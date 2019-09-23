24 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 24 вересня, віряни вшановують пам'ять святої Феодори Олександрійської. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 24 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять святої Феодори Олександрійської.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 24 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Герман, Дмитро, Сергій, Федора, Яромир, Марія, Мирослава, Северин. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день моря

Міжнародний день глухих

День пам'яті Собору преподобних отців, які у Святих Горах на Донці просіяли

1852 – перший політ на дирижаблі з паровим двигуном зробив француз Анрі Жіффар.

з паровим двигуном зробив француз Анрі Жіффар. 1869 – на американському ринку відбулася паніка через масову скупку золотих злитків двома бізнесменами – "чорна п'ятниця".

1960 – у США пущено на воду перший атомний авіаносець "Ентерпрайзис".

1989 – Папа Іван Павло ІІ привселюдно перепросив у Галілея й повернув йому "право бути законним сином церкви".

1993 – Мін'юст України зареєстрував Організацію Українських Націоналістів (ОУН), голова – останній Президент України в екзилі М. Плав'юк.

1995 – Україна відхилила пропозицію президента Білорусі Олександра Лукашенка про створення митного союзу з Білоруссю і Росією.

1998 – в Ліоні (Франція) уперше проведена операція з трансплантації руки людині.

2004 – під час президентської виборчої кампанії в Україні в Івано-Франківську було вчинено "яєчний замах" на Віктора Януковича.

ХТО НАРОДИВСЯ 24 ВЕРЕСНЯ

714 – Піпін ІІІ Короткий, франкський король, засновник династії Каролінгів.

1501 – Джироламо Кардано, італійський фізик, математик, філософ.

1547 – Файзі, поет та письменник часів правління падишаха Акбара з династії Великих Моголів.

1550 – Тан Сяньцзу, китайський драматург та поет часів династії Мін.

1583 – Альбрехт Валленштайн, герцог Фридландський та Мекленбурзький.

1610 – Хуан Цзунсі, китайський філософ-неоконфуціанець, поет, суспільно-політичний діяч і вчений-енциклопедист часів династії Мін.

1629 – Радж Сінґх, раджа князівства Мевар, поет, один з очільників повстання проти Великих Моголів.

1717 – Хорас (Горацій) Волпол, 4-й граф Орфорд, англійський письменник, засновник жанру готичного роману.

1749 – Йосип Михайлович де Рібас, перший градоначальник Одеси, російський адмірал каталонського походження.

1780 – Гендрік Толленс, нідерландський поет, дуже відомий своїм твором "Ті, в кого нідерландська кров", що у 1815-1932 роки був гімном Нідерландів.

1796 – Антуан-Луї Барі, французький скульптор.

1801 – Михайло Остроградський, український математик і механік.

1816 – Чалий Михайло Корнійович, український педагог і громадсько-культурний діяч, біограф Т. Г. Шевченка.

1821 – Ципріан Каміль Норвід, польський письменник, маляр і скульптор.

1884 – Гуго Шмайссер, конструктор піхотної зброї.

1894 – Купчинський Роман Григорович, український поет, прозаїк, журналіст, композитор, критик, громадський діяч.

1896 – Ельза Тріоле, французька письменниця, новелістка, романістка і перекладачка.

1896 – Френсіс Скотт Фіцджеральд, американський письменник.

1905 – Северо Очоа, іспано-американський біохімік, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 1959 року

1910 – Цао Юй, китайський драматург.

1913 – Лоуренс Г'ю Аллер, американський астроном.

1914 – Дереч Дмитро Григорович, український прозаїк, драматург, перекладач.

1916 – Біда Костянтин, український літературознавець, перекладач.

1922 – Понеділок Микола Васильович, український письменник, автор збірок гумористичних оповідань, член ОУП "Слово".

1923 – Подолян Микола Петрович, український поет, публіцист, журналіст.

1924 – Ніна Бочарова, українська радянська гімнастка, дворазова олімпійська чемпіонка, дворазова срібна призерка Олімпійських ігор.

1934 – Ясутака Цуцуй, японський новеліст, актор, сценарист, літературний критик, композитор, майстер метапрози.

1936 – Юречко Віталій Іванович, український поет, дитячий письменник, прозаїк, перекладач, журналіст.

1937 – Ярослав Калакура, український історик.

1940 – Володимир Бєляєв, український радянський важкоатлет, срібний призер Олімпійських ігор.

1941 – Лінда Маккартні, фотограф, музикант, активістка вегетаріанського руху та руху за гуманне поводження з тваринами, перша дружина Пола Маккартні.

1949 – Педро Альмодовар, іспанський кінорежисер.

1949 – Марія Літошенко, українська радянська гандболістка, олімпійська чемпіонка.

1952 – Юрій Богуцький, український політик і державний діяч.

1956 – Тракало Василь Йосипович, український журналіст, письменник, редактор.

1958 – Кевін Сорбо, американський кіноактор.

1969 – Шон Крехан, американський барабанщик Нью-метал гурту Slipknot.

1972 – Олена Петрова, українська біатлоністка, срібна призерка Олімпійських ігор.

1975 – Полежака Артем Якович, український поет-слемер, співак та шоумен.

1984 – Людмила Йосипенко, українська легкоатлетка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо бджоли вдруге летку заводять, то осінь буде тепла і довга.

Сильні сходження озимих – до хорошого врожаю наступного року.

Бджоли літають – зима пізно настане.

Щоб в майбутньому вам супроводжував успіх, в цей день потрібно надіти одяг золотого кольору.

Якщо у дівчини 24 вересня поділ забрудниться, то її чоловік буде пияком.

Щоб шлюб був щасливим, молодій сім'ї в цей день потрібно з'їсти блюдо з капусти.

Посуд розбити – до дрібних неприємностей і сварок з сім'єю.



ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Гріх на Федору вести порожні розмови, тож не обговорюйте нікого та не поширюйте плітки.

На Федору не варто мити голову, інакше буде супроводжувати невдача. Губи теж краще не фарбувати, тому що можна захворіти.

Брехати 24 вересня не можна, тому що обман все одно розкриється.

На дорозі нічого піднімати не можна – можуть навести вроки.

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