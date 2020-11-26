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Гороскоп на 27 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 27 листопада 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Гороскоп на сьогодні обіцяє на подив спокійний, гармонійний душевний настрій: можливо, в цьому стані вам і не захочеться займатися ні роботою, ні домашніми справами. Дізнайтеся, що ж саме для вас підготували зорі сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 27 листопада 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні Овну може прийти в голову ідея, як найрадикальнішим чином змінити своє життя! Ці грандіозні плани можуть стосуватися кар'єри, особистого життя або інших сфер. Однак навіть якщо ці задуми здадуться Овну геніальними, зорі гороскопу радять йому стримати свій запал.
Телець
Сьогодні Тельцю не варто навіть братися за справи, в яких він не відчуває впевненості в своїх силах. А таких справ, на жаль, буде більшість. День не підходить для вирішення складних завдань і тим більше запуску нових проєктів: Телець просто не зможе орієнтуватися в швидко мінливій обстановці.
Близнюки
Сьогодні зорі гороскопу радять Близнюкам згадати про свої напівзабуті мрії. А може, ситуація сама нагадає про них. У будь-якому випадку, Близнюкам варто зануритися в світ фантазій, в якому немає меж і можливо все. Їхнє мислення буде яскравим і образним, а творчий потенціал – на великій висоті.
Рак
Зорі гороскопу радять Раку серйозніше ставитися до своїх снів! Вони обіцяють бути яскравими як ніколи, а межа між ними і реальністю на подив хиткою. Іншими словами, яким би сьогодні не був сон, навіть зовсім фантастичним, зорі гороскопу радять Раку, прокинувшись, заглянути до сонника.
Лев
Сьогодні Лев нарешті зможе вгамувати свою спрагу спілкування! День схиляє його до того, щоб шукати порятунку від рутини там, де життя б'є ключем. Але під лежачий камінь вода не тече, і якщо Лев сьогодні хоче повеселитися, йому слід подбати про це заздалегідь: зробити кілька дзвінків, переконатися, що він включений до списку запрошених на вечірку.
Діва
Сьогодні Діва ризикує пережити відчуття розчарування стосовно чогось або до когось. Можливо навіть, що цим кимось виявиться вона сама! Вибити її з колії і змусити переживати сьогодні здатна будь-яка дрібниця або невелика критика з боку. Зорі гороскопу радять Діві не витрачати нервові клітини на дрібниці.
Терези
Терези зуміють сповна насолодитися кожною хвилиною! Відвернувшись від справ, вони поринуть в "тут" і "зараз". У цей день Терези не налаштовані поспішати: вони в гармонії зі світом і зуміють сповна відчути, що таке справжні почуття і справжнє життя.
Скорпіон
Сьогодні Скорпіон здатний раз у раз дратуватися через дрібниці. Саме через дрібниці: великі проблеми (якщо раптом вони зустрінуться на шляху) Скорпіон зуміє зустріти героїчно. Що ж стосується невеликих накладок, то тут Скорпіон здатний дати волю почуттям: його реакція буде подібна стрільбі з гармати.
Стрілець
Сьогодні Стрілець здатний підкорити своєю чарівністю всіх! День наділяє його вмінням заражати своїми емоціями оточуючих, що робить його чудовим оратором. Якщо Стрілець планував поділиться з ким-небудь своїми проєктами, захопити ідеями або просто знайти спільну мову, кращого моменту для цього йому не придумати.
Козеріг
Козеріг здатний взятися за масу важливих і цікавих справ! Особливо його будуть залучати проєкти, пов'язані з облаштуванням особистого простору: будинки, дачі, машини. У Козерога будуть буквально свербіти руки в бажанні що-небудь в них змінити!
Водолій
Не найкращий день для вирішення серйозних питань. Зірки гороскопу не будуть схиляти Водолія до того, щоб сидіти над підручниками або займатися іншими справами, що потребують уваги. Зате його яскрава фантазія не знатиме перешкод! Водолію сьогодні буде важко протистояти бажанням викинути що-небудь екстравагантне або просто втекти від рутини.
Риби
Рибам навряд чи вдасться уникнути плутанини, пов'язаної з грошима! Можливо, вони непомітно перевищили свій бюджет, зробили не ту покупку або ж існує неясність з їх рахунком в банку. З'ясуватися може що завгодно, і Риби мають бути до цього готові.
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