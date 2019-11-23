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Гороскоп на 24 листопада 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на день українською

Актуальний гороскоп на сьогодні, 24 листопада 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Дізнайтесь, що ж зорі підготували для вас сьогодні!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 24 листопада 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 24 листопада 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366225

Овни, вас турбує ситуація, що відбувається в даний момент – є складнощі з вашими близькими. Ви можете вплинути на розвиток ситуації. А для досягнення поставлених цілей вам допоможе ваша допитливість.

Телець

Гороскоп на 24 листопада 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366224

Тельці, щоб усі ваші задуми втілилися найбільш вдало, зосередьтеся на досягненні успіху, реалізації найнеймовірніших задач.

Близнюки

Гороскоп на 24 листопада 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366231

Близнюки, вас турбують джерела та причини, які призвели до того, щоб сьогоднішня ситуація так повернулась. Причина, по якій ви на роздоріжжі, складається з ситуацій, в яких ви виявили велику волю, самодисципліну та наполегливість у досягненні мети.

Рак

Гороскоп на 24 листопада 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366230

Раки, ще зовсім недавно у вас був осяйний період вашого життя, коли ви мали реальний привід щиро радіти своїм становищем справ. А зараз вам варто пригадати минулі події, які могли вплинути на цю ситуацію.

Лев

Гороскоп на 24 листопада 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366227

Леви, сьогодні у вас благодушний та щедрий настрій. Ви відчуваєте готовність витратити кошти не тільки на себе, а й на інших, можете надати підтримку або дати пораду.

Діва

Гороскоп на 24 листопада 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366233

Діви, говоріть вголос про те, як далі може розвиватися ситуація. Обдумайте наодинці, порадьтеся з друзями та рідними. Тільки після ґрунтовного аналізу приймайте доленосне рішення.

Терези

Гороскоп на 24 листопада 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366232

Терези, біля вас знаходиться надійна людина зі стійкими та міцними почуттями. Він може бути або ворогом, або здатний позитивно впливати на ваше життя.

Скорпіон

Гороскоп на 24 листопада 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366228

Скорпіони, ви стурбовані можливими труднощами в спілкуванні з дорогими людьми та можливим погіршенням здоров'я. Дозвольте рідним допомогти вам.

Стрілець

Гороскоп на 24 листопада 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366234

Стрільці, якщо вам не подобається такий варіант подій, який розвивається, то, змініть це! Зауважте, що ваш внутрішній стан впливає на розвиток ситуації.

Козеріг

Гороскоп на 24 листопада 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366226

Козероги, сьогодні ви можете відчути себе в складній ситуації. Немов в глухому куті або між двох вогнів. І терпінню вашому буде серйозне випробування на міцність.

Водолій

Гороскоп на 24 листопада 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366223

Водолії, вам потрібно контролювати свої емоції, щоб не ображати рідних. Енергія, якої у вас аж забагато, здатна піти у неправильний керунок.

Риби

Гороскоп на 24 листопада 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366229

Риби, найближчим часом вас чекає ситуація, коли інтуїція дасть збій й сильно вас підведе. Покладаючись виключно на неї, ви остаточно заплутаєтеся і, на жаль, обманетесь у своїх розрахунках і очікуваннях.

До теми: Вихідні на новорічні свята 2020: скільки вихідних буде на Новий рік і Різдво

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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