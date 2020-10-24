На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 25 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 22
Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 25 жовтня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
25 жовтня – це 9 місячний день. Можливі тривоги, страхи та похмурі думки у цей день. Слід побоюватися обману та всіляких спокус. У цей день також дуже легко піддатися ілюзіям і зваблюванню. Дізнайтесь, що ж саме для вас підготували зорі сьогодні!
І ще: Гороскоп на жовтень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 25 жовтня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, зараз місяць перебуває у знаку Водолія. Цей час підійде для наукової та інтелектуальної роботи, а також роботи, пов'язаної з суспільством (психології, соціології, астрології) та новими суспільними течіями.
Телець
Тельці, сьогодні день дуже сприятливий для спілкування з однодумцями, друзями за інтересами. Відповідний момент для проведення симпозіумів, конференцій, для вступу в партії, гуртки, секції та громади.
Близнюки
Близнюки, сьогодні місяць перебуває в фазі зростання. У вас поліпшується самопочуття, підвищуються настрій, фізична та емоційна активність. Люди стають більш енергійними та щасливими у своїх справах.
Рак
Раки, сьогодні за нові справи краще не братися – є ризик помилитися в оцінці своїх можливостей і провалити справу. Емоції краще не проявляти. Можливе невезіння та отримання поганих звісток.
Лев
Леви, сьогодні день, в який ми отримуємо знаки, до яких треба поставитися уважно. Праця примножить досвід і розсудливість. Варто продовжувати вже початі вами раніше справи.
Діва
Діви, у цей день у вас може, наприклад, з'явитися підвищена зарозумілість – постарайтеся уникнути цього, інакше будете покарані за гординю. Цей день краще провести в спокійній, буденній роботі.
Терези
Терези, попереду період гарний для людей, які мають справу з електрикою, електронікою, новими технологіями, для винахідників, і тих, хто займається чимось незвичайним для більшості людей (наприклад, астрологією).
Скорпіон
Скорпіони, сьогоднішній день тижня – неділя. Якщо в цей день щось міняти, то варто робити це з великою обережністю. Спостерігайте утричі уважніше за тим, що відбувається довкола вас.
Стрілець
Стрільці, сьогодні будьте обережні при роботі з електрикою та всіма електроприладами. Також це не дуже вдалий час для звернення в офіційні інстанції – заплануйте це пізніше.
Козеріг
Козероги, на цей період емоційного і фізичного підйому слід планувати всі свої найважливіші й відповідальні справи. У вас такі точно є! Але важливо розставити пріоритети, адже все одразу ви не зробите.
Водолій
Водолії, сьогоднішній день видасться вам нудним та нецікавим, проте такий стан не затримається надовго, тож насолодіться цим тотальним спокоєм, поки маєте таку можливість.
Риби
Риби, у цей день зорі та планети радять вам зазирнути всередину та зрозуміти, що ж ви дійсно хочете у цю мить. Піти у ресторан? Йдіть! Купити омріяну річ? Купуйте! Прийняти гарячу ванну! Набирайте воду!
Читайте також: Вихідні у жовтні 2020: коли й скільки буде вихідних на День захисника України
-
19:42Не час помирати: Apple планує купити права на показ фільму про Джеймса Бонда на Apple TV +
-
19:135 причин регулярно їсти шпинат
-
18:45МастерШеф 10 сезон 8 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу
-
18:32Ці два запитання Білла Гейтса дозволять вирішити більшість проблем
-
18:13Віталій Кличко захворів на коронавірус: як себе почуває мер Києва
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:00Гороскоп на 25 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:44Штучний інтелект намалював картину у стилі Бенксі: вийшло щось моторошне
-
17:13Наймолодша мільярдерка світу склала ТОП своїх найкращих костюмів на Хелловін
-
16:43Джекі Чан розповів, чому не хоче зніматися у голлівудських фільмах
-
16:16Косметолог розповіла, як уникнути висипань при носінні маски
-
15:44Bugatti випустила шампанське: його присвятили торішньому рекорду
-
15:12Яким знакам Зодіаку не можна довіряти таємниці
-
14:47Керамічне скло iPhone 12 випробували на міцність: чохол потрібний?
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:35Коли переводять годинник на зимовий час 2020 в Україні: дата переходу
-
14:20Bugatti заінтригували дизайном нового гіперкара
-
14:09Привітання з Днем автомобіліста 2020 і прикольні картинки водіям
-
13:48Лінія горизонту: з'явився дубльований трейлер трилера із заплутаним сюжетом
-
13:17Як доброзичлива атмосфера на роботі впливає на наше здоров'я
-
12:43Оля Цибульська повторила розтяжку Вікторії Бекхем: фотофакт
-
12:13Що треба знати, перш ніж завести собаку
-
11:45Арнольд Шварценеггер переніс операцію на серці: що відомо про стан актора
-
11:15Речі з жіночого гардероба, що вже стали класикою
-
10:46Кендіс Свейнпол у відвертому образі позувала українському фотографу
-
18:32Ці два запитання Білла Гейтса дозволять вирішити більшість проблем
-
15:12Яким знакам Зодіаку не можна довіряти таємниці
-
12:13Що треба знати, перш ніж завести собаку
-
10:10Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 жовтня
-
08:125 продуктів, які зміцнюють вашу нервову систему
- 23 жовтня
-
21:43Чому варто спробувати поєднати оральний секс з м'ятним чаєм
-
18:00Як читати по одній книзі на день: хитрощі, які збільшать ваш словниковий запас
-
13:51Де в Україні регулярно відбуваються найкурйозніші ДТП: епічна фотодобірка
-
11:21Новий поділ на карантинні зони в Україні з 26 жовтня 2020: список областей
-
09:17Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 23 жовтня
- 22 жовтня
-
20:20Як зберегти інтимне життя подружжям, у яких є діти
-
17:22На скільки років біг продовжує життя
-
14:17Які знаки Зодіаку втілять свої мрії у реальність в листопаді
-
12:19Що таке щастя? – 5 книг про магію простих речей
-
09:21Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 22 жовтня
- 21 жовтня
-
20:20Секс-експерт розповіла, як жінкам збільшити лібідо і шанси на оргазм (18+)
-
17:30Як правильно знайомитись та фліртувати в інтернеті: поради від автора Pornhub
-
15:15Кім Кардашян – 40 років: найсексуальніші і найскандальніші образи зірки
-
12:19Тест на самооцінку: як сильно ви себе любите
-
09:15Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 21 жовтня
-
07:13Ці харчові вподобання можуть свідчити про дефіцит корисних речовин в організмі
- 20 жовтня
-
20:30Ця сексуальна модель заробляє на власній білизні (18+)
-
17:20Прості поради, як читати новини і залишатись щасливим
-
14:19Швидкий тест: виберіть картку і дізнайтесь, чого від вас хочуть інші
-
12:00Міжнародний день кухаря: Вгадай, з якої національної кухні ця страва