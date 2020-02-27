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Гороскоп на 28 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 28 лютого 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Не дивуйтеся, якщо сьогодні ви раптом відчуєте укол ревнощів або будуть ревнувати вас: зорі гороскопу схиляють саме до цього, тому намагайтеся не дати цьому почуттю розростися. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: ТЕСТ: Який знак Зодіаку підходить тобі для романтичних стосунків
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 28 лютого 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні в голову Овнів можуть раз у раз приходити цінні ідеї, от тільки зорі гороскопу не радять намагатися їх здійснити. Яскрава уява буде поєднуватися у них з практичністю, завдяки чому повітряні замки Овнів можуть набувати, на перший погляд, цілком житлового вигляду.
Телець
Близнюки
Сьогодні ситуація може зажадати від Близнюків проявити свої професійні навички в повному об'ємі. Може йтися про позаштатну ситуацію, про аврал в справах, про влаштування на роботу, про іспит або про щось ще, головне, що їм доведеться доводити оточуючим або собі самому свою компетентність.
Рак
Лев
Сьогодні зорі попереджають Лева: він має шанс зіткнутися з чутками, які негативно позначаться на його кар'єрі, статус або рівні життя. Причому Лев може стати не тільки жертвою цих чуток, але і постраждати через те, що сам розпускає їх.
Діва
Терези
Скорпіон
Стрілець
Козеріг
Водолій
Риби
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