Гороскоп на 26 листопада 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 26 листопада 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 26 листопада 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овни, сьогодні вдалий час, щоб показати себе у всій красі! Прагніть свободи та ловіть кожну її мить, проте не записуйте на свій рахунок ті подвиги, які ще тільки плануєте.

Тільці, зберігайте свою молодість завдяки інтересу до життя та до людей. Світ не створений для драм і тяжких ситуацій, яких ви уникаєте всіма силами.

Близнюки, у вас здорова натура мислення та потужний електричний потенціал, який треба кудись дівати. Це може бути верхова їзда, мотоспорт, туризм – заняття, які вимагають тривалих витрат енергії.

Раки, всі почуття ви тримаєте в собі. Дуже важливо, щоб ви навчилися прощати та забувати. Краще буде, якщо ви станете проявляти свої почуття відкрито і прямо, не ховаючи та не пригнічуючи їх.

Леви, ваш оптимізм допомагає швидше справлятися з труднощами, ніж це вдається іншим. При сильному Марсі або Урані ви можете бути гравцем у душі, здатним поставити все своє майбутнє на "орла або решка".

Діви, ви великодушні, якщо не зазіхати на вашу священну свободу. Ви не любите брати на себе зобов'язання і швидше відмовитеся від прибутку, ніж дасте зв'язати себе чим-небудь. Інколи це шкодить вам.

Терези, полюбіть оточувати себе друзями й допомагати їм. Пов'яжіть свою долю з найкращими, найуспішнішими та зрілими рішеннями.

Скорпіони, ви ревнивий друг й ставитеся до своїх друзів, як до дітей. Як ворога вас треба боятися. А ще у вас є малоприємна звичка пам'ятати минуле, коли вам зробили боляче, коли вас образили, помилково звинуватили.

Стрільці, зовнішня видимість вас не задовольняє, адже ви прагнете проникнути через зовнішнє, щоб зрозуміти приховані мотиви, і самі володієте великою глибиною почуттів. Заощадьте свої сили!

Козероги, ви потайливі та схильні до тяжкого мовчання. Людям важко зрозуміти, що ховається в глибині вашої душі, адже ви довіряєте й відкриваєте себе дуже небагатьом. Не дозволяйте собі бути уразливим і випустити з рук контроль над відносинами з навколишніми.

Водолії, вам не варто переїдати й зловживати жирною їжею: це веде не лише до проблем зі здоров'ям, а й до втрати оптимізму і хорошого настрою.

Риби, оптимізм, душевне та фізичне здоров'я, почуття гумору забезпечать вам симпатії інших. Ви людина, яка легко захоплюється й досить прямодушна, через що нерідко наживає ворогів. Втім, вас люблять. Не зловживайте своїм становищем.

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