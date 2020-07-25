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Гороскоп на 26 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп для вас на сьогодні, 26 липня 2020 року, – у нашій статті на Радіо МАКСИМУМ. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки та планети приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні мають бути незаплановані витрати, а ще вас буде супроводжувати успіх у стосунках з протилежною статтю. Ймовірно відновлення старих сердечних прихильностей. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Місячний календар стрижок на липень 2020: дні, коли стригти волосся
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 26 липня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогодні, на жаль, не виключене отримання несприятливої звістки або несприятливий збіг обставин. А ще сьогодні хороший день для упорядковування своїх справ, організаційних перетворень.
Телець
Тільці, колишні обов'язки та турботи нагадують про себе. Сьогодні ви обережні та потайливі, дисципліновані, схильні уникати зайвих витрат, і це допоможе вам. Хороший день для успішних контактів з начальством, представниками офіційних інстанцій, спонсорами та впливовими людьми.
Близнюки
Близнюки, сьогодні з самого ранку зорі та планети прогнозують вам гармонійні стосунки з діловими партнерами, знайомими та коханими. Сприятливий час для коротких поїздок.
Рак
Раки, сьогодні ввечері вірогідні емоційні проблеми в сім'ї та у стосунках з протилежною статтю – варто проявляти розсудливість в громадських ситуаціях. А загалом хороший день для бізнесу, пов'язаного з рекламою, розвагами та предметами розкоші.
Лев
Леви, сьогодні необхідно побути наодинці з собою, відпочити та обдумати ситуацію, що склалася. Але не дозволяйте собі сумувати. Пам'ятайте – у вашому житті багато того, за що можна дякувати долі.
Діва
Діви, сьогодні ви бадьорі та ініціативні, всі справи вдаватимуться. Актуальними стануть розподіл доходів, сплата податків і мит. Спілкування з близькими та коханими принесе задоволення, тож сміливо призначайте побачення.
Терези
Терези, сьогодні не зайвим буде звернутися до духовної сторони життя. Ви відчуєте потребу визначитися з життєвими цінностями та пріоритетами. Це дозволить вам краще розібратися у власних бажаннях і відокремити головні життєві цілі від другорядних.
Скорпіон
Скорпіони, цей день підходить для пошуку близьких за духом людей і однодумців, які дуже знадобляться в майбутньому. А ось в любовних стосунках варто проявляти велику розбірливість і об'єктивність щодо коханої людини. В іншому випадку можливі розчарування через невідповідність уявлень про наявні відносини та реальний стан речей.
Стрілець
Стрільці, сьогодні зорі та планети радять вам уважніше прислухатися до того, що вам говорять близькі. Тож не соромтеся визнати власну неправоту, адже немає ніякої доблесті у безглуздій упертості.
Козеріг
Козероги, сьогодні краще присвятити себе та свій час справам маловажливим, які стосуються тільки вас особисто. А ще трохи менше базікайте, адже нині навколо вас буде занадто багато зацікавлених вух.
Водолій
Водолії, сьогодні ви, можливо, набагато більше залежите від інших, ніж думаєте. Доведеться визнати це приголомшливий факт і поводитися відповідно. Не будьте занадто горді й просіть та приймайте допомогу.
Риби
Риби, сьогодні будьте відкриті для всіляких альянсів – спільні дії просто зобов'язані бути успішними. Однак не дозволяйте своєму партнеру забути про ваші особисті інтереси, бо він може захопитися власними ідеями.
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