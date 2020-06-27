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Гороскоп на 28 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 28 червня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні день великої свободи та звільнення від багатьох соціальних умовностей. Виникає велика потреба в самовираженні. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 28 червня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, у цей день сильно захочеться романтики та гострих любовних переживань, причому сімейні також не стануть винятком. Але якщо ви бажаєте зберегти свою сім'ю і репутацію, зберегти душевний спокій, то все ж слід проявити волю і взяти свої бажання під строгий контроль розуму.
Телець
Тільці, сьогодні тим, хто страждає хворобами шлунка рекомендується виключити зі свого меню солоне і гостре. Також не варто ухилятися від допомоги по господарству, оскільки охочих взяти на себе ваші домашні обов'язки може не знайтися, зате дрібні конфлікти з родичами виникнути можуть запросто.
Близнюки
Близнюки, сьогодні проявіть мудрість і витримку. Щира розмова поверне вам впевненість у своїх силах. Сьогодні надовго не втрачайте дітей з уваги, щоб не загубилися або не накоїли лиха.
Рак
Раки, сьогодні дуже активний, насичений справами та розмовами день. Можливі проблеми матеріального характеру, якщо ви нерідко дозволяли собі розслабитися, то дуже ймовірні фінансові труднощі. Сьогодні не поспішайте давати згоду, інакше можливі помилки, які спричинять серйозні наслідки у стосунках з людьми.
Лев
Леви, у цей день бізнесмени зможуть укласти вигідні контракти або знайти надійних партнерів. А ще сьогодні ви будете сповнені рішучості досягти нової мети. Однак горе тому, хто посміє перешкодити вашим діям.
Діва
Діви, сьогодні день відзначиться важливими змінами та несподіваними приємними звістками, а ще можливі незаплановані доходи. Вдалий день для зміни оточення, зав'язування нових зв'язків і знайомств з новими людьми.
Терези
Терези, сьогодні вам, можливо, доведеться зіткнутися з чиєїсь непробивною егоїстичністю. Нічого змінити не вдасться, але деякою кількістю свого часу пожертвувати все ж таки доведеться.
Скорпіон
Скорпіони, будьте рішучими – візьміть на себе нові обов'язки. Вони будуть сприяти новим кар'єрним досягненням. Спочатку може бути важко, але знайте, що поступово у вас все вийде.
Стрілець
Стрільці, сьогодні очікуйте сюрпризи в професійній сфері: можуть направити на курси підвищення кваліфікації, перевести на іншу посаду, навантажити додатковими обов'язками тощо. При цьому дуже важливо, щоб ви не розгубилися і не запанікували через острах не впоратися з навантаженням.
Козеріг
Козероги, сьогодні не найвдаліший день для зростання кар'єри та розв'язання фінансових питань. Помірність у вираженні почуттів, спокій у вираженні своєї думки будуть характерні для вас. В амурних справах варто проявити обережність.
Водолій
Водолії, сьогодні відкриваються нові можливості. Особливо вдалими будуть контакти з громадськими організаціями та незалежними угрупованнями. Хороший день для вчених, політиків і громадських діячів, адже відбувається посилення популярності та визнання,
Риби
Риби, сьогодні можлива поява несподіваних ділових і фінансових перспектив, цікавих пропозицій і контактів. Можливі незвичайні знайомства і зв'язки. У цей час ви чудові, що частково допомагає вам у суспільному житті.
До теми: Магнітні бурі у липні 2020: календар небезпечних дат в Україні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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