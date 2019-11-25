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Гороскоп на 26 листопада 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 26 листопада 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Дізнайтесь, що ж зорі підготували для вас сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 26 листопада 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогодні вдалий час, щоб показати себе у всій красі! Прагніть свободи та ловіть кожну її мить, проте не записуйте на свій рахунок ті подвиги, які ще тільки плануєте.
Телець
Тільці, зберігайте свою молодість завдяки інтересу до життя та до людей. Світ не створений для драм і тяжких ситуацій, яких ви уникаєте всіма силами.
Близнюки
Близнюки, у вас здорова натура мислення та потужний електричний потенціал, який треба кудись дівати. Це може бути верхова їзда, мотоспорт, туризм – заняття, які вимагають тривалих витрат енергії.
Рак
Раки, всі почуття ви тримаєте в собі. Дуже важливо, щоб ви навчилися прощати та забувати. Краще буде, якщо ви станете проявляти свої почуття відкрито і прямо, не ховаючи та не пригнічуючи їх.
Лев
Леви, ваш оптимізм допомагає швидше справлятися з труднощами, ніж це вдається іншим. При сильному Марсі або Урані ви можете бути гравцем у душі, здатним поставити все своє майбутнє на "орла або решка".
Діва
Діви, ви великодушні, якщо не зазіхати на вашу священну свободу. Ви не любите брати на себе зобов'язання і швидше відмовитеся від прибутку, ніж дасте зв'язати себе чим-небудь. Інколи це шкодить вам.
Терези
Терези, полюбіть оточувати себе друзями й допомагати їм. Пов'яжіть свою долю з найкращими, найуспішнішими та зрілими рішеннями.
Скорпіон
Скорпіони, ви ревнивий друг й ставитеся до своїх друзів, як до дітей. Як ворога вас треба боятися. А ще у вас є малоприємна звичка пам'ятати минуле, коли вам зробили боляче, коли вас образили, помилково звинуватили.
Стрілець
Стрільці, зовнішня видимість вас не задовольняє, адже ви прагнете проникнути через зовнішнє, щоб зрозуміти приховані мотиви, і самі володієте великою глибиною почуттів. Заощадьте свої сили!
Козеріг
Козероги, ви потайливі та схильні до тяжкого мовчання. Людям важко зрозуміти, що ховається в глибині вашої душі, адже ви довіряєте й відкриваєте себе дуже небагатьом. Не дозволяйте собі бути уразливим і випустити з рук контроль над відносинами з навколишніми.
Водолій
Водолії, вам не варто переїдати й зловживати жирною їжею: це веде не лише до проблем зі здоров'ям, а й до втрати оптимізму і хорошого настрою.
Риби
Риби, оптимізм, душевне та фізичне здоров'я, почуття гумору забезпечать вам симпатії інших. Ви людина, яка легко захоплюється й досить прямодушна, через що нерідко наживає ворогів. Втім, вас люблять. Не зловживайте своїм становищем.
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