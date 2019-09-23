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Серіал Кріпосна Привітання

24 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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24 вересня – вівторок

Сьогодні, 24 вересня, віряни вшановують пам'ять святої Феодори Олександрійської. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 24 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять святої Феодори Олександрійської.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 24 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Герман, Дмитро, Сергій, Федора, Яромир, Марія, Мирослава, Северин. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день моря
  • Міжнародний день глухих
  • День пам'яті Собору преподобних отців, які у Святих Горах на Донці просіяли
  • 1852 – перший політ на дирижаблі з паровим двигуном зробив француз Анрі Жіффар.
  • 1869 – на американському ринку відбулася паніка через масову скупку золотих злитків двома бізнесменами – "чорна п'ятниця".
  • 1960 – у США пущено на воду перший атомний авіаносець "Ентерпрайзис".
  • 1989 – Папа Іван Павло ІІ привселюдно перепросив у Галілея й повернув йому "право бути законним сином церкви".
  • 1993 – Мін'юст України зареєстрував Організацію Українських Націоналістів (ОУН), голова – останній Президент України в екзилі М. Плав'юк.
  • 1995 – Україна відхилила пропозицію президента Білорусі Олександра Лукашенка про створення митного союзу з Білоруссю і Росією.
  • 1998 – в Ліоні (Франція) уперше проведена операція з трансплантації руки людині.
  • 2004 – під час президентської виборчої кампанії в Україні в Івано-Франківську було вчинено "яєчний замах" на Віктора Януковича.
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ХТО НАРОДИВСЯ 24 ВЕРЕСНЯ

  • 714 – Піпін ІІІ Короткий, франкський король, засновник династії Каролінгів.
  • 1501 – Джироламо Кардано, італійський фізик, математик, філософ.
  • 1547 – Файзі, поет та письменник часів правління падишаха Акбара з династії Великих Моголів.
  • 1550 – Тан Сяньцзу, китайський драматург та поет часів династії Мін.
  • 1583 – Альбрехт Валленштайн, герцог Фридландський та Мекленбурзький.
  • 1610 – Хуан Цзунсі, китайський філософ-неоконфуціанець, поет, суспільно-політичний діяч і вчений-енциклопедист часів династії Мін.
  • 1629 – Радж Сінґх, раджа князівства Мевар, поет, один з очільників повстання проти Великих Моголів.
  • 1717 – Хорас (Горацій) Волпол, 4-й граф Орфорд, англійський письменник, засновник жанру готичного роману.
  • 1749 – Йосип Михайлович де Рібас, перший градоначальник Одеси, російський адмірал каталонського походження.
  • 1780 – Гендрік Толленс, нідерландський поет, дуже відомий своїм твором "Ті, в кого нідерландська кров", що у 1815-1932 роки був гімном Нідерландів.
  • 1796 – Антуан-Луї Барі, французький скульптор.
  • 1801 – Михайло Остроградський, український математик і механік.
  • 1816 – Чалий Михайло Корнійович, український педагог і громадсько-культурний діяч, біограф Т. Г. Шевченка.
  • 1821 – Ципріан Каміль Норвід, польський письменник, маляр і скульптор.
  • 1884 – Гуго Шмайссер, конструктор піхотної зброї.
  • 1894 – Купчинський Роман Григорович, український поет, прозаїк, журналіст, композитор, критик, громадський діяч.
  • 1896 – Ельза Тріоле, французька письменниця, новелістка, романістка і перекладачка.
  • 1896 – Френсіс Скотт Фіцджеральд, американський письменник.
  • 1905 – Северо Очоа, іспано-американський біохімік, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 1959 року
  • 1910 – Цао Юй, китайський драматург.
  • 1913 – Лоуренс Г'ю Аллер, американський астроном.
  • 1914 – Дереч Дмитро Григорович, український прозаїк, драматург, перекладач.
  • 1916 – Біда Костянтин, український літературознавець, перекладач.
  • 1922 – Понеділок Микола Васильович, український письменник, автор збірок гумористичних оповідань, член ОУП "Слово".
  • 1923 – Подолян Микола Петрович, український поет, публіцист, журналіст.
  • 1924 – Ніна Бочарова, українська радянська гімнастка, дворазова олімпійська чемпіонка, дворазова срібна призерка Олімпійських ігор.
  • 1934 – Ясутака Цуцуй, японський новеліст, актор, сценарист, літературний критик, композитор, майстер метапрози.
  • 1936 – Юречко Віталій Іванович, український поет, дитячий письменник, прозаїк, перекладач, журналіст.
  • 1937 – Ярослав Калакура, український історик.
  • 1940 – Володимир Бєляєв, український радянський важкоатлет, срібний призер Олімпійських ігор.
  • 1941 – Лінда Маккартні, фотограф, музикант, активістка вегетаріанського руху та руху за гуманне поводження з тваринами, перша дружина Пола Маккартні.
  • 1949 – Педро Альмодовар, іспанський кінорежисер.
  • 1949 – Марія Літошенко, українська радянська гандболістка, олімпійська чемпіонка.
  • 1952 – Юрій Богуцький, український політик і державний діяч.
  • 1956 – Тракало Василь Йосипович, український журналіст, письменник, редактор.
  • 1958 – Кевін Сорбо, американський кіноактор.
  • 1969 – Шон Крехан, американський барабанщик Нью-метал гурту Slipknot.
  • 1972 – Олена Петрова, українська біатлоністка, срібна призерка Олімпійських ігор.
  • 1975 – Полежака Артем Якович, український поет-слемер, співак та шоумен.
  • 1984 – Людмила Йосипенко, українська легкоатлетка.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо бджоли вдруге летку заводять, то осінь буде тепла і довга.
  • Сильні сходження озимих – до хорошого врожаю наступного року.
  • Бджоли літають – зима пізно настане.
  • Щоб в майбутньому вам супроводжував успіх, в цей день потрібно надіти одяг золотого кольору.
  • Якщо у дівчини 24 вересня поділ забрудниться, то її чоловік буде пияком.
  • Щоб шлюб був щасливим, молодій сім'ї в цей день потрібно з'їсти блюдо з капусти.
  • Посуд розбити – до дрібних неприємностей і сварок з сім'єю.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Гріх на Федору вести порожні розмови, тож не обговорюйте нікого та не поширюйте плітки.
  • На Федору не варто мити голову, інакше буде супроводжувати невдача. Губи теж краще не фарбувати, тому що можна захворіти.
  • Брехати 24 вересня не можна, тому що обман все одно розкриється.
  • На дорозі нічого піднімати не можна – можуть навести вроки.

Читайте також: Магнітні бурі у вересні 2019: календар небезпечних дат в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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