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Гороскоп на 26 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на день

Актуальний гороскоп на сьогодні, 26 серпня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Гороскоп на сьогодні віщує більшості знаків Зодіаку легкий початок робочого тижня, а також неочікувані сюрпризи. Читайте далі та дізнайтеся – для кого такі несподіванки будуть приємними, а для кого – ні.

І ще: 26 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 26 серпня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 26 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307608

Овни, зорі кажуть, що якась несуттєва ситуація призвела до того, що ви стали перебільшувати свої проблеми, надавати їм занадто багато значення. Подивіться не своє життя під іншим кутом!

Телець

Гороскоп на 26 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307600

Тельці, досягти поставлених цілей вам допоможуть самоконтроль, вміння керувати ситуацією при будь-яких умовах. Продовжуйте в такому ж дусі й неодмінно все заплановане здійсниться!

Близнюки

Гороскоп на 26 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307611

Близнюки, зорі рекомендують вам бути послідовним у питаннях фінансів, діяти потрібно акуратно, і не ховатися від розв'язання проблем. Зустріньтеся з негараздами обличчям до обличчя!

Рак

Гороскоп на 26 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307601

Раки, причина питання, яке вас хвилює, бере початок з тієї ситуації, в якій ви протистояли дуже серйозному супротивнику. Оцініть свої сили та проаналізуйте минулий досвід!

Лев

Гороскоп на 26 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307607

Леви, ваші фінанси під загрозою. Вся ваша увага націлена на ухилення від втрат і збитків. Контролюйте свій гаманець та бажання придбати чергову річ!

Діва

Гороскоп на 26 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307605

Діви, ще зовсім недавно ваша негнучкість та невміння знаходити спільну мову з оточенням завадили вам шкоди й ставали на заваді перед досягненням поваги. Ситуація змінилася, проте не забувайте про те, як було.

Терези

Гороскоп на 26 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307606

Терези, найближчим часом на вас чекають спроби ускладнити вам життя, з боку людини, яка стоїть над вами або володіє достатньою владою. Остерігайтеся, будьте пильні: вступивши у конфлікт, ви багато чим ризикуєте!

Скорпіон

Гороскоп на 26 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307610

Скорпіони, біля вас є особа, здатна на крадіжку грошей або майна. Ця людина сильно вплине на ситуацію у вашому житті, тому пам'ятайте про це весь час!

Стрілець

Гороскоп на 26 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307604

Стрільці, побоювання того, що ваше життя стане звичайною нудною рутиною, в якій не буде місця для свят і задоволень, – марні! Не переймайтеся через дурниці!

Козеріг

Гороскоп на 26 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307603

Козероги, знайте, що не дуже успішне вирішення ситуації можливе. Стати вам перешкодою може велика сварка, протистояння з оточенням або сильний противник.

Водолій

Гороскоп на 26 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307609

Водолії, перемігши свої страхи, ви можете почати все заново. Перешкод більше немає, шлях вільний. Зараз настав час самоствердження і відмови від тих обмежень, які нав'язують вам інші.

Риби

Гороскоп на 26 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307602

Риби, зараз ви можете звільнитися від обмежень, подолати страхи та занепокоєння. Тиск, який на вас весь цей час чинили, слабшає. Зараз ви маєте чіткіше уявлення про те, що вас оточує, і можете впоратися з тим, що заважає вашому прогресу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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