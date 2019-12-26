На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 27 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 57
Актуальний гороскоп на сьогодні, 27 грудня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні зорі гороскопу обіцяють, що слово "хочу" буде звучати набагато сильніше і переконливіше, ніж слово "треба". Дізнайтесь, що зорі підготували для вас сьогодні!
І ще: Гороскоп на грудень 2019: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 27 грудня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни зможуть звернути на себе увагу будь-кого! Це стосується і романтичних знайомств, і ділових зв'язків. Вони будуть відчувати прилив енергії і сил, що змусить їх поводитися зухвало. Не дивно, що багатьом це припаде не до душі, тому на сьогоднішньому порядку денному Овнів можливий конфлікт.
Телець
Сьогодні завдання Тельців підтримувати порядок в справах службових, домашніх і фінансових. Реальний успіх багато в чому залежить від того, наскільки грамотно організовані справи. Наприклад, чи ведеться бухгалтерський облік, чи укомплектований штат співробітників.
Близнюки
Близнюкам випаде прекрасна можливість завести багатообіцяюче знайомство з прицілом на далеку перспективу. Імовірно, що це знайомство виявиться романтичним, однак зорі гороскопу радять не нехтувати і будь-якими іншими знайомствами: і дружніми, і діловими.
Рак
Сьогодні зорі радять Ракам не проявляти самодіяльність (вона ж самовпевненість) і діяти за заданим алгоритмом. Залишатися в рамках і ретельно слідувати інструкціям особливо важливо, якщо ви ланка системи.
Лев
День Левів обіцяє пройти під девізом: "Я сам!". Він буде відчувати в собі первісну, стихійну силу, а також впевненість, що переходить всі межі. Це не тільки дозволить Леву успішно справлятися з будь-якими завданнями, але і зробить його вельми привабливим в очах протилежної статі.
Діва
У голову Дів буквально увірветься шквал творчих і нестандартних ідей! Щоб їх не забути, Дівам слід весь день тримати напоготові блокнот і олівець, коли-небудь ці ідеї їм обов'язково стануть в пригоді. Головне, що потрібно від вас, не ставити на шляху своєї фантазії штучних перепон.
Терези
Для Терезів це стабільний і цілком вдалий день. Новий прорив малоймовірний, зате ви можете максимально викластися в уже заданому напрямку. Ваша впевненість в собі або в своїх помічниках буде обґрунтована. У вашому розпорядженні будуть помічники, а під рукою потрібні інструменти.
Скорпіон
Ситуація буде тримати Скорпіона в приємному тонусі, не дозволяючи йому розслабитися і занудьгувати! Зорі гороскопу обіцяють, що Скорпіон зуміє вирватися з щоденної рутини, можливо, самостійно, а може бути, отримавши якійсь "струс" з боку.
Стрілець
Для Стрільців настане зручний момент, щоб постаратися завоювати лідируючі позиції в будь-яких сферах! Його аргументи сильні як ніколи, а конкуренції можна майже не боятися. Усі готові піти вам назустріч, а близькі здатні вас підтримати.
Козеріг
Сьогодні Козерогам варто як слід пофантазувати! Зорі гороскопу нагадують їм: щоб досягти багато чого, треба час від часу виходити за рамки і давати волю своїм мріям. День ідеально підходить для того, щоб досхочу помріяти про майбутнє.
Водолій
Водолії сповнені енергії, яку зору радять їм направити на побут і облаштування власного будинку. Їх тяга до творчості забезпечить їм креативний підхід навіть у найбільш прозаїчних речах, таких як прибирання квартири або приготування їжі.
Риби
Справи, за які Риби візьмуться сьогодні, обов'язково отримають продовження, якими б незначними вони не здавалися. Згодом вони здатні зіграти в роботі, добробуту або особистому житті Риб чималу роль. Ось чому зорі гороскопу радять сьогодні Рибам уважно ставитися до всіх дрібниць.
До теми: Нічого не приховаєш: ці знаки Зодіаку бачать людей наскрізь
-
21:0027 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:49У смартфонах Xiaomi з'явиться довгоочікувана функція: меломани оцінять
-
20:26Що було б, якби Сильвестр Сталлоне став головним героєм фільму Сам удома
-
20:11Подарунки на Новий рік: 15 бюджетних варіантів на будь-який смак
-
19:52Таємний Санта: Білл Гейтс подарував дівчині 41 подарунок загальною вагою 37 кг
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:19Через дефект у світі відкликають 35 тисяч Mazda3
-
18:51Троль року: донька Скорсезе загорнула різдвяні подарунки у папір з героями Marvel
-
18:24Чому не слід повторно кип'ятити воду
-
18:05Маркес, Орвелл, Кінг: 10 найкращих зарубіжних книжок 2019 року
-
18:00Гороскоп на 27 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Volkswagen придумав мобільних "роботів-заправників" для електрокарів
-
17:33У мережі показали кладовище старих українських таксі: атмосферні фото
-
17:13Різницю між смартфонами Samsung Galaxy S11 показали на одному фото
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:57Науковці знайшли безпечний метод боротьби з пластиком
-
16:34Слово року за версією словника сучасної української мови: до чого тут Кличко
-
16:21Куди поїхати в січні 2020: рейтинг найкращих теплих країн
-
16:10Олів'є на Новий рік 2020: прості рецепти приготування салату у фото
-
15:47Гляньте, на що здатний електричний пікап Rivian у "режимі танка"
-
15:19Вейпінг так само негативно впливає на шкіру, як і звичайне куріння: дерматологи
-
14:55Орбітальний зонд зробив приголомшливий знімок крижаного кратера на Марсі
-
14:47Правда про мандарини: Супрун розкрила користь і шкоду зимових смаколиків
-
14:33Представлено OPPO Reno3 5G: перший смартфон на MediaTek Dimensity 1000L
-
14:15Лайфак для водіїв: як легко прибрати вм'ятину на бампері, використовуючи чайник
-
20:11Подарунки на Новий рік: 15 бюджетних варіантів на будь-який смак
-
18:05Маркес, Орвелл, Кінг: 10 найкращих зарубіжних книжок 2019 року
-
16:21Куди поїхати в січні 2020: рейтинг найкращих теплих країн
-
14:15Лайфак для водіїв: як легко прибрати вм'ятину на бампері, використовуючи чайник
-
12:10Підсумки року: ТЕСТ, як ти провів 2019-й
-
10:22Журналістки Одеси випустили еротичний календар: гарячі фото (18+)
-
07:18Погода в Україні 26 грудня: у яких областях пройде мокрий сніг
- 25 грудня
-
21:24Скільки має тривати ідеальна відпустка, аби відновитися сповна
-
19:52Радіо Максимум рекомендує: ТОП флагманських смартфонів 2019 року
-
17:21Іронія долі: як змінилися актори улюбленого новорічного фільму
-
15:15Одяг майбутнього, який можна купити вже зараз: ТОП 5 розумних предметів гардеробу
-
12:15ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш 2019 рік
-
10:13Картинки з католицьким Різдвом 2019: листівки і відкритки на 25 грудня
-
07:15Погода в Україні на католицьке Різдво: прогноз на 25 грудня
- 24 грудня
-
20:50Скільки потрібно спати у різному віці
-
18:33Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото
-
15:15Легкі салати на Новий рік 2020: смачні рецепти з фото
-
12:10ТЕСТ: Вгадай, як називають Санта Клауса в різних країнах
-
07:16Погода в Україні 24 грудня: де очікувати дощі та хуртовини
- 23 грудня
-
20:15Моделі 90-х: як змінилася зваблива фотомодель Енджі Еверхарт (18+)
-
18:36Найкращі фільми 2019: рейтинг зарубіжних прем'єр, які варті уваги
-
16:31Найкращі бюджетні смартфони 2019 року за версією Радіо Максимум
-
15:04Новорічне меню 2020: рецепти страв, які варто приготувати на Новий рік
-
14:155 поширених помилок водіїв, через які шипована гума стає непридатною для використання
-
12:00ТЕСТ: Вгадай, звідки ця новорічна ялинка