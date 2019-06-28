Гороскоп на 29 червня 2019: Тельців і Скорпіонів чекає виснажливий день

Актуальний гороскоп на сьогодні, 29 червня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні рекомендується доводити розпочаті справи до кінця: тоді вечір буде сповнений приємним відчуттям виконаного обов'язку. Не варто планувати на цю добу гучні розваги, ризиковані експерименти, тривалі подорожі, активне впровадження нововведень, інтенсивні суперечки та обговорення оригінальних планів. Енергії вистачить лише на знайомі справи, в починаннях з нуля може спостерігатися нестача сил та інтересу. Краще не змінювати в цей день традиційну програму.

Читайте також: Гороскоп на червень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 29 червня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Для Овнів день пов'язаний з суєтою, нервозністю, схильністю до травм і стресів. Якщо ви у невідповідному настрої, навіть позитивні події будуть сприйматися вами негативно. Можливі сімейні сварки, побутові аврали, проблеми у бізнесі. Удвічі уразливі Овни, народжені в середині квітня. В кінці дня фокус уваги може зміститися на матеріальну сторону справ. Не варто давати хід новим проектам.

Тельцям сьогодні не варто придушувати свою емоційність. Не бійтеся зізнаватися в симпатії або любові, а також не намагайтеся замаскувати невдоволення, що спровокували чиїсь слова або вчинки. В цілому субота, швидше за все, пройде досить позитивно. Тим, хто давно хотів приступити до будівництва дачі, слід серйозно зайнятися цим питанням. Вітаються будь-які вилазки на природу, вечірки, турпоходи і пікніки (бажано без алкогольних напоїв).

Не виключено, що до вас сьогодні багато хто звернеться за допомогою і консультацією, знаючи, що їхнє прохання не залишиться без відповіді. Не кажіть: "Я постараюся зробити все можливе". Ви повинні робити те, що необхідно.

Сьогодні Ракам легко зробити помилку в останній момент. Зросте ризик травм і запізнілих конфліктів. Можливе загострення болю. Зірки радять уникати зайвих навантажень, приводів для роздратування, небезпечних ситуацій. Варто відмовитися від починань, взяти паузу для обдумування нової пропозиції або власних подальших планів, почекайте з вирішенням фінансових питань.

Леви сьогодні можуть отримати особливе задоволення від самотності. Ймовірно, дасть знати про себе втома від роботи, новин, спілкування з найрізноманітнішими співрозмовниками. Можливо, бажання побути в тиші з'явиться через розбіжності з людьми, яких звикли вважати найближчими. Емоційна рівновага відновиться, якщо прогулятися пішки, відвідати СПА-процедури, басейн або ліниво повалятися на пляжі. День не поганий для покупок і сімейних поїздок.

Багато Дів зможуть більш активно включитися в партнерські відносини, розширити свої зв'язки і коло спілкування. І щоб в повній мірі використовувати можливості цього дня, потрібно обов'язково взятися за розум, вступити на навчання, піти на курси, може, навіть не на одні.

Сьогодні Терезів чекають обнадійливі новини, оригінальні пропозиції. Можливі звістки від друзів, дітей, шанувальників, спонсорів. Непередбачений, але цілком позитивний результат можуть мати складні переговори, проте зірки не радять вам розслаблятися завчасно: ваш опонент або конкурент все ще здатний змусити вас похвилюватися. Варто врахувати і ймовірність відстрочок, які гальмують прогрес.

Деякі Скорпіони сьогодні здійснять несподіваний крок. Хтось перерве багаторічний роман, хтось почне відносини з людиною старшого (молодшого) віку, хтось оголосить про те, що змінює регіон свого проживання і/або роботу. Можливий і протилежний розклад. В цьому випадку всі зміни будуть ретельно сплановані в голові, а на практиці все залишиться без змін. Поки "революція" не почалася, є час подумати про те, наскільки вона актуальна.

День буде вдалим для створення нових проектів, також для пошуку нових можливостей у досягненні успіху за допомогою перевірених друзів, коханих і ділових партнерів. Життя для вас – це або смілива пригода, або ніщо!

Сьогодні Козерогів може змусити понервувати обстановка вдома або чужа поведінка. Можливо, вас здивують слова ваших дітей або друзів. Зірки радять не давати волю роздратуванню, страху та іншим негативним переживанням, утриматися від значущих дій, критично поставитися до нових творчих задумів, фінансових рішень та планів на відпочинок.

Для Водоліїв сьогодні настане цілком вдалий момент. Є висока ймовірність, що вам пощастить у будь-яких фінансових починаннях. Однак не поспішайте витрачати весь зароблений капітал. Слід приділити увагу міжособистісній сфері. Частіше спілкуйтеся з людьми, які молодші, старші, слабші або не такі успішні. Що стосується любовного фронту, тут слід обрати тактику мудрого полководця. Чекайте, поки головна мета не здасться без бою.

Події цього дня можуть призначити за ваші яскраві почуття дуже високу ціну: ви можете потрапити у залежне становище. Ви повинні бути більш рішучими, щоб досягти незалежності. В сміливості є щось магічне. Почніть діяти негайно.

І ще: Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 червня 2019 для знаків Зодіаку