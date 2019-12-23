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Гороскоп на 24 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 24 грудня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Дізнайтесь, що ж зорі підготували для вас сьогодні!
І ще: Вихідні у грудні 2019 в Україні: коли будуть вихідні дні і державні свята
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 24 грудня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, ваше здоров'я важливіше понад усе, тому сьогодні розслабляйтеся на максимум. Пам'ятайте, що всі хвороби від нервів, а нервові клітини не надто міцні. Дозволяйте собі відпочивати та спілкуватися лише з тими людьми, біля яких вам комфортно.
Телець
Тільці, зорі та планети рекомендують вам сьогодні згадати дитинство та зробити усе, щоб зануритися в ностальгійну атмосферу. Вам це буде корисно! З'їжте цілу шоколадку, не відламуючи шматочки, а кусаючи її. Сходіть в парк атракціонів, подивіться мультфільм в кінотеатрі тощо.
Близнюки
Близнюки, сьогодні вам буде корисно провести день усамітнено у роздумах над майбутнім. Вам потрібно визначитися з цілями на прийдешній рік та розставити пріоритети, щоб все встигати без шкоди для окремих сфер вашого життя.
Рак
Раки, не грайте на нервах навколишніх та не бавтеся з почуттями людей. Ви живете у своєму світі й не помічаєте того, що відбувається за стінами. Інколи варто виходити у реальність.
Лев
Леви, будьте добрішими до себе! Ви занадто багато очікуєте від себе, а від навколишніх не вимагаєте того самого. Така внутрішня несправедливість може бути причиною вашого емоційного вигорання.
Діва
Діви, будьте мужні. Сьогодні на вашу долю випаде кілька дрібних випробувань, але у вас є всі шанси впоратися. Головне – бути собою та адекватно оцінювати власні сили.
Терези
Терези, насолоджуйтеся моментом. Що б не сталося, не переживайте та не накручуйте себе. Занадто мало є ситуацій, через які справді варто засмучувати. І це не у вас, не з вами, не сьогодні!
Скорпіон
Скорпіони, сімейний день – ідея для вас на сьогодні. Пам'ятайте, що родину не обирають і потрібно підтримувати стосунки з найближчими, попри усі суперечки та непорозуміння. Вдалий час для того, щоб залагодити конфлікти.
Стрілець
Стрільці, сьогодні ви отримаєте кілька зауважень від навколишніх. Це стосуватиметься вашої гучності та емоційності. Якщо ж ви радісні та вам байдуже на інших, то не зважайте на це. А якщо у вас всередині вирують негативні емоції та агресія, намагайтеся вгамувати це.
Козеріг
Козероги, зорі та планети рекомендують сьогоднішній день провести з користю для себе: запишіться до лікаря на огляд, якщо давно не перевіряли стан здоров'я, або підіть на освітні курси тощо.
Водолій
Водолії, сьогодні ви будете сама чемність. Ніхто не зможе й слова кривого вам сказати, адже ваша поведінка зразкова, а усмішка здатна засліпити. Єдина порада – будьте щирими на максимум!
Риби
Риби, порада на сьогодні – не витрачайте гроші на дурниці, адже вони вам знадобляться пізніше. Якщо у вас з'явиться нестримне бажання щось придбати, то кілька разів зважте, чи дійсно вам це потрібно.
До теми: Магнітні бурі у грудні 2019: календар небезпечних дат в Україні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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