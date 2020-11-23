Гороскоп на 24 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 24 листопада 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні день характеризується великою кількістю контактів та розмов. Не виключено, що основна їх кількість буде стосуватися більше домашніх та сімейних справ. Можливе отримання важливої ​​пошти та важливі телефонні дзвінки.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 24 листопада 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овни, сьогодні ви можете розраховувати на цінну пораду від колеги. Невеликі поїздки та покупки доставлять вас задоволення. А ще у вас з'являться цінні ідеї щодо зміни у робочому процесі. Зауважте, що пусті розмови знижують продуктивність та відволікають.

Тельці, сьогодні може виникнути необхідність встати на захист честі та гідності членів своєї сім'ї. Якщо чиї-небудь розмови або дії будуть становити загрозу для сімейного добробут, вам доведеться діяти сміливо і рішуче. Не зважайте на особистості.

Близнюки, сьогодні зауважте, якщо ви не знаєте як витратити гроші, завжди знайдуться охочі підказати вам надійні варіанти. Якщо вже слухати – то найближчих друзів. Толку не буде, але розважитеся ви можете.

Раки, сьогодні у вашому оточенні не все буде гладко – у близьких друзів можуть з'явитися серйозні проблеми різного плану. Але краще буде, якщо ви не станете втручатися в чужі справи за власною ініціативою і нав'язувати свою допомогу, якщо вас про неї ніхто не буде просити. Зате ви цілком можете підтримати друзів морально і просто проявити співчуття до їхніх проблем.

Леви, сьогодні підводяться підсумки ваших зусиль, ви можете отримати нагороди та плоди своєї діяльності, піднятися в чомусь над іншими, нехай навіть на короткий час. Це може бути отримання влади, керівної посади, може з'явитися великий покровитель.

Діви, домашні справи та проблеми найчастіше в цей день стають покинутими, залишаться невирішеними. А це не бажано. Навпаки, домашні повинні стати опорою, тилом, на який можна спертися. Але для цього ви, сидячи нагорі, не повинні нехтувати своїм корінням, батьками, не повинні їх забувати, залишати, не повинні через кар'єру, руйнувати свій будинок і взаємини з домашніми.

Терези, сьогодні підвищення життєвих сил і енергії, здорове прагнення до змагань допоможуть вам вирішити багато питань. Часто ділові проблеми переплітаються з повсякденними турботами, але це не заважає вам. Навпаки, можна вбити двох зайців.

Скорпіони, сьогодні день пов'язаний з бажанням що-небудь нове придбати для себе з одягу, прикрас чи предметів мистецтва. Часто ви не знаєте, чому вам хочеться купити квіти або красиву дрібничку. У негативному варіанті – невідповідність між бажанням придбати та можливостями.

Стрільці, сьогодні день відзначений фінансовими успіхами, хорошими розробками, можливо, подарунками. Ви хочете більше, ніж може собі дозволити. Апетит поширюється не тільки на речі або гроші. Ви багато їсте, в тому числі солодкого і печеного, що позначиться і на фігурі.

Козероги, сьогодні ваша фірма та особисто ви зможете зробити вдалу угоду, провернути хорошу фінансову операцію або навіть спекуляцію, зробити вдалу покупку або вигідно розмістити свій капітал. Особливо це стосується нерухомості, земельних ділянок, харчів. З начальством складаються стосунки співпраці.

Водолії, ваша популярність зростає, в цей день ви зможете здобути заслужену похвалу і підтримку від начальства, отримати допомогу від офіційних організацій, в тому числі грошову. День сприятливий для ділової активності, особливо у сфері шоу-бізнесу та розваг.

Риби, сьогодні, ймовірно, на вас чекає обговорення деяких ділових і професійних питань. Їх краще перенести в домашню атмосферу. Справи та турботи домашніх зачіпають ваші особисті проблеми.

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