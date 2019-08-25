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Гороскоп на 26 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 26 серпня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Гороскоп на сьогодні віщує більшості знаків Зодіаку легкий початок робочого тижня, а також неочікувані сюрпризи. Читайте далі та дізнайтеся – для кого такі несподіванки будуть приємними, а для кого – ні.
І ще: 26 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 26 серпня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, зорі кажуть, що якась несуттєва ситуація призвела до того, що ви стали перебільшувати свої проблеми, надавати їм занадто багато значення. Подивіться не своє життя під іншим кутом!
Телець
Тельці, досягти поставлених цілей вам допоможуть самоконтроль, вміння керувати ситуацією при будь-яких умовах. Продовжуйте в такому ж дусі й неодмінно все заплановане здійсниться!
Близнюки
Близнюки, зорі рекомендують вам бути послідовним у питаннях фінансів, діяти потрібно акуратно, і не ховатися від розв'язання проблем. Зустріньтеся з негараздами обличчям до обличчя!
Рак
Раки, причина питання, яке вас хвилює, бере початок з тієї ситуації, в якій ви протистояли дуже серйозному супротивнику. Оцініть свої сили та проаналізуйте минулий досвід!
Лев
Леви, ваші фінанси під загрозою. Вся ваша увага націлена на ухилення від втрат і збитків. Контролюйте свій гаманець та бажання придбати чергову річ!
Діва
Діви, ще зовсім недавно ваша негнучкість та невміння знаходити спільну мову з оточенням завадили вам шкоди й ставали на заваді перед досягненням поваги. Ситуація змінилася, проте не забувайте про те, як було.
Терези
Терези, найближчим часом на вас чекають спроби ускладнити вам життя, з боку людини, яка стоїть над вами або володіє достатньою владою. Остерігайтеся, будьте пильні: вступивши у конфлікт, ви багато чим ризикуєте!
Скорпіон
Скорпіони, біля вас є особа, здатна на крадіжку грошей або майна. Ця людина сильно вплине на ситуацію у вашому житті, тому пам'ятайте про це весь час!
Стрілець
Стрільці, побоювання того, що ваше життя стане звичайною нудною рутиною, в якій не буде місця для свят і задоволень, – марні! Не переймайтеся через дурниці!
Козеріг
Козероги, знайте, що не дуже успішне вирішення ситуації можливе. Стати вам перешкодою може велика сварка, протистояння з оточенням або сильний противник.
Водолій
Водолії, перемігши свої страхи, ви можете почати все заново. Перешкод більше немає, шлях вільний. Зараз настав час самоствердження і відмови від тих обмежень, які нав'язують вам інші.
Риби
Риби, зараз ви можете звільнитися від обмежень, подолати страхи та занепокоєння. Тиск, який на вас весь цей час чинили, слабшає. Зараз ви маєте чіткіше уявлення про те, що вас оточує, і можете впоратися з тим, що заважає вашому прогресу.
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