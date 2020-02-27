Гороскоп на 28 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 28 лютого 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Не дивуйтеся, якщо сьогодні ви раптом відчуєте укол ревнощів або будуть ревнувати вас: зорі гороскопу схиляють саме до цього, тому намагайтеся не дати цьому почуттю розростися. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 28 лютого 2020

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Сьогодні в голову Овнів можуть раз у раз приходити цінні ідеї, от тільки зорі гороскопу не радять намагатися їх здійснити. Яскрава уява буде поєднуватися у них з практичністю, завдяки чому повітряні замки Овнів можуть набувати, на перший погляд, цілком житлового вигляду.

Сьогодні головною рушійною силою Тельців у будь-яких справах стане здорова конкуренція. Це почуття може виникнути у них по відношенню до досягнень колег, друзів або близьких. Головне, що саме воно буде підстьобувати їх, змушуючи діяти енергійніше, ніж зазвичай.

Сьогодні ситуація може зажадати від Близнюків проявити свої професійні навички в повному об'ємі. Може йтися про позаштатну ситуацію, про аврал в справах, про влаштування на роботу, про іспит або про щось ще, головне, що їм доведеться доводити оточуючим або собі самому свою компетентність.

Сьогодні Рак буде налаштований на конфлікт, оточуючим може так здаватися. З одного боку, він не потерпить чужого втручання ні в чому і буде жорстко стояти на своєму, з іншого ж, схильний критикувати всіх навколо і роздавати непрохані поради.

Сьогодні зорі попереджають Лева: він має шанс зіткнутися з чутками, які негативно позначаться на його кар'єрі, статус або рівні життя. Причому Лев може стати не тільки жертвою цих чуток, але і постраждати через те, що сам розпускає їх.

Діви, вашими діями сьогодні управляє енергія вогню, пристрасті, оптимізму та відваги. Можливе спонтанне виявлення почуттів та втілення задумів. Діятиме енергія початкового імпульсу, завдяки якому можливе стає реальним.

Сьогодні день, коли Терезам не варто приймати будь-які важливі рішення або робити відповідальні кроки: вони здатні помилятися, приймаючи бажане за дійсне. Ось чому навіть якщо якась ідея здасться сьогодні чудовою, їм краще кілька днів почекати.

Сьогодні зорі гороскопу обіцяють Скорпіону чудовий день для будь-яких починань! Практично все, за що він візьметься, з часом обіцяє йому прибуток і успіх. Тому сміливо будуйте плани, просувайте новий проєкт, ставте перед собою нові цілі.

Хоч би які рішення Стрілець ні приймав, керуватися при цьому він буде не логікою, а інтуїцією: логіка не дозволить точно зрозуміти, що треба робити, а що ні. А ось голос інтуїції у Стрільця буде особливо гучним. Завдяки йому, вночі він може бачити яскраві сни.

Сьогодні Козерогу доведеться проявити всю можливу жорсткість, щоб оточуючі не навантажили його чимось. Можливо, начальству здасться, що на вас можна звалити ще один обов'язок або колеги раптом вирішать, що ви маєте робити роботу за них.

Сьогодні Водолію весь день буде важко всидіти на місці. Його енергія зажадає виходу, змушуючи хапатися, як за рятівну соломинку, за будь-який шанс урізноманітнити своє життя. Можливо, він зголоситься з'їздити кудись під надуманим приводом або ж вплутається в суперечку, аби все було не як зазвичай.

Сьогодні Риби можуть випробувати спокусу. Є ймовірність того, що їм надійде приваблива пропозиція або ж вони познайомляться з симпатичним представником протилежної статі. А може бути, Рибам доведеться боротися з бажанням зробити щось заборонене.

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