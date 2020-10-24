Гороскоп на 25 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 25 жовтня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

25 жовтня – це 9 місячний день. Можливі тривоги, страхи та похмурі думки у цей день. Слід побоюватися обману та всіляких спокус. У цей день також дуже легко піддатися ілюзіям і зваблюванню. Дізнайтесь, що ж саме для вас підготували зорі сьогодні!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 25 жовтня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овни, зараз місяць перебуває у знаку Водолія. Цей час підійде для наукової та інтелектуальної роботи, а також роботи, пов'язаної з суспільством (психології, соціології, астрології) та новими суспільними течіями.

Тельці, сьогодні день дуже сприятливий для спілкування з однодумцями, друзями за інтересами. Відповідний момент для проведення симпозіумів, конференцій, для вступу в партії, гуртки, секції та громади.

Близнюки, сьогодні місяць перебуває в фазі зростання. У вас поліпшується самопочуття, підвищуються настрій, фізична та емоційна активність. Люди стають більш енергійними та щасливими у своїх справах.

Раки, сьогодні за нові справи краще не братися – є ризик помилитися в оцінці своїх можливостей і провалити справу. Емоції краще не проявляти. Можливе невезіння та отримання поганих звісток.

Леви, сьогодні день, в який ми отримуємо знаки, до яких треба поставитися уважно. Праця примножить досвід і розсудливість. Варто продовжувати вже початі вами раніше справи.

Діви, у цей день у вас може, наприклад, з'явитися підвищена зарозумілість – постарайтеся уникнути цього, інакше будете покарані за гординю. Цей день краще провести в спокійній, буденній роботі.

Терези, попереду період гарний для людей, які мають справу з електрикою, електронікою, новими технологіями, для винахідників, і тих, хто займається чимось незвичайним для більшості людей (наприклад, астрологією).

Скорпіони, сьогоднішній день тижня – неділя. Якщо в цей день щось міняти, то варто робити це з великою обережністю. Спостерігайте утричі уважніше за тим, що відбувається довкола вас.

Стрільці, сьогодні будьте обережні при роботі з електрикою та всіма електроприладами. Також це не дуже вдалий час для звернення в офіційні інстанції – заплануйте це пізніше.

Козероги, на цей період емоційного і фізичного підйому слід планувати всі свої найважливіші й відповідальні справи. У вас такі точно є! Але важливо розставити пріоритети, адже все одразу ви не зробите.

Водолії, сьогоднішній день видасться вам нудним та нецікавим, проте такий стан не затримається надовго, тож насолодіться цим тотальним спокоєм, поки маєте таку можливість.

Риби, у цей день зорі та планети радять вам зазирнути всередину та зрозуміти, що ж ви дійсно хочете у цю мить. Піти у ресторан? Йдіть! Купити омріяну річ? Купуйте! Прийняти гарячу ванну! Набирайте воду!

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