Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни GO-A

Гороскоп на 25 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

  • 86
Гороскоп на день українською - фото 1
Гороскоп на день українською

Актуальний гороскоп на сьогодні, 25 лютого 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Рибам потрібно остерігатися змови проти них, а для Водоліїв це вдалий та натхненний час. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!

І ще: ТЕСТ: Який знак Зодіаку підходить тобі для романтичних стосунків

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 25 лютого 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 25 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366225
Овни, сьогодні день пробудження розумових здібностей, часто – розкриття таланту в літературі, поезії, а також комерційної, посередницької або журналістської діяльності. Вдалий час для навчання, будь-яких інтелектуальних зусиль.

Телець

Гороскоп на 25 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366224
Тільці, сьогодні сила волі та енергія в поєднанні з витримкою і наполегливістю сприяють продуктивності цього дня. Ви зможете підвищити дисципліну в колективі та поліпшити організацію роботи. Можливі успіхи в адмініструванні та менеджменті.

Близнюки

Гороскоп на 25 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366231
Близнюки, у цей день сприятливі творчі відрядження, будь-які поїздки. Вдало проходять відвідування інстанцій, офіційних органів. Ви маєте шанс справити сприятливе враження на керівництво.

Рак

Гороскоп на 25 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366230
Раки, сьогодні уникайте натиску та надмірної наполегливості в спілкуванні з коханою людиною. Нові зв'язки з діловими партнерами можуть виявитися вельми міцними, а ввечері добре розім'ятися в тренажерному залі.

Лев

Гороскоп на 25 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366227
Леви, сьогодні стримайте вашу щедрість, бо вас використовують найбезсоромнішим чином. Як би ви не запевняли себе у тому, що ви робите виключно з доброї волі. Тримайте свої фінанси при собі.

Діва

Гороскоп на 25 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366233
Діви, сприятливий день для наукових досліджень, можливі осяяння, відкриття. З'являється тонке бачення перспектив, тому добре присвятити цей день складання творчих планів, обміну думками, прес-конференціям, а також влаштування громадських заходів.

Терези

Гороскоп на 25 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366232
Терези, у цей день ви будете неперевершеним фахівцем по досягненню неможливого. Сьогодні енергії у вас сьогодні хоч відбавляй. Тільки не перевантажте себе замовленнями.

Скорпіон

Гороскоп на 25 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366228
Скорпіони, можете розраховувати на розуміння і допомогу керівництва, вищих, впливових осіб, успішні контакти з офіційними органами. День сприятливий для укладення тривалих угод, великих угод, для відповідальних кроків у підприємництві.

Стрілець

Гороскоп на 25 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366234
Стрільці, це хороший день для спортсменів, політиків, військових, адміністраторів, ремісників, виробничників, проєктувальників, інженерів і вчених. Передбачена успішна робота, що вимагає застосування фізичної сили та різних інструментів і механізмів.

Козеріг

Гороскоп на 25 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366226
Козероги, ви налаштовані досить консервативно для того, щоб результати ваших зусиль позначилися негайно. Цей день допоможе вам лише закласти хороший базис подальших успіхів.

Водолій

Гороскоп на 25 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366223
Водолії, сьогодні натхнення, інтуїція, осяяння допоможуть при вирішенні будь-яких справ. Посилюється творче мислення, здатність розуміти суть речей, враховувати деталі.

Риби

Гороскоп на 25 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366229
Риби, у цей день ви повинні дотримуватися граничної чесності, інакше можете стати жертвою як обману та інтриг з боку інших людей, так і викриття. Ви можете отримати таємну інформацію, яка принесе вигоду.

До теми: ТЕСТ: Вгадай про який знак Зодіаку ця цитата

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
GO-A їдуть на Євробачення 2020 від України: біографія гурту-сенсації
  • Вчора, 11:45
  • 1044
Самостійна подорож до Болгарії: як усе організувати і зекономити
  • 20 лютого, 19:21
  • 7525
Як прибрати рекламу зі смартфонів Xiaomi на MIUI: інструкція з фото
  • 20 лютого, 12:13
  • 9534
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл