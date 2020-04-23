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Гороскоп на 24 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 24 квітня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні очікується дивовижний день, коли ладити з людьми буде легко. Якщо ви хочете з кимось домовитися, знайти спільне рішення проблеми або знайти компроміс, варто зробити це саме зараз. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Три знаки Зодіаку, з якими несолодко у шлюбі
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 24 квітня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Телець
У всьому, що стосується грошей і почуттів, Телець сьогодні буде господарем обставин. Достатньо зберігати внутрішню рівновагу (а зорі гороскопу якраз до цього і схиляють), і справи у Тельця в цей день будуть складатися дуже позитивно. Можна навіть поговорити з начальником про надбавку до зарплати.
Близнюки
Рак
Сьогодні весь день Раку буде чогось не вистачати. І начебто день буде як день, і справи як справи, а в душі буде хотітися чогось незвичайного, екстраординарного. Навколишня дійсність такого шансу не надасть, тому Раку залишиться сподіватися в цьому питанні тільки на себе.
Лев
Сьогодні Леву неодмінно захочеться зробити що-небудь потрібне і корисне. Більше того, захочеться настільки, що він не зможе втриматися від спокуси підключити до цього оточуючих, в першу чергу своїх домашніх. Найпростішим рішенням буде затіяти у будинку перестановку меблів або хоча б прибирання.
Діва
Терези
Скорпіон
Сьогоднішній день обіцяє щедро наповнити Скорпіона позитивною, творчою енергією! Його почуття і думки нарешті прийдуть в гармонійну рівновагу. У цей день Скорпіон навряд чи згадає, що таке нудьга, а будь-які прийняті ним рішення будуть відрізнятися мудрістю та виваженістю.
Стрілець
Козеріг
Водолій
Риби
Сьогодні головним трендом дня у Риб буде нудьга. З одного боку, в душі їм буде хотітися зайнятися хоч чимось цікавим. З іншого ж боку, шансів для цього буде, на жаль, небагато. Не варто очікувати, що хтось із оточуючих візьме ініціативу на себе і виведе Риб з цього пасивного стану.
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