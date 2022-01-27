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Гороскоп на 28 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 28 січня 2022 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні зорі гороскопа здатні не лише наділити вас активністю та енергією, а й порадувати приємними сюрпризами, зокрема матеріальними. Взагалі, гороскоп сьогодні схиляє до того, щоб зайнятися фінансовою сферою: навести лад у грошових справах, зробити розрахунки на майбутнє, ухвалити рішення про великі покупки, поїхати по магазинах. Дізнайтеся, що ж саме для вас підготували зорі в актуальному гороскопі на Радіо MAXIMUM!
І ще: Які знаки Зодіаку найбільше заздрять іншим
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 28 січня 2022
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні Овен перевершить себе в умінні не тільки заводити знайомства, а й зводити їх нанівець. Енергії, яку дарує йому день, вистачить для того, щоб мати нові зв'язки, як романтичні, так і ділові. А от що стосується старих знайомих, то тут все навпаки: Овен сьогодні відрізнятиметься нестримністю і ризикує зіпсувати стосунки навіть з кращим другом.
Телець
Сьогодні в Тельці можуть раптово прокинутися ревнощі! Причому, не обов'язково, що це почуття буде спрямоване на кохану людину і що Телець матиме для цього привід. Друзі, рідні, колеги по роботі – практично будь-хто сьогодні ризикує стати об'єктом незрозумілих ревнощів та власних настроїв Тельця.
Близнюки
Не виключено, що сьогодні Близнюкам захочеться з кимось позмагатися! Здоровий азарт у них здатний розпалити все, що завгодно, головне, щоб оточуючі зрозуміли: Близнюки не гірші за інших. Не чиніть опір цьому імпульсу, сьогодні він здатний внести родзинку і елемент гри у ваше життя.
Рак
Сьогодні Раку можуть бути під силу речі, на які він був нездатний ще місяць або навіть тиждень тому! Зорі гороскопу додадуть йому активності та рішучості, а ще – удачливості у справах. Завдяки цьому, Рак точно знатиме, що йому робити і як. Єдине "але": він знатиме і те, що мають робити інші.
Лев
Сьогодні Лев буде сповнений енергії та впевненості в собі! Ситуація змусить його постійно бути в центрі уваги, проте Лев не вдарить у бруд обличчям. Він зможе як впоратися зі своїми обов'язками, а й показати себе у вигідному світлі. Щоправда, сьогодні Леву слід приготуватися до того, що така нескромна поведінка може спровокувати відверту заздрість оточуючих.
Діва
Сьогодні для Діви актуальна формула: Все до дому! Її дії будуть спрямовані на те, щоб принести користь своїй сім'ї, близьким людям чи самому житлу – наприклад, зробивши перестановку або облаштувавши домашній простір. Зорі гороскопу обіцяють, що будь-які кроки та покупки в цьому напрямку виявляться вдалими, потішивши і саму Діву, і її близьких.
Терези
Сьогодні Терези будуть у вирі подій! Зорі гороскопу наділяють їх такими якостями, як енергійність, швидкість прийняття рішень та гострий розум. Їм буде важко залишатися на одному місці – ситуація може вимагати їхньої присутності відразу в декількох місцях!
Скорпіон
Сьогодні зорі гороскопу обіцяють Скорпіонові підтримку у фінансових справах! Це чудовий день для того, щоб присвятити його управлінню фінансами та примноженню капіталу. Тож якщо Скорпіон має план, як підвищити свої доходи, – саме час почати його здійснювати.
Стрілець
Сьогодні зорі гороскопу наділяють Стрільця здоровими амбіціями, ініціативою та енергією, що б'є через край! Ваша доля на цей день – бути ведучим, а не веденим, і оточуючим доведеться з цим змиритися. Люди хоч-не-хоч підтримуватимуть починання Стрільця, якщо ж він воліє діяти один, то і тут має шанс досягти успіху.
Козеріг
Сьогодні на Козерога може чекати дуже приємний і корисний сюрприз, причому абсолютно несподіваний, буквально на порожньому місці! Можливо, Козеріг, йдучи вулицею, виявить у себе під ногами велику купюру. Або ж він виграє в лотерею, отримає забутий борг, подарунок від шанувальника...
Водолій
Сьогодні Водолію важко втриматись, щоб не пустити гроші на вітер! Ситуація постійно спокушає його зробити безглузду покупку або вкласти велику суму в надійну справу. Не піддавайтеся цьому імпульсу! Навіть якщо вам здається, що ви не проживете без цієї речі і дня, добре все зважте і відкладіть покупку.
Риби
Сьогодні справа, якій Риби присвятили багато часу і сил, здатна нарешті принести свої приємні плоди. Це може бути фінансовий прибуток, премія, моральна віддача, визнання заслуг або просто приємний сюрприз – одним словом, успіх у будь-якому вигляді.
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