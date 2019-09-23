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Гороскоп на 24 вересня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 24 вересня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Дізнайтесь, що ж зорі та планети пророкують сьогодні саме вам!
І ще: 24 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 24 вересня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, коли ви щось втрачаєте, то, що особливо дороге для вас, то швидко набуваєте щось нове. Вам не варто заглиблюватися в себе й довго засмучуватися. Попросіть допомоги у рідних і близьких, адже вони завжди підтримають і допоможуть.
Телець
Тельці, життєві негаразди вчать вас пристосовності й вправності, тому що ви повинні навчитися лавірувати й передбачати неправильні кроки. Пам'ятайте, що найкраще попереду й все буде добре!
Близнюки
Близнюки, головне ваше завдання – охорона сім'ї та власності. Мова йде не тільки про матеріальний спадок, але так само й про духовний. Ви тісно пов'язані з Батьківщиною і будинком, тож сьогодні присвятіть час найближчим.
Рак
Раки, на жаль, у вас є всі шанси потерпати від своєї генетичної спадковості, проте не дайте цій умові керувати вашим життя. Користайтеся усіма можливостями реалізувати свій індивідуальний потенціал.
Лев
Леви, у вас є вроджені таланти, які ви застосовуєте на практиці. Навчіться гнучкості й не підкоряйтеся умовностям та старим авторитетам. Дійте відповідно до своїх принципів, кол потрапляєте в критичні ситуації.
Діва
Діви, сьогоднішній день дуже вдалий! Ви можете отримати спадщину, нову посаду, належні почесті. Проте нехай це не затьмарить вам розум, адже вкрай важливо зберегти те, що вам належить зараз.
Терези
Терези, вам варто бути дуже обережними, тому що навколо часто "пасуться" підлабузники та заздрісники, які готові завжди зрадити або обдурити. Будьте готові до всього та ставтеся до оточення з дрібкою скепсису.
Скорпіон
Скорпіони, протягом життя ви досить пасивні й тільки неприємності виводять вас зі звичного розміреного стану. Збадьориться та працюйте над своєю емоційність та реакціями на події.
Стрілець
Стрільці, ви перебуваєте під впливом недавно перенесених вами неприємностей. Ви намагаєтеся здаватися спокійним і веселим, але це вам погано вдається. Дайте волю своїм емоціям та почуттям. Часом потрібно посумувати або бути злим. Головне, не залишатися в такому стані довго.
Козеріг
Козероги, ви сумні, ваші думки сумні, ви згадуєте про минуле. Ви перебуваєте в досить поганих грошових обставинах й обмірковуєте методи, як виправити своє становище. Дослухайтеся до порад авторитетів!
Водолій
Водолії, вам доведеться проти власної волі, мати деякі справи з людиною, якій ви сильно не симпатизуєте. Можливо це ваш відкритий ворог, але справа того вартує, щоб перебороти власні гордощі та піти на контакт.
Риби
Риби, ви отримаєте великі гроші. Але знайте, що вони будуть останні в вашому житті, якщо ви їх не зможете зберегти або застосувати так, щоб забезпечити своє майбутнє, то згодом ризикуєте залишитися в скрутному становищі.
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