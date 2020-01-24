Гороскоп на 25 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 25 січня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні день демократичного неформального спілкування, коментування новин, озвучування особистих думок та оригінальних ідей. Озвучування колективної думки краще довірити лідеру. День важливий для спікерів, журналістів, лекторів, блогерів, популяризаторів науки, представників політичних груп і громадських організацій, має значення для програмістів, логістів, для колл-центрів, турфірм, служб підтримки, сфери зв'язку та електроніки.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 25 січня 2020

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Днем Овнам доведеться поставити на перше місце робочий план, борг або якийсь неприємний обов'язок. Зірки радять цілком зосередитися на подібній роботі: чим раніше ви з нею впораєтеся і підведете під нею риску, тим швидше будете вільні. Вечір принесе шокуючу новину, сенсаційну подію в групі однодумців або в компанії друзів, дасть гарячу тему для колективного обговорення.

Будьте обережні, не приймайте ніяких важливих рішень, почекайте підходящого моменту. Фінансове становище перебуває в нестійкому положенні, і тільки через два дні можна очікувати успіхів у професійній діяльності та завоюванні авторитету. Можливе деяке просування по кар'єрі, але ось в який бік – вгору чи вниз, це буде залежати тільки від вас. Не забувайте про заздрісників і таємних недругів, здатних на плітки і наклепи. Хтось знову буде намагатися створити вам неприємності.

Підвищена енергійність, велика здатність до відновлення сил. Але енергетика і здоров'я постійно піддаються випробуванням. Періодично ви можете відчувати роздратування і нетерпіння, а імпульсивні вчинки збільшують ризик травм. Можливі гострі болі в області голови або серця, проблеми з очима. Потрібно економно витрачати сили, ставитися до всього спокійніше.

Вранці Ракам краще не форсувати переговори, відкласти зустрічі, виступи, консультації, важливі рішення, візити до установ, відправку офіційних запитів. Вечір принесе новини, дасть несподіваний привід для розмови з другом. Можливі хвилювання у зв'язку з майбутнім, в тому числі, з його можливою фінансовою нестабільністю. Менш формальним і церемонним стане спілкування.

Сприятливий день для Левів творчих професій, особливо для театральних діячів і викладачів. Вони зможуть блискуче проявити себе, висловити все багатство своїх почуттів. Левам-політикам слід визначити межі своїх можливостей.

Психологічно складний період, можливо різке загострення захворювань через занадто сильну реакцію на зовнішні подразники. Перевантажена ендокринна і лімфатична системи. Енергія швидко вичерпується, особливо якщо вам доводиться контактувати з великою кількістю людей. У тиші і самоті енергія менше витрачається і швидше відновлюється, знайдіть можливість частіше бути наодинці з собою.

У першій половині дня Терези можуть виявитися в глухому куті. Це не найкращий час для ініціативи і бурхливої активності. Зміни і хороші сюрпризи очікуються ближче до вечора. Це час новин, хвилювань, свіжих ідей, цікавих альтернатив. У вас може з'явитися оригінальне хобі або інший підхід до цікавої справи. Буде важлива думка друга, дитини. Непередбачений поворот подій можливий в особистому житті.

День виявиться сприятливим для укладення шлюбу, нових контрактів і ділових переговорів, можливе вирішення важливих питань з партнерами. Завдяки своїй порядності, чесності і мудрості ви зможете будь-кого переконати в чому завгодно. Цей день може принести більше радості, ніж будь-хто інший. Хоча ви прекрасно розумієте, що попереду непередбачені перешкоди.

Це гарний час для того, щоб зробити покупки для дому, зайнятися будівництвом. Втомлені від міської рутини, ви можете відправитися в далеку подорож, яка принесе вам натхнення і дасть довгоочікуваний відпочинок. Самопочуття в цей час може погіршитися. Імунітет і серцево-судинна система ризикують стати найбільш уразливими. Відчувши дивні симптоми, не нехтуйте допомогою лікаря, інакше справа може дійти до лікарні.

Першу половину дня Козероги можуть присвятити своїм особистим потребам. Важливо не піддаватися поганому настрою, поганим звичкам і шкідливим впливам. Увечері увагу привернуть нові віяння. Можливі звістки від друзів, несподівані фінансові пропозиції, думки про нові витрати, про монетизацію талантів і творчості. Не варто брати оригінальні ідеї на озброєння, поки ви не ознайомилися з ними докладніше.

День зваблювання, обману, розгулу темних пристрастей. Ваше фінансове становище дещо погіршиться. Якщо ви плануєте зробити велику покупку, подумайте, чи варто витрачати на неї так багато грошей. Велика ймовірність крадіжок, пожежі або нещасного випадку. Будьте особливо уважні до своїх дітей.

Зараз настає сприятливий період для того, щоб завести нові контакти і знайомства. Вам рекомендується більше спілкуватися, частіше бувати в поїздках і компаніях. Справи будуть вирішуватися саме завдяки зв'язкам. Цінні ідеї можуть спасти вам на думку спонтанно і непередбачувано. Відносини з родичами, начальством і старшими за посадою в цей час можуть бути конфліктними.

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