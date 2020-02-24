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Гороскоп на 25 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 25 лютого 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Рибам потрібно остерігатися змови проти них, а для Водоліїв це вдалий та натхненний час. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: ТЕСТ: Який знак Зодіаку підходить тобі для романтичних стосунків
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 25 лютого 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогодні день пробудження розумових здібностей, часто – розкриття таланту в літературі, поезії, а також комерційної, посередницької або журналістської діяльності. Вдалий час для навчання, будь-яких інтелектуальних зусиль.
Телець
Тільці, сьогодні сила волі та енергія в поєднанні з витримкою і наполегливістю сприяють продуктивності цього дня. Ви зможете підвищити дисципліну в колективі та поліпшити організацію роботи. Можливі успіхи в адмініструванні та менеджменті.
Близнюки
Близнюки, у цей день сприятливі творчі відрядження, будь-які поїздки. Вдало проходять відвідування інстанцій, офіційних органів. Ви маєте шанс справити сприятливе враження на керівництво.
Рак
Раки, сьогодні уникайте натиску та надмірної наполегливості в спілкуванні з коханою людиною. Нові зв'язки з діловими партнерами можуть виявитися вельми міцними, а ввечері добре розім'ятися в тренажерному залі.
Лев
Леви, сьогодні стримайте вашу щедрість, бо вас використовують найбезсоромнішим чином. Як би ви не запевняли себе у тому, що ви робите виключно з доброї волі. Тримайте свої фінанси при собі.
Діва
Діви, сприятливий день для наукових досліджень, можливі осяяння, відкриття. З'являється тонке бачення перспектив, тому добре присвятити цей день складання творчих планів, обміну думками, прес-конференціям, а також влаштування громадських заходів.
Терези
Терези, у цей день ви будете неперевершеним фахівцем по досягненню неможливого. Сьогодні енергії у вас сьогодні хоч відбавляй. Тільки не перевантажте себе замовленнями.
Скорпіон
Скорпіони, можете розраховувати на розуміння і допомогу керівництва, вищих, впливових осіб, успішні контакти з офіційними органами. День сприятливий для укладення тривалих угод, великих угод, для відповідальних кроків у підприємництві.
Стрілець
Стрільці, це хороший день для спортсменів, політиків, військових, адміністраторів, ремісників, виробничників, проєктувальників, інженерів і вчених. Передбачена успішна робота, що вимагає застосування фізичної сили та різних інструментів і механізмів.
Козеріг
Козероги, ви налаштовані досить консервативно для того, щоб результати ваших зусиль позначилися негайно. Цей день допоможе вам лише закласти хороший базис подальших успіхів.
Водолій
Водолії, сьогодні натхнення, інтуїція, осяяння допоможуть при вирішенні будь-яких справ. Посилюється творче мислення, здатність розуміти суть речей, враховувати деталі.
Риби
Риби, у цей день ви повинні дотримуватися граничної чесності, інакше можете стати жертвою як обману та інтриг з боку інших людей, так і викриття. Ви можете отримати таємну інформацію, яка принесе вигоду.
До теми: ТЕСТ: Вгадай про який знак Зодіаку ця цитата
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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