Гороскоп на 28 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп для вас на сьогодні, 28 липня 2020 року, – у нашій статті на Радіо МАКСИМУМ. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки та планети приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні можете беззастережно довіритися своїй інтуїції. Вона проведе вас через весь день, так ретельно оберігаючи від усіляких дрібних неприємностей, що ви їх і не помітите. Діючи ж їй наперекір, ви ризикуєте сісти в калюжу, і не в одну. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!

І ще: Вихідні у серпні 2020: коли й скільки буде вихідних в Україні на День Незалежності

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 28 липня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овни, сьогодні остерігайтеся проявляти надмірні емоції та ревнощі в романтичних стосунках. Не проявляйте себелюбства і будьте уважні до емоцій і потреб членів сім'ї. Можливі ускладнення у відносинах через спільні гроші. Ускладнюється ведення ділової активності.

Тільці, сьогодні не варто намагатися ухилятися від допомоги по господарству, оскільки охочих взяти на себе ваші домашні обов'язки може не знайтися, зате дрібні конфлікти з родичами виникнути можуть запросто. До того ж, з вашими обов'язками ніхто не зможе впоратися краще, ніж ви самі.

Близнюки, у цей день сильно захочеться романтики та гострих любовних переживань, причому сімейні також не стануть винятком. Але якщо ви бажаєте зберегти свою сім'ю і репутацію та зберегти душевний спокій, то все ж слід проявити волю і взяти свої бажання під строгий контроль розуму.

Раки, сьогодні можливі збитки через азартні ігри, фінансові спекуляції або нерозумні фінансові вкладення. Контролюйте свій бюджет та відстежуйте всі витрати та грошові надходження.

Леви, сьогодні не розкидайтеся грошима та енергією. Адже сьогодні й тому, й іншому знайдеться правильне застосування. Постарайтеся не затівати нічого, що ви не змогли б довести до кінця сьогодні ж.

Діви, сьогодні день хороший для занять мистецтвом, але ніяк не бізнесом – ви сьогодні дуже неуважні. Якщо ви керуєте авто, будьте уважні на дорозі. Ніхто сьогодні не скаржитися на відсутність натхнення. Не будьте невдячним.

Терези, ​​сьогодні хаос на роботі, в стосунках з товаришами по службі, а при звільненні може початися цикл поневірянь у пошуках роботи. Якщо ви маєте медичну професію, може проявитися незвичайна інтуїція в діагностиці або здібності в лікуванні хворих.

Скорпіони, свідомість і самопожертва можуть змусити людину взяти на себе важкі, але низькооплачувані обов'язки. Також ви можете зіткнутися в професії з нечесністю і лукавством колег або невдячних клієнтів. Можуть виникнути дивні хвороби.

Стрільці, сьогодні день дає вам можливість з блиском і натхненням почати нову справу або продовжити розпочате. Прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, надайте значення своїм снам!

Козероги, у розв'язанні багатьох питань ви схильні проявляти ідеалізм або надмірну самовпевненість, не враховуючи те, що очевидно для ваших співробітників, компаньйонів чи керівництва. Нерозумні спекуляції, фінансові операції або вкладення капіталу, а також зловживання розвагами можуть згубно позначитися на веденні справ, привести до втрат.

Водолії, під впливом алкогольного сп'яніння ви можете прийняти неправильне рішення. Ви схильні уникати відповідальності, виконання своїх обов'язків і взятих зобов'язань. Водночас це хороший день для того, щоб справити бажане враження. Але і ви можете потрапити під небажаний вплив.

Риби, сьогодні конфлікт з домашніми може призвести до погіршення стосунків з партнером по шлюбу. У такій ситуації варто враховувати побажання двох сторін, а не занурюватися у власний егоїзм.

До теми: Місячний календар стрижок на серпень 2020: дні, коли стригти волосся