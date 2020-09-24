Гороскоп на 25 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 25 вересня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні гороскоп віщує удачу тим, хто не боїться рішучих дій. Зорі наділяють енергійністю, вірою в себе і удачливістю, тому найрозумніше – скористатися цим, перейшовши від слів до справи. Дізнайтесь, що ж саме для вас підготували зорі сьогодні!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 25 вересня 2020

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Сьогодні десь в глибині душі у Овна прокинеться диктатор. Бути може, це буде не найбільший диктатор в світі, проте, сперечатися з ним в цей день виявиться не тільки марно, але й небезпечно: можна нарватися. Втім, сам себе при цьому Овен схильний буде бачити аж ніяк не диктатором, а мудрим керівником, якому просто не треба суперечити.

Сьогодні Тельцю найкраще присвятити вільний час заняття яким-небудь фітнесом або спортом: такі заходи обіцяють пройти з користю не тільки для тіла, але і для душі. До того ж саме в спортзалах сьогодні дуже вірогідні зустрічі, які можуть обернутися для Тельця цікавим і перспективним знайомством.

Сьогодні Близнюки проведуть день відповідно до правила: "Якщо ворог не здається, з ним не церемоняться. А якщо ворога немає, його варто було б придумати". Іншими словами, Близнюки будуть налаштовані на війну, бажано маленьку й звитяжну. Проблема лише в тому, що сьогодні маленька війна, затіяна Близнюками, дуже навіть може стати великою.

Сьогодні Рака може дивувати той факт, що з якогось питання люди мають точку зору, відмінну від його власної. Нічим, крім як упертістю, пояснити таку поведінку Рак не зможе. Проте, він щиро спробує побачити раціональне зерно в точці зору своїх опонентів. Однак навряд чи це вийде, і Раку залишиться тільки наполегливо стояти на своєму.

Сьогодні Лев буде діяти з подвоєною енергією і рішучістю! Можливо, великими організаторськими талантами він блищати не буде, проте, сьогодні у Лева є всі шанси надихнути оточуючих на будь-які корисні і важливі справи. При цьому Лев може ставитися до справ із зайвою серйозністю, а його почуття гумору буде не на висоті.

Сьогодні впевненість в собі і своїх силах може буквально переповнювати Діву. Це відчуття здатне досягти таких величезних розмірів, що не виключено, що Діві захочеться проявити благородство, надавши комусь заступництво і підтримку. От тільки піддаючись благородним поривам, не варто розраховувати на відповідну подяку – її може і не бути.

Серед всіх інших справ на першому місці у Терезів будуть стояти питання активного проведення часу в колі близьких людей. Ці думки будуть витісняти всі інші справи і турботи. Найкраще, що можна зробити в цій ситуації, – це реально викроїти час для того, щоб організувати захід з яким-небудь спортивним ухилом.

Сьогодні Скорпіон ризикує сім разів відрізати, перш ніж згадає про те, що взагалі-то і відміряти перед цим не завадило б. Зорі гороскопу будуть схиляти його діяти рішуче і швидко, причому швидко настільки, що обміркувати як слід ситуацію Скорпіон просто не встигне.

Сьогодні Стрілець буде налаштований досягати свого найрішучішим чином, віддаючи перевагу прямим шляхам обхідні. Ті плани, які Стрілець виношував до цього дня, сьогодні можуть реалізуватися з найкращими результатами. Втім, відбудеться це не саме по собі.

Сьогодні Козерога буде важко звинуватити в безініціативності і невпевненості в собі. Навряд чи він буде сидіти склавши руки. І добре, тому що день обіцяє бути дуже вдалим для Козерога, надавши йому масу можливостей добитися бажаного. А якщо хтось буде з цим сперечатися, то Козеріг легко знайде аргументи, щоб переконати усіх в своїй правоті.

Сьогодні Водолію дуже складно буде вписатися в загальний ритм життя. А найголовніше – йому і не захочеться вписуватися. Кипуча діяльність оточуючих буде дратувати, а їх командирський тон приводити в тихий сказ. Тому, Водолію сьогодні краще за можливості уникати громадських справ.

Сьогодні життєвий потенціал Риб буде на висоті! Навіть якщо самі Риби цього потенціалу і не відчувають, варто їм лише трохи подолати свою інерцію, як енергія почне буквально переповнювати їх. Найпростіше Рибам в цьому переконатися, вибравши час на відвідування спортзалу.

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