскоп на 29 червня 2019: Тельців і Скорпіонів чекає виснажливий день - фото 307610

Деякі Скорпіони сьогодні здійснять несподіваний крок. Хтось перерве багаторічний роман, хтось почне відносини з людиною старшого (молодшого) віку, хтось оголосить про те, що змінює регіон свого проживання і/або роботу. Можливий і протилежний розклад. В цьому випадку всі зміни будуть ретельно сплановані в голові, а на практиці все залишиться без змін. Поки "революція" не почалася, є час подумати про те, наскільки вона актуальна.

Стрілець

Гороскоп на 29 червня 2019: Тельців і Скорпіонів чекає виснажливий день - фото 307604

День буде вдалим для створення нових проектів, також для пошуку нових можливостей у досягненні успіху за допомогою перевірених друзів, коханих і ділових партнерів. Життя для вас – це або смілива пригода, або ніщо!

Козеріг

Гороскоп на 29 червня 2019: Тельців і Скорпіонів чекає виснажливий день - фото 307603

Сьогодні Козерогів може змусити понервувати обстановка вдома або чужа поведінка. Можливо, вас здивують слова ваших дітей або друзів. Зірки радять не давати волю роздратуванню, страху та іншим негативним переживанням, утриматися від значущих дій, критично поставитися до нових творчих задумів, фінансових рішень та планів на відпочинок.

Водолій

Гороскоп на 29 червня 2019: Тельців і Скорпіонів чекає виснажливий день - фото 307609

Для Водоліїв сьогодні настане цілком вдалий момент. Є висока ймовірність, що вам пощастить у будь-яких фінансових починаннях. Однак не поспішайте витрачати весь зароблений капітал. Слід приділити увагу міжособистісній сфері. Частіше спілкуйтеся з людьми, які молодші, старші, слабші або не такі успішні. Що стосується любовного фронту, тут слід обрати тактику мудрого полководця. Чекайте, поки головна мета не здасться без бою.

Риби

Гороскоп на 29 червня 2019: Тельців і Скорпіонів чекає виснажливий день - фото 307602

Події цього дня можуть призначити за ваші яскраві почуття дуже високу ціну: ви можете потрапити у залежне становище. Ви повинні бути більш рішучими, щоб досягти незалежності. В сміливості є щось магічне. Почніть діяти негайно.

І ще: Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 червня 2019 для знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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