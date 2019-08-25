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26 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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26 серпня – понеділок

Сьогодні, 26 серпня, віряни вшановують пам'ять Максима Сповідника та Тихона Задонського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Максима Сповідника – християнського монаха, філософа і богослова, відомого своєю боротьбою проти єресей. Про дитинство Максима відомо небагато: походив він із дворянського роду, в ранньому віці був хрещений і виховувався відповідно Божого закону, отримав гарну освіту, був секретарем імператора Іраклія.

Ще в цей день вшановують пам'ять Тихона Задонського – єпископа Російської церкви, богослова, найбільшого релігійного просвітника XVIII століття. Тихон шанується як чудотворець, канонізований церквою в лику святителів. Йому моляться про позбавлення від зневіри.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 26 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Ірина, Ксенія, Євдокія, Парамон, Микола, Яків, Костянтин, Олексій, Василь, Іван, Тихон, Максим. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1071 – у битві поблизу Манцикерту турки-сельджуки на чолі з Алп-Арсланом розгромили візантійську армію імператора Романа IV Діогена і взяли його в полон.
  • 1278 – відбулася битва під Дюрнкрутом, найбільша битва лицарських часів у Європі. Сили короля Німеччини Рудольфа I та короля Угорщини Ласло IV Куна розгромили війська короля Богемії Пржемисла Отакара II.
  • 1498 – Мікеланджело одержав замовлення на створення скульптурної групи для собору святого Петра в Римі. "П'єта" чи "Оплакування Христа" виконана з цільного блоку каррарського мармуру, стала одним із найзнаменитіших його творінь.
  • 1657 – у Чигирині Гетьманом України (до повноліття Юрія Хмельницького) обрано Івана Виговського.
  • 1728 – Вітус Беринг відкрив протоку між Азією й Америкою, що одержала назву Берингова протока.
  • 1789 – прийняття Декларації прав людини і громадянина Установчими зборами в Королівстві Франція.
  • 1791 – американець Джон Фітч запатентував пароплав, продемонстрований ще 4 роками раніше.
  • 1813 – почалася Дрезденська битва. Наступного дня Наполеон переміг союзну прусько-австро-російську армію.
  • 1833 – члени експедиції Джона Росса виявлені на острові Баффін (арктична Канада) після трьох років проживання серед місцевих племен.
  • 1847 – проголошена Республіка Ліберія – перша незалежна держава в чорній Африці.
  • 1907 – закований у ланцюзі й кинутий у воду ілюзіоніст Гаррі Гудіні сплив на поверхню через 57 секунд.
  • 1914 – засновано футбольний клуб Палмейрас.
  • 1918 – Волт Дісней підробив свої документи, "збільшивши" собі вік, щоб піти на службу в Червоний Хрест.
  • 1918 – дипломатичні представники Української Держави й Османської імперії обмінялися грамотами з нагоди ратифікації Брестського мирного договору.
  • 1926 – в Королівстві Італія створений футбольний клуб "Фіорентина".
  • 1939 – помилково один німецький загін вдерся в Польську республіку, зробивши перші постріли Другої світової війни.
  • 1939 – в Римі відбувся ІІ Великий збір Українських націоналістів, що ухвалив політичну програму Організації українських націоналістів, головою ОУН переобрано А. Мельника.
  • 1945 – Українська РСР ратифікувала Статут ООН.
  • 1946 – вийшла у світ книга Джорджа Орвелла "Колгосп тварин".
  • 1946 – Норма Бейкер підписала контракт із кіностудією XX Century Fox. Її стали звати Мерілін Монро.
  • 1968 – у США вийшов сингл The Beatles "Hey Jude" – перший продукт створений групою фірми грамзапису "Apple Records".
  • 1970 – останній виступ американського рок-музиканта Джимі Гендрікса.
  • 1972 – у Мюнхені відкрилися XX Олімпійські ігри. Спортивні змагання затьмарив терористичний акт проти ізраїльських спортсменів.
  • 1991 – почалася позачергова сесія парламенту СРСР. Припинено діяльність КПРС на всій території країни.
  • 1991 – Президія Верховної Ради УРСР ухвалила рішення про тимчасове припинення діяльності Компартії України.

ХТО НАРОДИВСЯ 26 СЕРПНЯ

  • 1728 – Йоганн Генріх Ламберт, німецький фізик, астроном, математик і філософ.
  • 1740 – Жозеф Мішель Монгольф'є, француз, старший з двох братів Монгольф'є – 1783 року брати Монгольф'є піднялися в повітря на повітряній кулі, наповненій гарячим повітрям.
  • 1743 – Антуан Лоран Лавуазьє, французький вчений, один із засновників сучасної хімії.
  • 1873 – Лі Де Форест, американський винахідник, прозваний "батьком радіо", бо винайшов ламповий детектор і підсилювач – основу радіо "дотранзисторного століття".
  • 1880 – Ґійом Аполлінер, французький поет, художник, критик. Один з основоположників літературного авангарду.
  • 1895 – Єжи Курилович, польський лінгвіст, родом з Станіславова, один з найвідоміших лінгвістів XX століття.
  • 1910 – Блаженна мати Тереза (Аньєзе Ґондже Бояджіу), католицька черниця, засновниця доброчинних місій, лауреат Нобелівської премії миру за 1979 рік.
  • 1914 – Хуліо Кортасар, аргентинський письменник і поет, представник напрямку "магічний реалізм" ("Останній раунд", "Книга Мануеля").
  • 1957 – Доктор Албан, шведський поп-співак нігерійського походження.
  • 1966 – Шерлі Менсон, шотландська дівчина, яка стала обличчям й голосом американської групи Garbage.
  • 1969 – Едріен Янг, барабанщик американської групи No Doubt.
  • 1976 – Земфіра, відома виконавиця російської сцени.
  • 1980 – Маколей Калкін, американський кіноактор ("Один удома").

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо над лісом парний туман пішов, то буде багато грибів.
  • Вітри тихо дмуть – до теплої та сухої погоди. Якщо ж бурею проносяться, то весь вересень дощовим буде.
  • Сова всю ніч гупає – до зміни погоди.
  • Якщо в лісі багато грибів, то і в наступному році буде багатий урожай хліба.
  • Якщо на Тихона погода безвітряна, то в наступні кілька днів, навпаки, буде сильний вітер.
  • Сіно стає сирим на сіннику – до дощу.
  • Молодий місяць червоного кольору – до сирої погоди.
  • Місяць на небі рогами вниз розташований – до негоди.
  • Місяць в кільці – погода буде мінятися.
26 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 348648

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день моляться перед іконою, щоб врятуватися від стихійних лих, пожеж і різних хвороб.
  • Також не можна байдикувати – день повинен пройти в роботі та турботах. Зазвичай селяни прибирають в сараях і погребах, готують домашні закрутки та зерно.
  • Сьогодні не варто лихословити, ображати чогось чи насміхатися над негараздами людей.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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