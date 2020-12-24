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Гороскоп на 25 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на сьогодні українською - фото 1
Гороскоп на сьогодні українською

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 25 грудня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні гороскоп обіцяє чимало сюрпризів, а тому день може виявитися доволі насиченим подіями. Намагайтеся не втрачати голови, бо не всі сюрпризи обіцяють бути приємними! Головна родзинка цього дня в тому, що його неможливо спланувати заздалегідь: він планує себе сам.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 25 грудня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

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Сьогодні на Овна можуть очікувати різноманітні сюрпризи! В його серці може спалахнути несподівана і бурхлива пристрасть, яка навряд чи обмежиться простим романом. Навіть якщо цей роман не буде довгим, він все одно залишить в душі відчутний слід. Почуття можуть нахлинути на Овна настільки раптово, що він абсолютно не встигне до них підготуватися.

Телець

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Сьогодні Тельця краще не провокувати! Навіть попри його уявну поступливість і безтурботність. Не те що оточуючим, але навіть самому Тельцю сьогодні може здатися, що він – сам спокій і миролюбність, проте тим більш несподіваним буде раптовий напад роздратування. Одним словом, не дратуйте Тельця, так всім буде краще!

Близнюки

Гороскоп на 25 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435866

Сьогодні найефективніший шлях для Близнюків це не противитися обставинам і спокійно плисти за течією. У цей день безглуздо сперечатися з долею і тим більше намагатися діяти за суворим планом. Плани будувати, звичайно ж, можна, але при цьому Близнюкам варто бути готовим до того, що протягом дня вони можуть неодноразово змінюватися.

Рак

Гороскоп на 25 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435871

Сьогодні творчий порив може хильнути на Рака абсолютно несподівано, буквально на рівному місці. Без попередження, як цунамі. Ця хвиля накриє Рака з головою, віднесе в незрозумілі місця, змусить забути про всі нагальні справи і плани.

Лев

Гороскоп на 25 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435872

Сьогодні ніякі непередбачені обставини не зможуть збити Лева з ритму. Можливо, якісь незаплановані події на час відвернуть його, але це не завадить йому зорганізуватися і все-таки довести свої справи до кінця. Так що в цілому день обіцяє пройти продуктивно, особливо якщо Лев не буде дратуватися.

Діва

Гороскоп на 25 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435873

Сьогодні день у Діви в цілому обіцяє пройти спокійно і позитивно. Проте, протягом дня можливі несподівані повороти. Не виключено, що якась зустріч різко змінить всі ваші плани. Однак всі ці події будуть мати короткочасний характер. Швидше це буде схоже на бурхливий, але швидкоплинний, грибний дощ в погожий літній день.

Терези

Гороскоп на 25 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435869

Сьогодні в життя Терезів увірветься свіжий струмінь! Можливо, це буде якесь нове, незвичне відчуття. Або, можливо, випадковий погляд на знайомі речі змусить Терези побачити в них несподіваний сенс. Дивіться, як би вам не втратити голову! Наслідки цих захоплень Терезів ще довго можуть давати про себе знати.

Скорпіон

Гороскоп на 25 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435868

Сьогодні зорі гороскопу будуть прихильні до Скорпіона! День обіцяє складатися позитивно і без особливих потрясінь. Буде час і відпочити, і справами зайнятися. Протягом дня на Скорпіона цілком можуть очікувати приємні несподіванки. Ну а від неприємних поворотів Скорпіона вбереже його внутрішня обачність й інтуїція.

Стрілець

Гороскоп на 25 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435875

Сьогодні з самого ранку в душі у Стрільця почне потихеньку стискуватися якась невидима пружина. Ні навколишні, ні сам Стрілець можуть цього навіть не помічати, а коли помітять, буде вже пізно. Адже якщо ця пружина зірветься, мало не здасться нікому! День буде наповнений подіями, які можуть спровокувати у Стрільця спалах раптового гніву.

Козеріг

Гороскоп на 25 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435870

Сьогодні день у Козерога обіцяє складатися вдало. З самого ранку зорі гороскопу будуть налаштовувати вас на позитивний лад, наповнюючи спокійною, упевненою силою. Втім, розслаблятися сьогодні не слід: протягом дня доля може не раз надати Козерогу прекрасні шанси для того, щоб узяти гору над своїми суперниками або конкурентами.

Водолій

Гороскоп на 25 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435874

Сьогодні Водолію буде дуже корисний повноцінний відпочинок в колі найближчих людей. Швидше за все, вільний час йому захочеться провести вдома, однак протягом дня плани Водолія можуть неодноразово змінюватися. Хоч сам Водолій сьогодні і не налаштований проявляти ініціативу, але із задоволенням прийме пропозицію погуляти або сходити в гості до друзів.

Риби

Гороскоп на 25 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435867

Сьогодні Рибам захочеться нарешті відпочити і розслабитися, от тільки вийде це навряд чи. Швидше за все, тільки-но Риби зручніше влаштуються в якомусь затишному містечку з бажанням нічого не робити в найближчі години, як обставини змусять їх різко змінити свої плани.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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