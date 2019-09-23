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24 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 24 вересня, віряни вшановують пам'ять святої Феодори Олександрійської. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 24 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять святої Феодори Олександрійської.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 24 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Герман, Дмитро, Сергій, Федора, Яромир, Марія, Мирослава, Северин. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день моря
- Міжнародний день глухих
- День пам'яті Собору преподобних отців, які у Святих Горах на Донці просіяли
- 1852 – перший політ на дирижаблі з паровим двигуном зробив француз Анрі Жіффар.
- 1869 – на американському ринку відбулася паніка через масову скупку золотих злитків двома бізнесменами – "чорна п'ятниця".
- 1960 – у США пущено на воду перший атомний авіаносець "Ентерпрайзис".
- 1989 – Папа Іван Павло ІІ привселюдно перепросив у Галілея й повернув йому "право бути законним сином церкви".
- 1993 – Мін'юст України зареєстрував Організацію Українських Націоналістів (ОУН), голова – останній Президент України в екзилі М. Плав'юк.
- 1995 – Україна відхилила пропозицію президента Білорусі Олександра Лукашенка про створення митного союзу з Білоруссю і Росією.
- 1998 – в Ліоні (Франція) уперше проведена операція з трансплантації руки людині.
- 2004 – під час президентської виборчої кампанії в Україні в Івано-Франківську було вчинено "яєчний замах" на Віктора Януковича.
ХТО НАРОДИВСЯ 24 ВЕРЕСНЯ
- 714 – Піпін ІІІ Короткий, франкський король, засновник династії Каролінгів.
- 1501 – Джироламо Кардано, італійський фізик, математик, філософ.
- 1547 – Файзі, поет та письменник часів правління падишаха Акбара з династії Великих Моголів.
- 1550 – Тан Сяньцзу, китайський драматург та поет часів династії Мін.
- 1583 – Альбрехт Валленштайн, герцог Фридландський та Мекленбурзький.
- 1610 – Хуан Цзунсі, китайський філософ-неоконфуціанець, поет, суспільно-політичний діяч і вчений-енциклопедист часів династії Мін.
- 1629 – Радж Сінґх, раджа князівства Мевар, поет, один з очільників повстання проти Великих Моголів.
- 1717 – Хорас (Горацій) Волпол, 4-й граф Орфорд, англійський письменник, засновник жанру готичного роману.
- 1749 – Йосип Михайлович де Рібас, перший градоначальник Одеси, російський адмірал каталонського походження.
- 1780 – Гендрік Толленс, нідерландський поет, дуже відомий своїм твором "Ті, в кого нідерландська кров", що у 1815-1932 роки був гімном Нідерландів.
- 1796 – Антуан-Луї Барі, французький скульптор.
- 1801 – Михайло Остроградський, український математик і механік.
- 1816 – Чалий Михайло Корнійович, український педагог і громадсько-культурний діяч, біограф Т. Г. Шевченка.
- 1821 – Ципріан Каміль Норвід, польський письменник, маляр і скульптор.
- 1884 – Гуго Шмайссер, конструктор піхотної зброї.
- 1894 – Купчинський Роман Григорович, український поет, прозаїк, журналіст, композитор, критик, громадський діяч.
- 1896 – Ельза Тріоле, французька письменниця, новелістка, романістка і перекладачка.
- 1896 – Френсіс Скотт Фіцджеральд, американський письменник.
- 1905 – Северо Очоа, іспано-американський біохімік, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 1959 року
- 1910 – Цао Юй, китайський драматург.
- 1913 – Лоуренс Г'ю Аллер, американський астроном.
- 1914 – Дереч Дмитро Григорович, український прозаїк, драматург, перекладач.
- 1916 – Біда Костянтин, український літературознавець, перекладач.
- 1922 – Понеділок Микола Васильович, український письменник, автор збірок гумористичних оповідань, член ОУП "Слово".
- 1923 – Подолян Микола Петрович, український поет, публіцист, журналіст.
- 1924 – Ніна Бочарова, українська радянська гімнастка, дворазова олімпійська чемпіонка, дворазова срібна призерка Олімпійських ігор.
- 1934 – Ясутака Цуцуй, японський новеліст, актор, сценарист, літературний критик, композитор, майстер метапрози.
- 1936 – Юречко Віталій Іванович, український поет, дитячий письменник, прозаїк, перекладач, журналіст.
- 1937 – Ярослав Калакура, український історик.
- 1940 – Володимир Бєляєв, український радянський важкоатлет, срібний призер Олімпійських ігор.
- 1941 – Лінда Маккартні, фотограф, музикант, активістка вегетаріанського руху та руху за гуманне поводження з тваринами, перша дружина Пола Маккартні.
- 1949 – Педро Альмодовар, іспанський кінорежисер.
- 1949 – Марія Літошенко, українська радянська гандболістка, олімпійська чемпіонка.
- 1952 – Юрій Богуцький, український політик і державний діяч.
- 1956 – Тракало Василь Йосипович, український журналіст, письменник, редактор.
- 1958 – Кевін Сорбо, американський кіноактор.
- 1969 – Шон Крехан, американський барабанщик Нью-метал гурту Slipknot.
- 1972 – Олена Петрова, українська біатлоністка, срібна призерка Олімпійських ігор.
- 1975 – Полежака Артем Якович, український поет-слемер, співак та шоумен.
- 1984 – Людмила Йосипенко, українська легкоатлетка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо бджоли вдруге летку заводять, то осінь буде тепла і довга.
- Сильні сходження озимих – до хорошого врожаю наступного року.
- Бджоли літають – зима пізно настане.
- Щоб в майбутньому вам супроводжував успіх, в цей день потрібно надіти одяг золотого кольору.
- Якщо у дівчини 24 вересня поділ забрудниться, то її чоловік буде пияком.
- Щоб шлюб був щасливим, молодій сім'ї в цей день потрібно з'їсти блюдо з капусти.
- Посуд розбити – до дрібних неприємностей і сварок з сім'єю.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Гріх на Федору вести порожні розмови, тож не обговорюйте нікого та не поширюйте плітки.
- На Федору не варто мити голову, інакше буде супроводжувати невдача. Губи теж краще не фарбувати, тому що можна захворіти.
- Брехати 24 вересня не можна, тому що обман все одно розкриється.
- На дорозі нічого піднімати не можна – можуть навести вроки.
Читайте також: Магнітні бурі у вересні 2019: календар небезпечних дат в Україні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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