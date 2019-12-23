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Гороскоп на 24 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на день українською

Актуальний гороскоп на сьогодні, 24 грудня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Дізнайтесь, що ж зорі підготували для вас сьогодні!

І ще: Вихідні у грудні 2019 в Україні: коли будуть вихідні дні і державні свята

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 24 грудня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

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Овни, ваше здоров'я важливіше понад усе, тому сьогодні розслабляйтеся на максимум. Пам'ятайте, що всі хвороби від нервів, а нервові клітини не надто міцні. Дозволяйте собі відпочивати та спілкуватися лише з тими людьми, біля яких вам комфортно.

Телець

Гороскоп на 24 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366224
Тільці, зорі та планети рекомендують вам сьогодні згадати дитинство та зробити усе, щоб зануритися в ностальгійну атмосферу. Вам це буде корисно! З'їжте цілу шоколадку, не відламуючи шматочки, а кусаючи її. Сходіть в парк атракціонів, подивіться мультфільм в кінотеатрі тощо.

Близнюки

Гороскоп на 24 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366231
Близнюки, сьогодні вам буде корисно провести день усамітнено у роздумах над майбутнім. Вам потрібно визначитися з цілями на прийдешній рік та розставити пріоритети, щоб все встигати без шкоди для окремих сфер вашого життя.

Рак

Гороскоп на 24 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366230
Раки, не грайте на нервах навколишніх та не бавтеся з почуттями людей. Ви живете у своєму світі й не помічаєте того, що відбувається за стінами. Інколи варто виходити у реальність.

Лев

Гороскоп на 24 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366227
Леви, будьте добрішими до себе! Ви занадто багато очікуєте від себе, а від навколишніх не вимагаєте того самого. Така внутрішня несправедливість може бути причиною вашого емоційного вигорання.

Діва

Гороскоп на 24 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366233
Діви, будьте мужні. Сьогодні на вашу долю випаде кілька дрібних випробувань, але у вас є всі шанси впоратися. Головне – бути собою та адекватно оцінювати власні сили.

Терези

Гороскоп на 24 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366232
Терези, насолоджуйтеся моментом. Що б не сталося, не переживайте та не накручуйте себе. Занадто мало є ситуацій, через які справді варто засмучувати. І це не у вас, не з вами, не сьогодні!

Скорпіон

Гороскоп на 24 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366228
Скорпіони, сімейний день – ідея для вас на сьогодні. Пам'ятайте, що родину не обирають і потрібно підтримувати стосунки з найближчими, попри усі суперечки та непорозуміння. Вдалий час для того, щоб залагодити конфлікти.

Стрілець

Гороскоп на 24 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366234
Стрільці, сьогодні ви отримаєте кілька зауважень від навколишніх. Це стосуватиметься вашої гучності та емоційності. Якщо ж ви радісні та вам байдуже на інших, то не зважайте на це. А якщо у вас всередині вирують негативні емоції та агресія, намагайтеся вгамувати це.

Козеріг

Гороскоп на 24 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366226
Козероги, зорі та планети рекомендують сьогоднішній день провести з користю для себе: запишіться до лікаря на огляд, якщо давно не перевіряли стан здоров'я, або підіть на освітні курси тощо.

Водолій

Гороскоп на 24 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366223
Водолії, сьогодні ви будете сама чемність. Ніхто не зможе й слова кривого вам сказати, адже ваша поведінка зразкова, а усмішка здатна засліпити. Єдина порада – будьте щирими на максимум!

Риби

Гороскоп на 24 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366229
Риби, порада на сьогодні – не витрачайте гроші на дурниці, адже вони вам знадобляться пізніше. Якщо у вас з'явиться нестримне бажання щось придбати, то кілька разів зважте, чи дійсно вам це потрібно.

До теми: Магнітні бурі у грудні 2019: календар небезпечних дат в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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