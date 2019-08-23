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Гороскоп на 24 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 24 серпня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні важливо не створювати передумов для майбутніх конфліктів, а також врахувати ймовірність швидкого розчарування після сплеску надій. Найкращі риси дня – контактність, легкість, психологічна гнучкість, можливість згадати про проблему в жартівливому тоні.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 24 серпня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овнам не слід витрачати суботу на усунення службових проблем. Справи почекають, поки спілкуєтеся з близькими родичами, будуєте спільні плани або відвідуєте якийсь захід. Протягом цього дня може статися доленосна зустріч. Хтось нарешті знайдете однодумців для творчих (підприємницьких) справ, хтось позбудеться від душевної самотності. Не виключено, що в одинаків цього знака почнеться роман, який має шанс перерости в щось серйозне.
Телець
Тельців цей день може налякати кількістю новин, що матимуть негативний характер. Швидше за все, ці звістки будуть пов'язані з фінансовою сферою або зі справами сім'ї. Не намагайтеся відразу вирішити всі проблеми. Куди правильніше розділити їх на важливі і другорядні. Поспіх не найкращий союзник і в любовних справах. Вкрай небезпечно починати відповідальний діалог, керуючись заздрістю, злістю або повіривши чиїмось безглуздим розповідям про свою кохану людину.
Близнюки
Сьогодні Близнюки можуть зустріти нових друзів і однодумців, багато хто з них знайдуть свою любов. Ділові люди будуть здатні почати нові цікаві справи. Не відмовляйтеся від подорожі. Вона дасть вам можливість пізнати світ і самих себе, поглянути на все іншими очима, знайти своє покликання.
Рак
Сьогодні Ракам має сенс зробити короткий цільовий кидок у конкретному напрямку. Навіть найенергійнішим Ракам може не вистачити дихання на довгу дистанцію, зате моторність і цілеспрямованість на короткій ділянці шляху здатні дати непоганий результат. Можливо, ви встигнете заробити гроші, заявити про себе потрібним людям, або добудете інший бонус, який винагородить вас за проявлений ентузіазм.
Лев
Леви у цей день не застраховані від небажаних візитів. Будьте гостинні, навіть якщо з'явився на порозі людина, яка не викликає особливої симпатії. Після полудня підвищується ймовірність приємних дружніх зустрічей. Не можна виключати, що максимум приємних емоцій принесе спілкування через соціальні мережі, прогулянка по парку, читання книг або зустріч зі старшими родичами. Є шанс якимось чином отримати ту саму суму, якої не вистачало до заповітної покупки.
Діва
Дівам сьогодні не варто довіряти порадам від близьких друзів. Високий ризик, що хтось із цих людей навмисно хоче збити з правильного курсу. А загалом, субота, швидше за все, пройде досить спокійно. Можна зайнятися побутовими справами, поспілкуватися з дітьми, почитати розвиваючу літературу або досконально продумати, як відсвяткувати день народження.
Терези
Сьогодні Терезам варто відгукуватися на пропозиції знайомих людей, для закріплення співпраці і взаємної симпатії. Корисно також придивитися до дрібних змін в чужій поведінці, особливо, до практичних нюансів. Той, хто був хороший на словах і багато обіцяв, може виявитися ненадійною людиною в справі, і чим раніше ви це виявите, тим краще для вас.
Скорпіон
Скорпіонам сьогодні не дозволено опускатися до образ. Може виникнути питання або спір, під час якого прозвучить фраза, яка адресована вам або комусь із близьких. Тактовно поставте на місце цього грубіяна і постарайтеся якомога швидше забути про те, що трапилося. Швидше за все, на особливу увагу претендують молодші або старші члени родини. Буде не зайвим організувати домашні посиденьки, піти в кіно або влаштувати сімейну велопрогулянку.
Стрілець
У любовних справах невелике затишшя. Відносини з постійним партнером стабільні, рівні. Зміни зараз малоймовірні. Якщо є можливість, цей час краще провести окремо один від одного.
Козеріг
Уваги Козерогів сьогодні можуть вимагати домашні справи, технічні нюанси, потенційно небезпечні процеси. Можлива дратівливість в зв'язку з побутовими дрібницями і поточними діловими турботами. Не виключені дрібні травми. Краще не приймати рішень, не починати справ, не вирушати в дорогу.
Водолій
Для Водоліїв сьогодні підвищується шанс на успіх у фінансовій сфері. Тим, хто досконало знає це питання, можна зіграти на тоталізаторі. Після полудня не виключені візити людей, до яких ставлення досить упереджене. Постарайтеся заховати ці емоції за маскою гостинного господаря або господині. Вечір слід провести в якомусь романтичному місці.
Риби
Ті Риби, які злякаються змін, віддадуть перевагу сьогодні рутинній роботі, в загальному, просидять цей день вдома і втратять блискучі можливості. Якщо випаде шанс, взагалі візьміть тайм-аут; найрозумніше зараз – відійти від справ, відпочити, подумати про майбутнє, оцінити минуле.
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