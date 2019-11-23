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Гороскоп на 24 листопада 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 24 листопада 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Дізнайтесь, що ж зорі підготували для вас сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 24 листопада 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, вас турбує ситуація, що відбувається в даний момент – є складнощі з вашими близькими. Ви можете вплинути на розвиток ситуації. А для досягнення поставлених цілей вам допоможе ваша допитливість.
Телець
Тельці, щоб усі ваші задуми втілилися найбільш вдало, зосередьтеся на досягненні успіху, реалізації найнеймовірніших задач.
Близнюки
Близнюки, вас турбують джерела та причини, які призвели до того, щоб сьогоднішня ситуація так повернулась. Причина, по якій ви на роздоріжжі, складається з ситуацій, в яких ви виявили велику волю, самодисципліну та наполегливість у досягненні мети.
Рак
Раки, ще зовсім недавно у вас був осяйний період вашого життя, коли ви мали реальний привід щиро радіти своїм становищем справ. А зараз вам варто пригадати минулі події, які могли вплинути на цю ситуацію.
Лев
Леви, сьогодні у вас благодушний та щедрий настрій. Ви відчуваєте готовність витратити кошти не тільки на себе, а й на інших, можете надати підтримку або дати пораду.
Діва
Діви, говоріть вголос про те, як далі може розвиватися ситуація. Обдумайте наодинці, порадьтеся з друзями та рідними. Тільки після ґрунтовного аналізу приймайте доленосне рішення.
Терези
Терези, біля вас знаходиться надійна людина зі стійкими та міцними почуттями. Він може бути або ворогом, або здатний позитивно впливати на ваше життя.
Скорпіон
Скорпіони, ви стурбовані можливими труднощами в спілкуванні з дорогими людьми та можливим погіршенням здоров'я. Дозвольте рідним допомогти вам.
Стрілець
Стрільці, якщо вам не подобається такий варіант подій, який розвивається, то, змініть це! Зауважте, що ваш внутрішній стан впливає на розвиток ситуації.
Козеріг
Козероги, сьогодні ви можете відчути себе в складній ситуації. Немов в глухому куті або між двох вогнів. І терпінню вашому буде серйозне випробування на міцність.
Водолій
Водолії, вам потрібно контролювати свої емоції, щоб не ображати рідних. Енергія, якої у вас аж забагато, здатна піти у неправильний керунок.
Риби
Риби, найближчим часом вас чекає ситуація, коли інтуїція дасть збій й сильно вас підведе. Покладаючись виключно на неї, ви остаточно заплутаєтеся і, на жаль, обманетесь у своїх розрахунках і очікуваннях.
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