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Гороскоп на 24 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 24 лютого 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Левам слід набратися сил і терпіння, адже попереду на вас очікує насичений день, а от Ракам можна трішки розслабитися, адже ви на це заслужили. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: ТЕСТ: Який знак Зодіаку підходить тобі для романтичних стосунків
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 24 лютого 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Дорогі Овни, вам доведеться у понеділок добряче попітніти, адже за вихідні накопичилося стільки справ і обов'язків. Утім, засмучуватися не слід. Зберіть усі сили в кулак і почніть усувати питання одне за одним. Якщо зумієте сьогодні правильно розставляти пріоритети, то є всі шанси, що ви все встигнете до кінця робочого дня. Вечір же зорі рекомендують присвятити цілком і повністю собі!
Телець
Початок тижня для Тельців буде надзвичайно насиченим. Вам доведеться не лише свої проблеми усувати, а й допомагати рідним і близьким. Якщо ви щось не встигатимете сьогодні – не соромтесь відмовлятись від не вельми важливих і нагальних зустрічей. Пам'ятайте про те, що у вас має залишитися трішки часу для себе!
Близнюки
У понеділок на Близнюків очікують приємні несподіванки. Будьте готовими до того, що зранку вас розбудить телефонний дзвінок, який може перевернути все ваше життя з ніг на голову. У позитивному розумінні цієї фрази, звичайно ж. Якщо ж нічого кардинального не відбудеться – не засмучуйтесь. Цілком імовірно, що доля лише почала готувати для вас сюрприз.
Рак
Зорі рекомендують Ракам не перейматися через дурниці у цей день. Він буде легким лише за тієї умови, якщо ви самі цього захочете. Спробуйте налаштуватися на позитив і не брати дурного до голови. Ця порада дозволить вам уникати зайвих стресів, а також насолоджуватися вільним часом після роботи.
Лев
У понеділок Леви з самісінького ранку нікуди не встигатимуть. Воно й не дивно, адже ви намагаєтесь зробити якомога більше за надзвичайно короткий проміжок часу. Якщо ви не хочете виснажитися до обіду, спробуйте робити паузи. До прикладу, випийте каву з друзями або просто прогуляйтесь під час обідньої перерви.
Діва
Зорі рекомендують Дівам присвятити якомога більше часу своєму здоров'ю. Можете провести день вдома, якщо почуваєтесь не вельми добре. Якщо ж вас нічого не турбує, то не полінуйтесь одягнутися по погоді, аби не застудитися через її мінливість.
Терези
Терезам сьогодні слід замислитися над кар'єрним ростом. Ви надто багато працюєте, але результат вас аж ніяк не влаштовує. Цілком імовірно, що пора сходити до свого керівника, аби натякнути на підвищення заробітної плати. Не соромтесь обговорити оцінювання свого часу, адже ви не ходите на роботу на благодійних засадах.
Скорпіон
Для Скорпіонів цей день буде легким, але не настільки, щоб ви сьогодні били одні лише байдики. Спробуйте правильно розставити сьогодні пріоритети, виділити час на роботу, а також на особисті справи. Це дозволить не лише все встигнути, а й достатньо відпочити. Відпочинок, до слова, вам теж не завадить!
Стрілець
На Стрільців у цей день чекає романтична зустріч. Цілком імовірно, що у ваші двері постукає людина, яку ви давно не бачили. Вона захоче відновити стосунки, тож не поспішайте зачиняти перед її носом двері. Спробуйте поговорити та обміркувати все те, що між вами було. Можливо, так почнеться ваша щаслива історія кохання?
Козеріг
Понеділок для Козерогів буде насиченим. Ви не лише будете засипані купою роботи, а й вирішуватимете безліч побутових питань. Втім, засмучуватися через дефіцит часу не слід. Ви у другій половині дня будете вільними, тож часу можна буде присвятити собі та рідним. Ідеальний варіант – похід у кіно або на каву, тож не засиджуйтесь вдома!
Водолій
Водоліям у понеділок казково щаститиме. Ви будете не лише отримувати все те, про що давно мріяли, а й зможете допомагати здійснювати мрії інших. Налаштуйтесь на позитив і пам'ятайте про те, що усмішка відчиняє практично будь-які двері.
Риби
Рибам не слід усе ускладнювати. Ваше життя чудове, тож спробуйте шукати в ньому лише позитивні сторони. Пам'ятайте про те, що вас дуже люблять рідні та близькі, а це, мабуть, найкраще, що може бути у людини!
До теми: ТЕСТ: Вгадай про який знак Зодіаку ця цитата
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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